Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых

В конце апреля депутаты Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) расширили региональный закон «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», запретив детям находиться на пляжах без сопровождения взрослых. Власти региона говорят, что изменения призваны не допустить летальных исходов, случающихся на водоемах, однако признают, что специальных проверяющих на пляжах не будет. Как регулируется вопрос отдыха детей на воде в законодательстве, разбирались «Известия».

Зачем нужен запрет

Нормативный акт, в который внесли изменения алтайские депутаты, содержал перечень мест, в которых подросткам запрещено находиться. По их мнению, пребывание там может навредить нравственному, духовному и физическому развитию. Алтайским детям запрещено находиться в местах, где курят (в том числе кальяны), нельзя появляться в расселенных домах и аварийных строениях, в букмекерских конторах и пунктах приема ставок. Нельзя также приходить ночью в компьютерный зал, а на пляж теперь не попасть без сопровождения взрослых. Сопровождающим, к слову, может быть любой знакомый совершеннолетний.

— Прежде всего у данного закона воспитательная функция. Мы понимаем, что на всех водоемах и в заброшенных домах не будет стоять проверяющий, который станет следить за тем, кто туда приходит. Мы надеемся на бдительность взрослых, окружающих, — заявил заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Он добавил, что в регионе случаются летальные исходы с детьми на водоемах, поэтому перед новым сезоном было решено действовать «на опережение».

Вице-президент коллегии адвокатов города Москвы «Лойерс Дэфэнс» Екатерина Лебедева называет одним из главных правил безопасности — заходить в воду только на специально отведенных и оборудованных пляжах.

— В таких местах закон обязывает владельцев пляжа обеспечить безопасность отдыхающим, в том числе должны присутствовать спасатели, которые обязаны следить за посетителями пляжа — неважно, детьми или взрослыми , — сказала она. — При этом на диком пляже и вероятность несчастного случая в разы выше, и проверить соблюдение закона о сопровождении подростка взрослым тоже некому — а значит, нововведение алтайских депутатов способно лишь немного исправить ситуацию.

Статистика трагедий на пляжах

В пресс-службе МЧС России сообщили «Известиям», что за купальный сезон 2022 года на специально оборудованных для купания пляжах погибло 11 детей, за лето 2021 года — шестеро несовершеннолетних.

На не оборудованных для купания водоемах трагедий случается больше. В прошлом году замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Дмитриев говорил, что ежегодно на водоемах гибнет около 300 детей. Речь здесь идет в том числе о трагедиях в холодный сезон, когда дети проваливаются под лед.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Несмотря на то что купальный сезон в России еще не открыт, несколько инцидентов уже случилось. Так, в деревне Заитово Архангельского района Башкортостана две девочки 6 и 8 лет гуляли без взрослых на берегу реки Кысынды и решили искупаться. Школьницу удалось спасти, ее младшая подруга погибла.

В МЧС подчеркивают, что государственными инспекторами по маломерным судам на постоянной основе проводится профилактика несчастных случаев с детьми на водных объектах. Специалисты в том числе посещают школы и детские сады, детские дома и дома-интернаты, детские оздоровительные лагеря. В 2022 году проведено более 107 тыс. занятий с детьми и персоналом детских учреждений по вопросам безопасности на водных объектах, в которых приняли участие почти 3 млн детей.

Что говорит федеральное законодательство

Адвокат Александр Иноядов отмечает, что на федеральном уровне перечень общественных мест, посещение которых несовершеннолетними ограничено или запрещено, не предусмотрен, но у регионов России есть такие полномочия в соответствии с законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

— При этом правила поведения на воде должны размещаться и контролироваться организациями, которые обеспечивают оказание услуг или предоставляют доступ к водным объектам, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Екатерина Лебедева указывает, что, хотя на федеральном уровне ограничения по нахождению на пляже для подростков отсутствуют в законах, есть ограничения, установленные для детей, не достигших 14 лет: если их обнаружат купающимися без сопровождения, то родителей могут привлечь к административной ответственности.

В МЧС России сообщили «Известиям», что на пляжах запрещается оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания. Это требование установлено правилами пользования пляжами в Российской Федерации, утвержденными приказом МЧС России. Председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко также ссылается на эти правила как на главный нормативный акт в части поведения детей на пляже.

— В нормативных актах нет никаких уточнений по возрасту, поэтому норма о том, что посетителям пляжей запрещается оставлять без присмотра детей, распространяется на лиц, не достигших совершеннолетия, — сказала она.

Чему научить ребенка

Виктория Данильченко отмечает, что до посещения пляжа родителям следует рассказать детям основные правила поведения: выбрать знакомое и безопасное место для купания, не плавать в одиночку, избегать переохлаждения, не заплывать за буйки и обращать внимание на запретительные знаки («Не нырять», «Плавать запрещено»), не подплывать к любым судам и т.д.

Ребенок должен знать, что вода — это опасность , и неважно, какая с ним рядом компания и насколько хорошо он умеет плавать, говорит клинический системный семейный психолог, основатель Академии безопасности Ольга Бочкова.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Ребенка нужно научить плавать. Не просто проплывать 2–3 м, быстро добираясь до опоры под ногами, а плавать несколькими видами : уметь держаться на воде, нырять, плавать под водой, задерживать дыхание, ориентироваться под водой, — сказала она «Известиям». — Важно помнить, что ни нарукавники, ни круги не гарантируют стопроцентную безопасность . У ребенка должно быть достаточно собственных ресурсов и умения не паниковать, чтобы добраться до берега.

Когда речь заходит о подростках, Ольга Бочкова призывает не исключать вероятность принятия алкоголя, который притупляет внимание и бдительность. Также с ними очень важно проговорить игры на воде и попросить играть без использования понятий «я тону» и «спасите», чтобы в реально опасной ситуации на тонущего ребенка обратили внимание.

Важно говорить с ребенком и о спасении на воде — этим может заниматься только обученный человек, нельзя поддаваться безрассудному геройству, которое может обернуться двойной трагедией.

— Именно поэтому и важно посещать специально оборудованные для купания водоемы, где есть спасатели, которые подключатся в критических ситуациях, — говорит Ольга Бочкова. — И даже там имеет смысл соблюдать все правила, ведь люди тонут тихо и быстро, не всегда спасатель успевает прийти на помощь.