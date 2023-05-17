Пенсии по потере кормильца в 2023 году: как оформить, кому положено

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по потере кормильца, он начнет действовать с 2024 года. Благодаря этой мере людям в сложной ситуации не придется долго собирать справки. Более того, пенсии по потере кормильца будут оформлять в сокращенные сроки — до пяти дней. Подробности — в материале «Известий».

Беззаявительное назначение пенсий — суть закона

С 1 января 2024 года для оформления социальных и страховых пенсий по потере кормильца не нужно будет подавать заявление. Выплаты назначат автоматически, причем несовершеннолетним — в сокращенные сроки, до пяти дней. Соответствующий законопроект был одобрен 16 мая во втором чтении в нижней палате российского парламента.

Речь идет о нескольких типах выплат:

— социальная пенсия при потере кормильца;

— страховая пенсия при потере кормильца;

— социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пока что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением на «Госуслугах» или в Соцфонд РФ и предоставить паспорт или свидетельство о рождении, документы, подтверждающие родственные отношения, а также трудовую книжку и свидетельство о смерти кормильца. Однако уже в 2024 году делать заявку и собирать документы не потребуется.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ситуация, когда люди в сложной жизненной ситуации вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты, недопустима. Обратиться за пенсией по потере кормильца можно будет в любое время, ограничение по сроку давности предлагают снять. Законопроект был разработан в Минтруде еще в 2021 году и изначально предполагалось, что он вступит в силу с января 2023 года.

Что такое социальная пенсия по потере кормильца

Напомним, на социальную пенсию по случаю потери кормильца могут рассчитывать дети и подростки до 18 лет, а также студенты очных отделений вузов и колледжей до 23 лет, если они потеряли одного или обоих родителей. Также эту пенсию назначают детям умерших матерей-одиночек. Выплаты утверждают со дня смерти кормильца (а не с 1 числа месяца, как сейчас) и на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным. Несовершеннолетним пенсию назначат ускоренно — максимум в течение пяти дней. В 2023 году размер социальной пенсии составляет 7 153,32 рубля, а при потере обоих родителей или для детей одинокой матери — 14 306,64 рубля.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Что такое страховая пенсия по потере кормильца

Страховая пенсия рассчитывается на основе пенсионных баллов умершего кормильца и фиксированной доплаты, которая индексируется каждый год 1 апреля . В 2023 году фиксированная выплата составляет 7 153,32 рубля, на нее могут рассчитывать круглые сироты, остальные получают 50% от этой суммы. К фиксированной выплате добавляют пенсионные коэффициенты кормильца или обоих кормильцев. В 2023 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 123,77 рубля. При этом общая сумма не может быть ниже минимальной пенсии (в 2023 году — 12 363 рубля). При необходимости к пенсии по потере кормильца назначают доплату из регионального бюджета.

На страховую пенсию по потере кормильца могут рассчитывать дети и пасынки кормильца, а также нетрудоспособные родители, братья и сестры, дедушки и бабушки или супруги погибшего кормильца. Под нетрудоспособными родственниками понимают несовершеннолетних или вышедших на пенсию, а также людей с инвалидностью. Согласно законопроекту, в случае, если получатель одновременно имеет право и на социальную, и на страховую пенсии, назначаться ему будет наиболее выгодная выплата.

Перерасчет фиксированной части пенсий для работников сельского хозяйства и их иждивенцев

Работникам сельского хозяйства, трудившимся более 30 лет, можно будет сделать перерасчет фиксированной части пенсии. Претворить в жизнь эту меру, по мнению авторов законопроекта ФЗ 160025-8, можно не раньше 2026 года. Поскольку сам код «село», отражающий работу в сельской местности и дающий право на надбавку, был введен только в 2019 году, до этого времени специальная информация в Пенсионный фонд России о таких работниках не подавалась. Авторы законопроекта предлагают обязать работодателей до конца 2025 года предоставить в Социальный фонд сведения о сотрудниках и их трудовом стаже, накопленном до января 2019 года, чтобы сделать перерасчет.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Какие льготы по потере кормильца есть в России