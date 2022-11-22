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Обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит проект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций ЛДПР и «Единой России» «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается в случае несостоятельности или банкротства застройщиков освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости. Как выяснили «Известия», документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительством.

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При этом в правовом управлении ГД обращают внимание на то, что из НДФЛ, в том числе, формируется федеральный и региональные бюджеты, поэтому необходимо предусмотреть их «сбалансированность и самостоятельность».

В кабмине предлагают уточнить, что такая налоговая льгота должна предоставляться региональным бюджетом при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федеральной казны.

Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.

«Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция, с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве», — пояснил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пока все с домом: ГД готовится освободить обманутых дольщиков от НДФЛ

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