Мертвая вода: как обезопасить ребенка на отдыхе

В Волгоградской области задержаны два спасателя, которые не заметили, как подросток утонул, скатившись с горки в аквапарке. Под водой никем не замеченный 13-летний ребенок провел шесть минут — и спасать его было уже поздно. Сейчас инструкторам грозит уголовная ответственность, хотя вопросы явно есть и к руководству аквапарка в городе Волжском: сотрудников наняли, хотя ни образования, ни необходимых навыков они не имели. Как уберечь жизнь и здоровье детей на летнем отдыхе на воде, разбирались «Известия».

Что случилось в аквапарке

В воскресенье 13-летний подросток из Астрахани вместе с семьей приехал в аквапарк города Волжского. Отдых закончился трагедией — мальчик скатился с горки и утонул в бассейне.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека») .

Проверку организовала также прокуратура Волгоградской области. По данным представителей ведомства, подросток с отцом пошли на аттракцион «Циклон». Оттуда мальчик должен был спуститься самостоятельно. Подростка долго не было. Оказалось, ребенок решил сменить горку. Скатившись с нее, он захлебнулся и утонул. Сообщается, что подросток не умел плавать.

Следователи изъяли видеозаписи из аквапарка и выяснили — после спуска с горки мальчик провел в воде более шести минут, но ни спасатели, ни другие работники аквапарка не заметили, что ребенок не вынырнул после спуска. Уже задержаны два работника, инструктора-спасателя. Они заявили, что не заметили мальчика. Однако, сообщает СУ СК по Волгоградской области, оба не имели ни соответствующего образования, ни необходимых навыков для этой должности, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

Мертвая вода Фото: Управление СК РФ по Волгоградской области

Местные СМИ указывают, что на аттракционе висит табличка о том, что «в случае несоблюдения ограничений, приводящих к получению травм, аквапарк ответственности не несет». При этом рядом с горкой спасателей не было .

Проблемы у волжского аквапарка были и ранее: в прошлом году 12-летний подросток сломал позвоночник, скатившись с горки. В момент спуска школьника на аттракционе не было спасателя — и на подростка спрыгнул другой ребенок, что и привело к травме. После этого были уволены управляющий, старший спасатель и администратор заведения. А в августе 2021 года о безопасности в аквапарке заговорили в другом ключе: директору пришлось объяснять, почему он принял решение не пропустить в аквапарк ребенка с аутизмом. По его словам, он сделал это из соображений безопасности «самого ребенка и окружающих» .

Кто виноват в гибели ребенка

Адвокат, зампред МКА «Клишин и партнеры», доктор юридических наук Андрей Шугаев замечает, что с точки зрения уголовного законодательства спасатели должны были предвидеть возможные опасные последствия для ребенка, но самонадеянно рассчитывали на их предотвращение и допустили халатность . Однако, продолжает он, следователям предстоит тщательно установить непосредственный круг обязанностей этих спасателей, их должностные инструкции, проводило ли руководство с ними инструктажи по технике безопасности, есть ли у них специальные сертификаты или допуски к осуществлению деятельности по спасению людей на воде. Если этого нет, то к ответственности могут привлечь и администрацию аквапарка.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин поясняет, что согласно ГОСТу «Аттракционы водные. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», который был утвержден еще в 2012 году, инструктор должен занимать позицию, с которой возможно было бы оказать помощь любому нуждающемуся в течение 10 секунд после происшествия или сигнала о помощи.

Мертвая вода2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Но требования данного стандарта не распространяются на водные аттракционы, установленные на берегах естественных или искусственных водоемов, — сказал он «Известиям».

Управляющий партнер Kaloy.ru Калой Ахильгов замечает, что в ситуации в Волгограде, очевидно, нарушения были как со стороны руководства аквапарка — сотрудники не были обеспечены необходимыми знаниями и инструкциями, так и со стороны самих сотрудников, которые должны были следить за детьми.

Ахильгов допускает, что тот факт, что подобные инциденты происходят не первый раз, могли бы повлечь за собой более серьезные последствия для аквапарка, в том числе приостановление его деятельности . Адвокат адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Егор Панин также отмечает, что прокурор может провести расширенную проверку, и если по ее итогам он придет к выводам, что аквапарк невозможно эксплуатировать безопасно, он выйдет с иском в суд о приостановке эксплуатации всего аквапарка или отдельных аттракционов.

— Самым негативным последствием для бизнеса может являться направление материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, — сказал он «Известиям». — И в самом безопасном положении здесь находятся учредители аквапарков , не являющиеся при этом руководителями организации.

Где заканчивается ответственность родителей

При этом, замечает Юрий Телегин, провести границу между зонами ответственности родителей и сотрудников аквапарка за безопасность не всегда возможно . Так, в том же ГОСТе указано, что сопровождающие детей взрослые должны находиться вблизи своих детей. В аквапарке должно быть установлено правило, что за детьми до 8 лет — или старше, если так решит руководство организации, — необходимо постоянное наблюдение родителей или сопровождающих взрослых .

— Таким образом, возможна ситуация, в которой к несчастному случаю может привести невыполнение своих обязанностей как родителем, так и сотрудником аквапарка , — считает Телегин.

Мертвая вода1 Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов замечает, что в правилах посещения большинства аквапарков зафиксировано, что родители несут ответственность за безопасность своих детей «вне зависимости от наличия или отсутствия спасательных служб».

— Но приказ Минтруда «Об утверждении профессионального стандарта «Спасатель на акватории» устанавливает определенные требования к квалификации инструкторов-спасателей, а также содержит правила об ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей , — сказал он «Известиям». — Нормы, регламентирующие правила поведения на водных объектах, носят зачастую декларативный характер, что-то наподобие родительского «не суй пальцы в розетку». На них стоит ориентироваться и учитывать, но это целиком и полностью зависит от добросовестности адресатов этих норм, то есть отдыхающих на водных объектах людей. Для нивелирования такого недобросовестного неисполнения родителями своих обязанностей и создаются спасательные службы.

Кузнецов замечает, что аквапарки обязаны предоставлять клиентам исчерпывающую информацию о правилах поведения на аттракционах и о существующих ограничениях. Если отдыхающий был проинформирован, но не следовал правилам, то ответственность за травмы лежит на нем.

Адвокат Екатерина Чернышева замечает, что сотрудников аквапарка не привлекут к ответственности, только если будет доказано, что все технические требования, предъявляемые к оборудованию и персоналу, были выполнены, а несчастный случай произошел исключительно вследствие несоблюдения посетителями правил безопасности. Судя по всему, это маловероятно для аквапарка в Волжском.

Как должны действовать спасатели

Председатель правления центра морской подготовки «Варяг» в Крыму, эксперт по безопасности на воде Александр Дьяченко замечает, что в работе спасателей в аквапарках и на открытой воде есть некоторые различия.

Мертвая вода3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Работа в аквапарке требует усиленного внимания за тем, чтобы люди не ударились об аттракционы, за тем, чтобы после падения в воду люди выныривали и с ними ничего не произошло , — сказал он «Известиям». — Человек всё время находится под наблюдением, и за каждым надо проследить: один с горки спустился, за ним второй.

На открытой воде, говорит он, уследить за всеми очень сложно, но есть конкретные признаки, по которым профессиональный спасатель может четко определить человека, терпящего бедствие. Требования от спасателя в открытом водоеме такие: умение быстро плавать, нырять, уметь захватить человека, обладать приемами борьбы, чтобы освободиться от захвата тонущего человека.

Руководитель центра спецподготовки «Акваспас» Оксана Шевалье говорит, что на открытой воде нужно знать и природные факторы: глубину водоема, его дно.

— В аквапарках, так как территория достаточно большая, спасатели не всегда могут сохранять бдительность, взгляд замыливается , — сказала она «Известиям». — Поэтому мы рекомендуем на таких объектах спасателям постоянно менять позиции, чтобы иметь свежий взгляд.

А вот реанимационные действия, первая доврачебная медицинская помощь — стандартные в обоих случаях, говорит Дьяченко. Спасатель должен четко уметь определять любое состояние человека, чтобы оказать ему помощь.

— Есть обязательный норматив спасателя на открытых водоемах: начать реанимационные действия он должен максимум за четыре минуты, — говорит Дьяченко. — Через четыре минуты наступает гипоксия, отмирание коры головного мозга. Поэтому зона купания в Черном море ограничена 50 м. В этом случае спасатель реально может в течение минуты доплыть до тонущего в буйковой зоне, за две минуты вернуться с ним назад, подготовить его к реанимации, освободить дыхательные пути от воды, начать реанимационные действия.

Мертвая вода4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, спасатель должен проплывать 100 м за две минуты, нырять на глубину 5–6 м, чтобы поднять пострадавшего с грунта, должен уметь точно и далеко бросать спасательные средства. Хорошо обученный спасатель обучен первой помощи настолько, чтобы работать с любыми пограничными состояниями до приезда скорой помощи , добавляет Шевалье.

По словам Дьяченко, спасателей могут осудить по статьям об оставлении в опасности и о неквалифицированном оказании помощи, когда реанимационные действия были проведены неправильно. Зона ответственности ограничена буйками или конкретными местами в аквапарке.

Оксана Шевалье замечает, что спасатели должны быть в яркой отличительной одежде, чтобы их было видно. И им вовсе не обязательно всегда находиться в спасательном пункте — наоборот, чаще всего они патрулируют берег, спасая в том числе тех, кому стало плохо на суше.

А вот за безопасность аттракционов на открытой воде — катание на ватрушках, бананах — отвечают уже их организаторы. Дьяченко говорит, что у них должна быть организована система обеспечения безопасности: наличие спасательных средств, подготовленных аттестованных матросов-спасателей.

— Организатор такого аттракциона должен иметь своего квалифицированного спасателя, — говорит он. — На каждом аттракционе на водном объекте должны быть спасатели.

Оксана Шевалье советует: если уж собрались кататься на банане сами или катать детей, то обратите внимание на наличие спасательных жилетов.

— Я бы посоветовала просто подойти и посмотреть, что за люди организуют аттракцион, как они разговаривают , — говорит она. — Не стесняйтесь спросить, что они предпримут, если человек выпадет за борт. Посмотрите на реакцию человека, на способность вести диалог, думать о безопасности.

В детских лагерях за безопасностью на воде следят очень внимательно. Начальник службы пляжа ВДЦ «Смена» Яков Абрамов отмечает, что на месте дежурят матрос-спасатель, инструктор по плаванию и вожатый, которые несут ответственность за жизнь детей.

Мертвая вода5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Когда ребята приходят на пляж, старший матрос-спасатель проводит инструктаж по правилам купания , — сказал он «Известиям». — Ребята заходят в воду только по команде инструктора и находится там установленное время. В «Смене» все матросы-спасатели прошли профессиональную подготовку по программе оказания первой доврачебной помощи, еженедельно они посещают тренировочные занятия по оказанию помощи терпящим бедствие на воде.

Кроме того, сказал Абрамов, первую помощь пострадавшему готова оказать медсестра, которая с 7 утра до 22 часов находится на медицинском посту детского пляжа — независимо от того, есть сейчас организованное купание детей или нет.

Правила безопасности на воде

Свои рекомендации по безопасности на водных объектах дает МЧС. В аквапарках важно кататься только на горках, которые подходят по возрасту, не кататься в паре, если аттракцион рассчитан на одного человека. Не стоит прыгать в воду с бортиков. Опасно держаться за края желоба во время спуска, кататься на коленях или стоя, разбегаться перед стартом. Дети всегда должны держаться на виду у взрослых, с которыми пришли в аквапарк, и наоборот. И в целом важно соблюдать все правила безопасности.

Важно также правильно выбрать одежду: на ней не должно быть металлических деталей, брошек и заклепок. Украшения лучше оставить в шкафчике.

Что касается купания в водоеме, то подчеркивается, что купаться безопаснее всего на официально допущенном к эксплуатации пляже, так как там несут дежурство спасатели и медработники. В незнакомом месте не надо нырять и заплывать далеко. Не нужно приближаться к судам , нельзя плавать на надувных матрасах.