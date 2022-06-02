Замки из песка: как защитить детей на пляже

Депутаты Госдумы предлагают внести детские лагеря в перечень организаций, которые могут заключать договор водопользования и использования береговой полосы без аукциона. Это позволит ограничить доступ посторонних на пляжи, где отдыхают дети. Сейчас большинство лагерей пользуется общедоступными зонами отдыха, из-за чего, считают авторы законопроекта, сложно обеспечить безопасность воспитанников. К чему приведет возможность ставить заборы у воды , разбирались «Известия».

Как предлагают обеспечить безопасность детей

Законопроект внесли в Госдуму депутаты Эльвира Аиткулова, Артем Бичаев, Наталья Костенко, Татьяна Лобач, Жанна Рябцева, Ольга Тимофеева. Документ включили в программу нижней палаты парламента на июнь 2022 года. Внесли законопроект еще в апреле, профильные комитеты его поддержали, теперь он должен пройти первое чтение.

Авторы документа в пояснительной записке напоминают, что в 2017 году были внесены изменения в Водный кодекс РФ, согласно которым использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей, возможно без проведения аукциона физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, в том числе организующими отдых детей, ветеранов, пожилых, инвалидов . Однако, указывают депутаты, кроме этих организаций отдыхом детей занимаются еще и детские лагеря и центры.

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У детских лагерей права на использование акватории на основании договора нет, и на их пляжах «отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски возникновения криминогенных ситуаций».

Проблемы возникают даже у крупнейших учреждений, хотя у того же «Артека» в этом году, как сообщили «Известиям» в лагере, даже работают катера с вооруженными сотрудниками Росгвардии, чтобы пресекать инциденты со стороны моря. В связи с этим депутаты предлагают разрешить всем детским лагерям заключать договоры водопользования без аукциона для создания «условий для обособленного использования акватории водных объектов, необходимой для рекреационных целей организациями отдыха детей и их оздоровления».

В мае законопроект поддержал комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, который в своем заключении указывает, что « под организациями отдыха детей и их оздоровления понимаются организации стационарного и нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, в том числе детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские профильные лагеря, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей».

Замки из песка_1 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

В заключении также указывается, что детским лагерям приходится организовывать отдых на пляжах, принадлежащих сторонним предпринимателям и организациям, где услуги могут быть платными.

Однако, говорится в отзыве комитета, требования к территории лагеря обязывают ограждать периметр таких объектов, что может повлечь за собой «невозможность использования береговой полосы» как объекта общего пользования. Вопрос доступа к водным объектам и режима охраны людей на пляжах отнесен к полномочиям местных властей, говорится в заключении. Вывода из этого какого-либо не делается, но можно предположить, что вопрос, как обеспечить использование общей береговой линии и при этом ограничить доступ посторонних на детский пляж, отдадут на откуп как раз местным властям, одновременно разрешив детским лагерям устанавливать заборы вокруг пляжей . Концептуально законопроект комитет поддержал.

Сколько детских лагерей имеют свои пляжи

Руководитель направления «Детский туризм» национального туроператора «Алеан» Инна Назина заметила, что все детские лагеря, получившие территорию в наследство с советских времен, имеют свои огороженные пляжи.

— Это примерно 50% от всей базы детского отдыха , — рассказала она «Известиям». — Для родителей основополагающим является фактор закрытости и изолированности всей территории детского центра от взрослых, в том числе, естественно, и пляжа. Это требование есть практически у каждого родителя, и оно совершенно справедливо.

Она указывает, что, покупая коммерческие путевки, родители очень тщательно изучают все условия, в которых будут находиться их дети, а вот социальные путевки часто берут не глядя, и потом выясняется, что пляж используется общий.

Замки из песка_5 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Генеральный директор incamp.ru Елена Рыженкова замечает, что родители вообще не формируют запрос как «дайте лагерь с закрытым пляжем». Запрос звучит как «нужен лагерь на море» — подразумевается, что пляж будет закрытым. Но это далеко не всегда так. И цифра в 50%, озвученная «Алеаном», очень условная. Дело в том, что пляжи должны быть открыты, по сути, у всех — по Водному кодексу.

— Все детские лагеря, у кого есть пляжи, мучаются от наплыва местных, если на свой страх и риск не перекрывают доступ , — заявил председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. — Самый большой пример — ВДЦ «Смена». Они оборудовали собственный пляж, но неизбежно спровоцировали конфликтность. Эта ситуация должна быть разрешена в правовом поле.

Исполнительный директор МОО «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко замечает, что очень долго сообщество организаций, занимающихся летним оздоровлением детей, пыталось повлиять на ситуацию, так как часто происходили случаи, когда отдыхающие на пляжах детского лагеря создавали опасные прецеденты. Об этом же говорит и замруководителя комитета по туризму «Опоры России», руководитель Союза организации детского активного туризма Марина Ненарокова.

Замки из песка_2 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— Около пяти или семи лет сообщество громко заявляло о проблеме. Большое количество разного масштаба инцидентов происходят каждый сезон из-за того, что детские организации не имеют права оградить пляж, — сказала она «Известиям». — Проблема доступа посторонних лиц, их некорректного поведения, в том числе отдельных попыток физических действий по отношению к детям, которые приходилось пресекать сотрудникам организаций детского отдыха, заставляли лагеря принимать дополнительные меры контроля и безопасности. Проблема сохранится, пока детские лагеря не смогут оградить пляжи.

Председатель Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков отметил, что в советское время за детскими лагерями, стоявшими на водоемах, были закреплены закрытые пляжи , на которые никто не мог проникнуть. Но сейчас Водный кодекс позволяет находиться на этих пляжах всем.

— А это в том числе пьяные, матерящиеся, распивающие спиртные напитки, слушающие нецензурные песни и так далее, — рассказал он «Известиям». — Я тоже был вожатым и руководителем лагеря, и нет хуже проблемы, чем освободить пляж от этих людей. Доходило едва ли не до рукопашной, сопровождалось матом, угрозами... Раньше все было просто — никто на эти пляжи не вставал. Сейчас проблема очень-очень острая.

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По его словам, сложность возникает не только с береговой линией, но и с акваторией. Она также может принадлежать кому-то на правах аренды, и детские лагеря, которые имеют акваторию, в России можно пересчитать по пальцам двух рук, говорит Данилков.

— В Новосибирской области, например, единственный лагерь имеет закрытую зону со своей акваторией — «Чкаловец», — говорит он. — У остальных нет. Даже если номинально есть пляжи, отдыхать на них могут все. Сейчас получить пляж и акваторию в аренду очень сложно.

Потеряют ли туристы пляжи из-за детей

Один из соавторов законопроекта Наталья Костенко поясняет, что норму, позволяющую детским лагерям огораживать часть пляжа, долго не могли принять как раз из-за установленного законами права каждого человека на доступ к водным ресурсам.

— Мы искали юридическую форму, когда можно будет, с одной стороны, соблюсти закон, конституционные права граждан на доступ к водным объектам, а с другой стороны, защитить детей, — рассказала она «Известиям». — И нами был выработан совместно с Минприроды, Минпросвещения, Минюстом такой формат, который, не исправляя основную норму, создает конструкцию через профильный закон, позволяющую урегулировать режим пользования этой территории без ущерба и теми, и другими.

Она подчеркивает, что в стране не так много детских лагерей, которые стоят на берегу. Сейчас, отмечает Костенко, они вообще не обладают никаким приоритетом при получении аренды на аукционах, и именно это будет исправлено, причем доступ граждан к пляжам планируется сохранить, говорит депутат.

— Это не будет закрытие пляжей для доступа людям, просто будет установлен режим пользования территории, которая будет принадлежать на праве аренды лагерям, — сказала она. — Лагеря не должны будут злоупотреблять своим правом. Речь идет об установке некого графика пользования пляжем, ограничения должны касаться только того периода времени, когда на пляж выводят детей. Обычно дети час или чуть больше находятся на море под присмотром вожатых, то есть речь не идет о закрытии пляжей на целый день.

Замки из песка_6 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По ее словам, если детские лагеря будут злоупотреблять своим правом, то любой гражданин может оспорить это решение.

Инна Назина замечает, что новые базы, которые строились уже в постсоветское время, особенно в небольших курортных поселках, получали выделенную часть общественного пляжа.

— Поэтому эта часть должна быть за ними сохранена, но именно часть, все остальные общественные пляжи, территории около воды, которые имели общий доступ, должны сохраниться, — подчеркивает она. — А если говорить про место детских лагерей на общедоступных пляжах, то целесообразно их территорию выделять по краям, чтобы не разрывать основную линию.

По ее мнению, выделение отдельно взятой пляжной территории, ее расчистка и благоустройство должны быть произведены за счет государства в лице местных или краевых властей, а дальнейшее содержание этой пляжной зоны должно вменяться непосредственно детской базе отдыха.

Эксперты замечают, что ограждение пляжей при этом может появиться, тем более что территорию лагеря должны огораживать по антитеррористическим требованиям. Таким образом, так или иначе на какие-то периоды непрерывность береговой линии может прерываться.

— Тут нужно выбирать между безопасностью детских лагерей, которые несут ответственность за жизнь и здоровье детей, и непрерывностью береговой линии, — говорит Марина Ненарокова. — У граждан останутся все доступы на муниципальные пляжи, подходы к воде и так далее, тем более что ни один детский лагерь не владеет целым водоемом.

Замки из песка_8 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Андрей Данилков подчеркивает, что самостоятельно лагерь не сможет получить пляж в свое пользование. Это все равно происходит под контролем местных властей, которые могут выделить организации какой-то небольшой участок береговой линии и акватории для его ограждения. Поэтому, считает он, злоупотреблений не будет.

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев считает, что длина береговой линии в курортных регионах нашей страны является достаточной для того, чтобы обеспечить нужды всех отдыхающих граждан, в том числе и детских оздоровительных лагерей.

— Ни о каком чрезмерном ограничении доступа к общедоступным береговым линиям речи не идет, — сказал он «Известиям».

Нужна ли доработка законопроекта

Андрей Максимов, однако, полагает, что здесь нужна «тонкая настройка».

— Нужна детализация норм законопроекта, компенсирующая развитие пляжной инфраструктуры для туристов (организованных и самостоятельных) и местных жителей , — полагает он. — Примеры корректного обеспечения безопасности детей на пляжах есть. ВДЦ «Орленок» организовал доступ местных на пляж, но потоки туристов и детей не пересекаются.

Педагог Британской высшей школы дизайна Лариса Бундова в свою очередь вспоминает свой похожий опыт в детской здравнице «Жемчужина России» в Анапе. По ее словам, у лагеря был свой пляж, который охранялся, его чистили каждое утро, но и доступ других людей к нему был.

— Персонала было достаточно, чтобы дети находились в безопасности, а вот как туристу мне было бы очень неудобно, если бы эта территория пляжа была огорожена и нельзя было пройти по кромке моря, — сказала она.

Максимов тем не менее подчеркивает, что дефицит качественных пляжей на российских черноморских курортах нарастает с каждым годом, поэтому закон нужно принимать только после консультаций с профессиональными сообществами как организаторов детского отдыха, так и индустрии гостеприимства.

Замки из песка_4 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Администрация Краснодарского края поддержала законопроект, но указывает, что есть ряд моментов, требующих дополнения Водного кодекса.

— В частности, требуется разграничение понятий водного объекта и береговой полосы, а также определение порядка предоставления права пользования водными объектами и пляжными территориями детским лагерям , — пояснили «Известиям» в администрации . — Предложения Краснодарского края направлены в Госдуму.

— Это тот случай, когда идея правильная, но коррупционные риски не исключены , — считает член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук. — Скажут «детский пляж», но будут пускать за деньги. В целом в регионах и городах не хватает общедоступных пляжей, поэтому одновременно с расширением перечня организаций по аренде пляжей нужно подумать об альтернативе — оборудовать в другом месте береговую линии, тем более что федеральная программа благоустройства позволяет этот делать.

В Минпросвещения инициативу одобрили. В Минприроды РФ также поддержали законопроект, подчеркнув, что это «не приведет к излишнему ограничению доступа к береговой полосе водных объектов общего пользования».