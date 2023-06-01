Праздничный фон: в России хотят установить ежегодную выплату для детей

В России предлагают установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Ее размер составит 20% от прожиточного минимума, а получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ . Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Инициативу поддерживают в профильных комитетах, где предлагают увеличить новую выплату до уровня прожиточного минимума. Эксперты же считают, что ежегодно выделяемую сумму из бюджета нужно обосновать.

Демографическая ситуация

Семьям с детьми могут назначить новую ежегодную выплату к Международному дню защиты детей в размере 20% от прожиточного минимума. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовила фракция ЛДПР.

«Во всем мире с 1950 года ежегодно отмечается Международный день защиты детей, решение о проведении которого было принято после Второй мировой войны в ноябре 1949-го прежде всего как напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия », — говорится в пояснительной записке, которая есть у «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России этот день также отмечается. Ежегодно 1 июня проводятся праздничные мероприятия в парках, скверах, в различных учреждениях образования, культуры и спорта, а также благотворительные акции в пользу сирот, детей с ограниченными возможностями и из малоимущих семей .

«Большинство родителей в этот день стараются порадовать своих детей, посещая с ними различные праздничные мероприятия, кафе и кинотеатры. Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки , а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей», — говорится в документе.

В связи с этим с 2024 года предлагается предоставлять родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет ежегодную выплату ко Дню защиты детей за счет средств федерального бюджета . Исходя из утвержденного в России в 2023 году размера прожиточного минимума в 14,37 тыс. рублей, сумма выплаты может составить 2,8 тыс. рублей .

— Во-первых, в стране сегодня очень серьезная демографическая яма. Эта ситуация длится не первый год, и, по прогнозам, Россия выйдет из нее еще очень не скоро. Поэтому задача государства — приложить все усилия, чтобы это исправить , — объяснил необходимость принятия законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, от государства и его отношения к этой проблеме будет зависеть то, как долго продолжится спад рождаемости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Например, в Татарстане семьям с детьми ежегодно выплачивается дополнительное пособие. Поэтому мы посчитали правильным предложить дополнительную выплату в размере 20% от прожиточного минимума, которая составит около 3 тыс. рублей, для того чтобы ребенка можно было отвести в кино, на аттракционы в парк, в кафе поесть мороженое. Чтобы в этот день родители могли устроить ребенку праздник, — пояснил парламентарий.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что законопроект в ведомство пока не поступал.

Поддержат или нет

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что инициатива заслуживает поддержки, но сумму выплат необходимо увеличить до уровня прожиточного минимума, чтобы она была более существенной и значимой .

— Нужно выступать за любую законодательную инициативу, которая в нынешних экономических условиях хоть как-то поддерживает семьи с детьми . Но 20% прожиточного минимума — это ничтожно маленькая сумма для того, чтобы поздравить детей и родителей в этот день, — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, если это будет хотя бы на уровне прожиточного минимума, то действительно может помочь решить семье какую-то проблему, например связанную с покупкой детской одежды .

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Известиям», что и 3 тыс. рублей, которые смогут получить по этому законопроекту люди, лишними для семей не будут .

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Безусловно, государство должно выделять семьи, которые в нынешних непростых экономических условиях идут на рождение детей вне зависимости от уровня доходов. Поэтому такой законопроект заслуживает поддержки, лично я отношусь к нему положительно , — заявила она.

При этом депутат отметила: есть риски, что Минфин на реализацию этих мер не пойдет. Сегодня помощь от государства получают только те семьи, доходы которых ниже прожиточного минимума , отметила Нина Останина.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что у правительства сейчас поддержка семей с детьми и так стоит на первом месте .

— На мой взгляд, всё, что возможно для них, уже делается. Пособия семьям с детьми постоянно индексируют, оказывается и другая помощь , — заявил эксперт.