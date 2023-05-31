Принят закон об освобождении от НДФЛ региональных компенсаций обманутым дольщикам

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ региональных компенсаций, полученных обманутыми дольщиками. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, теперь компенсации, которые участники долевого строительства получают от субъектов РФ, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений, машино-мест, включенных в реестр таких требований.

Один из авторов закона, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в свою очередь в беседе с «Известиями» заметил, что люди не должны платить подоходный налог при восстановлении своих законных прав, так как такой подход нарушает сам принцип справедливости.

По его словам, этот закон — хороший пример слаженной работы всех фракций.

«Закон изначально был разработан фракцией ЛДПР, впоследствии поддержан остальными парламентскими партиями. На основе анализа сотен обращений граждан мы с коллегами внесли поправки, которые еще точнее донастраивают предлагаемую инициативу в интересах обманутых дольщиков, освобождая полученное возмещение не только в рамках федерального законодательства, но и в случае применения региональных мер поддержки», — заключил он.

В ноябре 2022 года соответствующий законопроект рекомендовали к рассмотрению правовое управление Госдумы и правительство России. Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, ко II чтению законопроекта должны были подготовить поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджета.