Тихий чес: какие болячки дети привозят с собой из лагеря

Родителям, отправляющим детей на летний отдых, кажется, что опасности всюду подстерегают неокрепший организм. Многие по своему детству помнят, как вместе с новыми впечатлениями привозили из деревни или лагеря проблемы со здоровьем. Взрослые стараются по возможности подстелить соломку — уберечь ребенка от возможных заболеваний. На что надо обратить внимание, чтобы каникулы не омрачились лечением, и что взять с собой в летний лагерь, выясняли «Известия».

Неприятный аппетит

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев считает, что в первую очередь внимание надо обращать на профилактику возможных проблем.

— Жить и проводить отпуск в скафандре, изолированно от животных, растений и водоемов я бы не рекомендовал никому. Но очень важно изначально разъяснять детям правила поведения на природе: мы не пьем сырую воду, не едим землю, не целуемся с бродячими животными, изучаем, какие виды опасных растений существуют , — говорит эксперт.

Если соблюдать правила и знать последствия рискованных поступков, то маленький человек будет защищен. Врач советует также не лениться и составлять аптечки — для дачи, для похода, для лагеря.

Тихий чес Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Это минимальные денежные затраты, но если спасительные действия будут предприняты в первые же часы после возникновения проблемы, то она не усугубится, а разрешится. Главное — знать, что нужно делать, — продолжает Денис Прокофьев.

Специалисты советуют обращать внимание на опасность пищевых отравлений. С осторожностью в летние дни следует относиться к приготовлению и хранению мяса, молочных продуктов, кондитерских изделий с жирным кремом, а также рыбы. Дети должны есть свежие, качественные блюда.

— Для развития пищевой токсикоинфекции достаточно неправильно термически обработать продукты или оставить пищу при комнатной температуре. Диагностика заболевания проста: диарея до 10 раз в сутки, схваткообразные боли в животе, рвота или тошнота, повышение температуры. При правильном лечении для купирования симптоматики достаточно от одних до трех суток. Нужно держать под рукой энтеросорбенты, ферменты, спазмолитики и энтеросептики, — рассказывает Прокофьев.

Тамара Рогачева, руководитель пресс-службы всероссийского детского центра «Смена», советует перед выездом в лагерь напомнить детям, что мыть руки перед едой — обязательно. Это нужно делать не только в столовой, но и перед тем, как съесть свое личное печенье или шоколадку.

Тихий чес Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— Объясните ребенку, что нельзя хранить скоропортящуюся еду в тумбочке. А в столовой не стоит есть то, что мама не разрешает дома. Аллергия или кишечное расстройство — это повод отправить ребенка в больницу. Проводить время в палате из-за «запретного» апельсина будет очень обидно, — отмечает Рогачева.

Взять в клещи

Особую опасность для детей, вырвавшихся на природу, представляют клещи, передающие такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Денис Прокофьев рекомендует обращать внимание на кожные покровы после похода в лес, прогулок.

— Если при осмотре вы обнаружили клеща, то лучше обратиться за помощью в травмпункт или поликлинику. Когда такой возможности нет, помогут купленные в аптеке специальные приспособления для удаления клещей. Отличный вариант — инсулиновый шприц без иглы, с помощью которого клещ удаляется фактически вакуумным способом в абсолютно сохранном состоянии. После удаления отдайте насекомое на исследование, чтобы понять, что это за вид и какую угрозу он представляет для человека, — продолжает врач общей практики.

Тихий чес Фото: РИА Новости/Макс Ветров

По словам эксперта, основная защита от клещей — это вакцинация. Также нужно использовать после контакта с паразитом эффективные противовирусные и антибактериальные препараты, в частности кожные антисептики на основе йода. Перед вылазкой в лес и поле врач рекомендует применять репелленты. Одеваться надо так, чтобы максимально закрыть одеждой все участки тела.

Чтобы волосы не шевелились

Врачи сетуют, что с наступлением длинных каникул приходит пора активности детских кожных заболеваний. Родители приводят детей к дерматологам и педиатрам с проблемами, которые характерны именно для летнего сезона. В этот период создаются наиболее благоприятные обстоятельства для их развития.

— К таким заболеваниям прежде всего можно отнести педикулез. Головные вши обычно передаются от ребенка к ребенку в тесных коллективах, особенно в лагерях отдыха. И неслучайно — время контакта здесь увеличивается до 24 часов, — уточняет дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Перед отъездом в лагерь родители в обязательном порядке ведут детей к врачам и собирают медицинские справки, в частности об отсутствии педикулеза. После прибытия на место отдыха несовершеннолетних снова тщательно осматривают. Но для того чтобы подхватить заболевание, достаточно нескольких дней контакта с больным человеком.

— Заражение головным педикулезом происходит очень просто — достаточно соприкоснуться волосами с зараженным человеком, надеть чужой головной убор или поспать на чужой подушке. Первый симптом — зуд. Это результат аллергической реакции на слюну, которую вши выделяют при кровососании. На голове образуются кровянистые корочки, — отмечает Денис Прокофьев.

Тихий чес Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

По словам дерматовенеролога, во избежание проблем важно с раннего возраста прививать ребенку правила личной гигиены. Тамара Рогачева советует объяснить детям, что нельзя пользоваться чужими предметами личной гигиены. Полотенца, шлепки для душа и расчески строго индивидуальны.

— Меняться одеждой и обувью тоже негигиенично. Такое часто происходит при сборах на дискотеки и праздники — девочки могут просить друг у друга нарядные вещи или косметику. Посоветуйте ребенку, как можно сформулировать отказ так, чтобы не выглядеть жадиной , — добавляет Рогачева.

К счастью, лечение педикулеза быстрое и безопасное — используются современные лекарственные средства в виде шампуней или лосьонов.

Помимо использования эффективных аптечных средств можно прибегнуть и к испытанным временем народным хитростям. Самый простой способ уничтожения вшей, по словам Дениса Прокофьева, механический. Ребенка вычесывают частым гребнем, через зубцы которого пропускают ватный жгутик или нитку, обильно смоченные теплым раствором столового уксуса.

Тихий чес Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Кстати, вши совершенно не выносят высокую температуру — как только она повышается, они сразу ищут другой объект. Для обработки вещей врач советует обычное кипячение — за 15 минут паразиты будут уничтожены. Важно также хорошо проглаживать утюгом верхнюю одежду.

Солнечный круг

Врачи считают, что детская кожа особенно чувствительна для любого рода раздражителей. Одним из самых коварных можно назвать ультрафиолет. Детские дерматологи и педиатры регулярно проводят санитарно-просветительные беседы о необходимости использования солнцезащитных средств.

— На таких препаратах указаны цифры — 30, 25, 40. Это количество безопасного времени, которое можно проводить на солнце. Воздействие солнечных лучей опасно для людей с пигментными пятнами и невусами, а также тем, кто имеет светлый цвет кожи, — у них самая чувствительная кожа , — комментирует Денис Прокофьев.

Наталия Жовтан советует наносить специальный крем на кожу каждые два часа и после контакта с водой, избегая попадания в дыхательные пути и на слизистую глаз. Эксперт отмечает, что получасовой ежедневной прогулки достаточно, чтобы получить необходимую дозу витамина D. Поэтому жариться на солнце, тем более в полуденное время, не имеет смысла. Родители должны уводить детей в тень в 11 часов, а возвращаться на раскаленный песок следует не раньше 16 часов.

— При возникновении солнечного ожога кожа реагирует покраснением, жжением, зудом. У детей до 6–7 лет может повышаться температура тела, появляется рвота и ухудшается общее состояние , — продолжает Жовтан.

Тихий чес Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По мнению Дениса Прокофьева, к солнечному ожогу надо относиться как к травматическому повреждению кожи.

— Да, это травма, и я не вижу ничего хорошего в загаре. Поэтому надо избегать прямого воздействия ультрафиолета. Он приводит не только к онкологическим заболеваниям кожи, но и вреден для глаз. Солнечный ожог ничем не отличается от термического, который можно получить, дотронувшись до утюга или чайника. Просто менее выражен , — рассказывает Прокофьев.

Если последствия ожогов серьезны, то за помощью необходимо обратиться к врачу-комбустиологу.

Коварный борщевик

Но не только солнечных ожогов следует бояться летним днем. Одним из самых опасных в сельской местности считается ожог борщевиком. Избавиться от таких травм можно не раньше чем через 14 дней.

— Для детей может быть опасен как контакт с соком растения, так и вдыхание пыльцы цветущих зонтиков. Сок растения активизируется под солнечными лучами и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, — говорит Наталия Жовтан.

Тихий чес Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Нежная детская кожа при контакте с борщевиком краснеет, на ней появляются пузыри. Такой ожог достаточно болезненный. Врач советует увести ребенка в прохладное помещение — избегать прямых солнечных лучей придется в ближайшие несколько дней. Необходимо снять одежду, на которой могут быть следы растения, тщательно промыть кожу проточной водой с очищающими средствами. Дерматовенеролог отмечает, что в случае с ожогом борщевика требуется обильное питье, ведь организм ребенка быстро обезвоживается.

— Наружно нанесите крем от ожогов, а отдельные участки можно помазать топическими глюкокортикостероидами. Пострадавший должен принять антигистаминные препараты в виде капель в дозе согласно возрасту. При попадании сока борщевика на слизистую глаз самостоятельное лечение недопустимо — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, — подчеркивает Наталия Жовтан.

Когда коты не в радость

По словам Тамары Рогачевой, детям совершенно точно не нужно трогать диких животных и птиц. Кормить белок с руки или брать ежа тоже может быть опасно. Специалисты не советуют гладить и уличных животных — они могут быть переносчиками неприятных заболеваний. Например, от кошек можно подцепить микроспорию, больше известную как лишай.

— Детская кожа очень восприимчива к данной грибковой инфекции. Поражение происходит там, куда попадают частички эпидермиса или шерсти животного со спорами грибка. При попадании на кожу головы развивается более тяжелый процесс в виде поражения волос и бровей, так называемый стригущий лишай, — предостерегает врач.

Многие родители, по словам дерматовенеролога, по первым признакам определяют, что ребенок подхватил микроспорию. Лишай проявляется появлением небольшого округлого пятна с четкими границами и валиком покраснения по контуру, который достаточно быстро увеличивается в размере.

— В центре пятна возникает шелушение, которое может сопровождаться зудом. Ребенок, расчесывая это пятно, распространяет инфекцию по своему телу и передает ее окружающим. Часто взрослые занимаются самостоятельным лечением. Но я бы рекомендовала незамедлительно обратиться к врачу для установки истинного диагноза, — говорит Наталия Жовтан.

Тихий чес Фото: Global Look Press/blickwinkel/H. Schmidt-Roeger

В таких случаях берется соскоб чешуек с поверхности пятна и проводится диагностика лампой Вуда. В лучах этого приспособления грибковая инфекция приобретает специфическое свечение (ярко-зеленого или оранжевого цвета).

— В настоящее время существует эффективное наружное лечение для микроспории кожи. А вот при обнаружении очага на коже головы не обойтись без приема препаратов внутрь. Оно может длиться до месяца, — рассказывает Наталия Жовтан.

По словам дерматовенеролога, профилактика микроспории связана с мытьем рук после контакта с животными. Даже здоровая на первый взгляд кошка может быть носителем без проявлений. Врач рекомендует проявлять осторожность и после посещения контактных зоопарков, приютов для животных и выезда на природу.

Болезнь грязных рук

Одной из проблем может стать заражение гельминтами. Родители с малых лет пугают неаккуратных детей глистами, но порой избежать неприятностей не удается.

— Среди выявленных обращений к врачу большинство — это дети в возрасте до 11–12 лет. Высокая заболеваемость детей гельминтозами объясняется широкой распространенностью различных форм паразитов (цист, яиц, личинок) в окружающей среде и недостаточным уровнем развития гигиенических навыков , — разъясняет дерматовенеролог.

По словам врача, дети раннего возраста часто страдают от энтеробиоза и гименолепидоза. Заражение происходит через грязные руки и предметы обихода. Неприятные во всех смыслах заболевания аскаридоз и стронгилоидоз вызывают паразиты, яйца которых должны пройти часть своего развития в почве. В организм человека они попадают при употреблении немытых овощей или после контакта с почвой.

Тихий чес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Реже у детей встречаются тениидозы, описторхоз, шистосомозы, эхинококкоз. В этих случаях личиночные формы паразитов дозревают в организме промежуточных хозяев (клещей, рыб, моллюсков и т.п.), прежде чем становятся заразными для человека. Путь попадания в организм ребенка только пищевой, — предостерегает Жовтан.

Эксперт подчеркивает, что заболеваемость энтеробиозом и аскаридозом детей в сельской местности значительно выше, чем в городах.

— Это, по-видимому, связано с разными санитарно-гигиеническими условиями в детских учреждениях города и села, а также со степенью загрязненности яйцами гельминтов окружающей среды, — продолжает дерматовенеролог.

По словам эксперта, для профилактики необходимо тщательное соблюдение правил личной гигиены и регулярное обследование детей. Об этом знают владельцы животных, которые проводят профилактические лечебные мероприятия не только для своих питомцев, но и для всех членов семьи.