Здравствуй, юность в синяках: чем каникулы в городе опасны для детей

Лето в городе — головная боль для родителей, блюстителей правопорядка и врачей. Эксперты в области безопасности отмечают, что в самые долгие каникулы возрастает количество происшествий, связанных с детьми. Снизить риск возможных неприятностей возможно, если подготовить ребенка к началу самостоятельной жизни, продумав всё до мелочей. Что больше всего пугает взрослых и заставляет насторожиться, когда речь идет о безопасности несовершеннолетних, и как помочь им выжить в «каменных джунглях» — в материале «Известий».

Чего мы боимся

Статистика неумолима — на летнюю пору, например, приходится треть ДТП с участием детей. Растет и количество преступлений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения. Аналитики компании «Delta Системы безопасности» опросили порядка 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет и попросили оценить уровень детской безопасности в городских условиях. По данным опроса, треть респондентов (34%) считают, что дети менее защищены в период летних каникул, чем в другие времена года, так как бывают предоставлены сами себе. Школьники больше времени проводят на улице, чаще остаются дома одни.

— Только 22% респондентов считают, что время года не влияет на количество и состав преступлений. 44% заявили, что самостоятельно заботятся об организации досуга своих детей и поэтому уверены, что с ними ничего не произойдет, — комментирует директор по маркетингу компании Валерий Ушков.

Подавляющее большинство опрошенных россиян (65%) оценивают уровень детской безопасности в черте города как удовлетворительный. Между тем 27% респондентов, напротив, считают, что дети плохо защищены, и стараются не отпускать их на улицу без присмотра. Лишь 8% опрошенных высоко оценили городскую безопасность.

— Наши эксперты решили также уточнить, что именно можно было бы улучшить или добавить для безопасности детей. Почти половина респондентов (45%) считают необходимым организовать в каждом районе информационные центры, куда ребенок может обратиться в случае, если заблудится или почувствует себя незащищенным. За уличное патрулирование, особенно в летний период, выступают 22% россиян, а 20% считают, что необходимо установить дополнительные камеры видеонаблюдения, особенно во дворах. За усиление охраны в местах массового скопления людей высказываются 13% опрошенных , — продолжает Валерий Ушков.

Чтобы стены помогали

Не только улица вызывает страх за безопасность детей. Летом родители, уходя на работу, боятся оставлять отпрысков одних в квартире. Соседи разъезжаются на дачи, в подъездах не так оживленно, как прежде. А кто-то тревожится, как бы оставленный «на хозяйстве» ребенок не устроил в жилище пожар. Взрослые опасаются и того, что дети не смогут уберечься от незнакомцев, проявляющих интерес к чужим квартирам.

— Относительно организации безопасности внутри квартиры 42% опрошенных предпочитают датчики взлома и проникновения , — продолжает Валерий Ушков. — А 20% респондентов хотели бы установить тревожную кнопку с детским доступом. Еще 18% предпочли бы SMS-оповещения, когда ребенок покидает дом или возвращается.

Здравствуй, юность в синяках Фото: Global Look Press/Jorge Sanz

По данным экспертов, 12% респондентов готовы рассмотреть установку камер видеонаблюдения с системой Face ID, способную распознавать лица и при необходимости передавать тревожный сигнал. 7% опрошенных отметили, что им точно требуется датчик возгорания .

Специалисты по системам безопасности составили перечень рекомендаций, которым дети должны следовать в отсутствие взрослых. Прежде всего при любых подозрительных шумах за дверью надо как можно скорее сообщить об этом родителям. Если возраст позволяет, то нужно самостоятельно вызвать полицию. Ни в коем случае нельзя открывать дверь и даже подходить к ней.

— В случае, когда квартира оборудована охраной, надо нажать тревожную кнопку или необходимую комбинацию цифр. Если ребенок не знает или не может запомнить код, то можно нажать неверную комбинацию. Даже если квартира снята с охраны, будет попытка некорректной постановки, что в любом случае отразится в центре мониторинга как нештатная ситуация , — говорит Ушков.

Эксперты рекомендуют поддерживать связь с соседями. Родителям лучше заранее познакомить детей с ними и оставить их телефонный номер на видном месте. Сосед, выходящий из квартиры, вполне может спугнуть непрошенных гостей. И, конечно, он быстрее всех вызовет полицию и окажется рядом с ребенком.

— Если же посторонний человек все-таки проник в жилище, то не следует оказывать сопротивление и спорить. Ребенку лучше всего закрыться в самой дальней комнате, а в случае встречи лицом к лицу с ворами кричать и звать на помощь. В такой ситуации могут услышать соседи, а ворам лишнее внимание ни к чему, — советует эксперт.

С ребенком надо заранее обсудить все действия, которые нужно предпринять в критической ситуации. Детей нужно научить пользоваться охранной сигнализацией, оставить им все номера телефонов, необходимые для связи в экстренных случаях. Квартиру можно даже превратить в крепость, если ребенок не планирует выходить из нее в отсутствие взрослых. Эксперт в этом случае предлагает использовать ночной режим охраны, который активирует только датчики на дверях.

Куда ж ты, маленький

Иногда первая самостоятельная прогулка сына или дочери для родителей сродни выходу отпрысков в открытый космос. Мамы и папы боятся больше, чем их дети, которые внезапно почувствовали себя взрослыми. Эксперты Академии безопасности Ольги Бочковой рекомендуют продумать заранее, что ребенок должен взять с собой на улицу.

— У несовершеннолетнего должен быть девайс для связи (телефон или «умные» часы), а в кармане или рюкзаке — записка с номерами телефонов родителей. Летом ребенок обязательно должен брать на прогулку воду. Пить в жаркое время жизненно необходимо! Дайте ему наличные или перечислите деньги на детскую карту, чтобы он с вашего разрешения мог пойти в ближайший магазин и купить еще воды, — говорит основатель и руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова.

Здравствуй, юность в синяках Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Телефон должен быть на звуке и вибрации, с полностью заряженной батареей — родителям следует самим это проверять перед уходом на работу.

— Договоритесь с ребенком, что на звонок важно отвечать, а если случайно пропустил — сразу перезванивать. Несовершеннолетние должны знать номера мамы и папы, а также бабушки или других взрослых, к которым можно обратиться за помощью. Все эти номера, а также телефон службы спасения (в России 112), поисково-спасательной службы (например, Лиза Алерт: 8-800-700-54-52) должны быть в кнопках быстрого вызова, — продолжает Ольга Бочкова.

Эксперт советует договориться с ребенком о точках созвона — в каких случаях вы обязательно с ним связываетесь. Например, когда он вышел из подъезда или подошел к нему, когда добрался до площадки, где собирается гулять, если решил зайти в магазин, задерживается на прогулке или собирается заглянуть в гости к друзьям. Бывает, что ребенок почувствовал себя нехорошо из-за солнечного или теплового удара или, не успев добежать до дома, спрятался от грозы в ближайшем магазине. В этом случае он тоже должен звонить родителям.

Не разговаривать с неизвестными

Считается, что ребенок готов к самостоятельной прогулке, если достает до кнопки лифта, выучил наизусть код от домофона, может сам открыть двери подъезда, знает дорогу домой, а также соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.

Эксперты по безопасности предостерегают детей от помощи, о которой могут попросить чужие дяди и тети. Им логичнее обратиться за поддержкой к таким же взрослым, а не к несовершеннолетним. Порой такие просьбы могут использоваться как предлог, чтобы увести маленького человека в опасное место. С площадки не стоит уходить и в том случае, если девочку или мальчика поманит ровесник или разговорчивый незнакомец предложит отойти, чтобы посмотреть на котенка или щенка.

В Академии безопасности разработали специальную памятку. Она гласит: «Соблюдай дистанцию. Если подошел незнакомец и настойчиво тебя зовет куда-то или просит помощи, сделай пару шагов назад. Скажи твердо и громко: «Нет!», чтобы привлечь внимание окружающих. Если незнакомец настаивает или просит быть тише, кричи: «Отойдите, я вас не знаю». Уходи от него в безопасное место. Расскажи родителям или другим взрослым, которым доверяешь, о том, что случилось».

Здравствуй, юность в синяках Фото: Global Look Press/David Young

— Главное правило в опасной ситуации — уходи! Если рядом останавливается машина и кто-то пытается заговорить с несовершеннолетним, ребенок должен развернуться и бежать против хода движения машины, в сторону людей , — комментирует Ольга Бочкова.

Чтобы позаботиться о себе, детям надо быть внимательными, уметь анализировать информацию. Например, проходя по двору в направлении к дому, ребенок должен оценивать обстановку, наблюдать, что происходит вокруг. Возле подъезда имеет смысл осмотреться, нет ли рядом посторонних людей. Заходить в подъезд важно одному, убедившись, что входная дверь за тобой закрылась.

— Когда кто-то пытается войти вместе с ребенком, ему следует выйти на улицу и подождать. Если незнакомец все-таки вошел следом, то можно сделать вид, что идешь к почтовым ящикам, ждать там, пока посторонний человек не уедет. Важно ездить в лифте одному — учите детей не бояться обидеть человека отказом. Любой воспитанный человек поймет, почему ребенок отказывается ехать с ним. В случае опасности нужно выбегать на улицу, а не на лестницу, — комментирует Ольга Бочкова.

Если на ребенка напали в подъезде, эксперт советует громко кричать: «Пожар». Этот крик обязательно привлечет внимание людей.

Увидел пьяного — отойди

При встрече с агрессивными компаниями или нетрезвыми людьми эксперты советуют применить технику избегания. Например, перейти на другую сторону, переждать в магазине или развернуться и уйти в безопасное место.

— Агрессивный человек не контролирует себя. Не стоит ввязываться с ним в спор или пытаться успокоить. Лучше прервать разговор. Иногда можно просто извиниться, но не потому что вы виноваты, а потому что это снизит конфликтность агрессора , — разъясняет Ольга Бочкова.

В опасной ситуации эксперт рекомендует детям бежать и кричать, не давать себя схватить. А если это произошло, то надо защищаться всеми возможными способами.

— Не стыдитесь кричать, пинаться, кусаться, вырываться и бежать. Бейте в глаза, в горло, в пах. Не стесняйтесь просить о помощи окружающих. В момент защиты нужны короткие четкие фразы: «Помогите! Чужой! Отпусти! Мама!» Как только рядом появился прохожий, используйте слова: «Меня преследуют, мне страшно!» или «Чужой мужчина гонится за мной, я боюсь!» Обращайтесь к конкретному человеку, например: «Женщина в синей куртке! Да, вы, с телефоном в руках! Помогите, пожалуйста. Я не знаю этого человека! Вызовите полицию! Можно я около вас постою, пока звоню родителям?» — говорит руководитель Академии безопасности.

Не нужно прятаться в укромном месте, где никто не придет на помощь. Надо по возможности бежать в светлые и людные места — офисы сотовой связи, сетевые магазины, аптеки, салоны красоты, отделения банков.

Здравствуй, юность в синяках Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

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— Обращайтесь за помощью в организации, которые работают по программе «островки безопасности». Это «Пятерочка», «Билайн», «Вкусвилл», Сбербанк , — продолжает Бочкова.

Если несовершеннолетний уже не раз проговаривал с родителями, как себя вести в непростых ситуациях, то эти знания обязательно всплывут в подсознании и выручат в нужный момент. Взрослые не должны отмахиваться от детских страхов, считая их надуманными. Например, если ребенку страшно одному возвращаться домой, надо вести его «на звонке», разговаривая с ним по телефону, пока он идет до нужного места.

Навстречу приключениям

Специалисты по безопасности предостерегают от поиска приключений в опасных местах. Надо обходить стороной открытые люки, глухие переулки, пустыри, тропинки за гаражами, заброшенные здания и стройки. Приближаться к водоемам следует в сопровождении взрослых, а купаться — в специально оборудованных и проверенных местах. Лучше не лазать по обрывистым берегам, где есть опасность сорваться. Эксперты не советуют пытаться спасти упавшие в воду и уплывающие шлепанцы и мячи — жизнь дороже. В городе забираться в воду можно только в разрешенных и проверенных санитарными службами местах. Иначе есть риск подцепить неприятные заболевания.