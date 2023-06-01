В России предложили установить ежегодную выплату для детей

Семьям с детьми могут назначить новую ежегодную выплату к Международному дню защиты детей в размере 20% от прожиточного минимума. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовила фракция ЛДПР.

В России этот день также отмечается. Ежегодно 1 июня проводятся праздничные мероприятия в парках, скверах, в различных учреждениях образования, культуры и спорта, а также благотворительные акции в пользу сирот, детей с ограниченными возможностями, из малоимущих семей.

«Большинство родителей в этот день стараются порадовать своих детей, посещая с ними различные праздничные мероприятия, кафе и кинотеатры. Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки, а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей», — говорится в документе.



В связи с этим с 2024 года предлагается предоставлять родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет ежегодную выплату ко Дню защиты детей за счет средств федерального бюджета. Исходя из утвержденного в России в 2023 году размера прожиточного минимума в 14,37 тыс. рублей сумма выплаты может составить 2,8 тыс. рублей.



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Праздничный фон: в России хотят установить ежегодную выплату для детей