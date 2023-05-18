 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом подчеркнул неизменность позиции США по отправке F-16 Киеву
Спорт
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Задержан подозреваемый в природном пожаре в Свердловской области
Экономика
Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году
Мир
Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»
Наука и техника
Исследователи создали первую 3D-модель затонувшего «Титаника»
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о раненом подростке в результате обстрелов города
Мир
США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
Мир
Постпредство РФ призвало ООН отреагировать на призывы Украины к убийству россиян
Мир
В Ватикане призвали сделать шаги для достижения мира на Украине
Происшествия
В Москве находившийся под домашним арестом обвиняемый ранил сотрудника УФСИН
/

Детская доля: жилье с маткапиталом будут отдельно помечать в ЕГРН

Поможет ли мера в борьбе с недобросовестными продавцами таких квартир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальный фонд обяжут сообщать в Росреестр информацию об использовании маткапитала при покупке жилья, чтобы служба делала пометку об этом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ и комитета по вопросам семьи, женщин и детей, выяснили «Известия». Сделки по продаже квартиры с маткапиталом могут признать недействительными, если не выделены доли на детей. Но продавцы могут скрывать такие данные.

Особая отметка

Жилье, купленное с использованием материнского капитала, планируют отдельно помечать в ЕГРН. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ и комитета по вопросам семьи, женщин и детей, сказала «Известиям» одна из разработчиков проекта, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Сегодня информация об использовании средств маткапитала содержится только в реестре Социального фонда. Сами владельцы сертификатов могут посмотреть на сайте фонда остаток средств, но даже они не могут увидеть, на что именно были потрачены деньги. По данным Соцфонда, в 2022 году на улучшение жилищных условий было подано 841,5 тыс. заявлений об использовании маткапитала, на обучение детей — 386,5 тыс., на ежемесячную выплату — 374,3 тыс., на формирование накопительной пенсии мамы — 4,6 тыс., на детей-инвалидов — 0,3 тыс.

Граждане, использовавшие средства на улучшение жилищных условий, обязаны выделить в купленной квартире доли детям. Но если они этого не сделали, то пометка о такой обязанности нигде не ставится.

девушка
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Недобросовестные продавцы жилья могут выходить на сделку без упоминания о необходимости выделения долей детям, а у покупателя фактически отсутствуют надежные механизмы проверки информации, — сказал координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Депутаты предлагают обязать Соцфонд сообщать в Росреестр информацию об использовании маткапитала на покупку жилья, чтобы служба в свою очередь делала пометку об этом в ЕГРН.

Маткапитал выдается с 2007 года, скоро дети станут совершеннолетними. И часть из них может обратиться в суд для восстановления своего права на доли в жилье, приобретенном с использованием средств капитала. Если такие квартиры были проданы, то сделки могут признать незаконными, — сказала Светлана Разворотнева.

Все на дом: маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу
Зачем в России развивать партнерское финансирование и в каком виде могут выдаваться такие ссуды

Законопроект предполагает отметить всё жилье, которое было приобретено с маткапиталом, — это около 7 млн квартир, добавила парламентарий. При этом сама по себе пометка не будет ни в чем ограничивать владельцев недвижимости. Но для покупателей это будет информацией, что к такой сделке нужно подойти максимально внимательно.

семья
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Этим решением планируется обезопасить честных покупателей жилья, которые в случае признания сделки недействительной могут потерять не только новую квартиру, но и деньги, если у продавцов не будет возможности их вернуть, подчеркнула одна из разработчиков законопроекта, первая зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Известия» направили запросы в Минстрой, Соцфонд и Росреестр.

Бедность — не налог: малоимущим хотят отменить НДФЛ при продаже жилья
На какие еще категории граждан могут распространить льготы

Хорошо забытое

Это положительная инициатива, особенно если учитывать, что период, в который родитель обязан наделить ребенка долей в квартире с момента использования сертификата, нерегламентирован, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Мера позволит проконтролировать соблюдение прав ребенка и целевое распоряжение средствами, считает она.

Справка «Известий»

При использовании материнского капитала на покупку, строительство или реконструкцию жилого помещения всем членам семьи должны быть выделены доли. Их размеры определяются в соглашении, которое граждане могут заключить самостоятельно, то есть в простой письменной форме, или у нотариуса.

Как показывает практика, первый вариант зачастую ведет к ошибкам правового характера. Например, не учитываются все несовершеннолетние дети, вместо долевого указывается совместный режим собственности или доли детей определяются в меньшем размере, чем положено. Важно помнить, что доли должны рассчитываться исходя из равенства долей родителей и детей на маткапитал, а не на все средства, потраченные на жилье, рассказали в Федеральной нотариальной палате.

новостройка
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Чтобы покупку вторичной квартиры не признали недействительной, важно проверять все документы, на основании которых нынешний собственник приобрел объект недвижимости, за счет каких средств, и если использовались средства маткапитала, то были ли корректно выделены доли детям, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Поскольку сегодня в ЕГРН нет отметки об использовании маткапитала на квартиру или дом, когда недвижимость продается, возможны проблемы, подтвердили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Во-первых, могут пострадать интересы членов семьи владельца маткапитала, на которых доли выделены некорректно или не выделены вовсе. Во-вторых, под ударом окажутся и новые покупатели, поскольку сделка с подобными изъянами в будущем может быть признана недействительной, — сказали в ФНП.

Молодость — не порог: почему материнский капитал нужен 30-летним
Эксперты призывают сместить акцент в демографической политике

Отметка в ЕГРН позволит минимизировать количество исков об оспаривании сделок по продаже жилья, в котором не выделены доли для детей, считают в ФНП. С аналогичной инициативой в кабмин в 2021 году обращались риелторы. Тогда также предлагалось упростить продажу квартир с маткапиталом, напомнил Ильдар Хусаинов. Риелторы предлагали разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии их выделения в новой. По его словам, часто именно из-за этой обязанности возникают проблемы с продажей таких квартир, семьям приходится делать высокий дисконт из-за более продолжительной сделки.

мама с ребенком
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов обратил внимание на то, что представители опеки в том числе часто формально относятся к вопросу о выборе альтернативного жилья для ребенка, если родители решают обновить жилищные условия. Например, зачастую они не допускают переезда в квартиру чуть меньшей площади, даже если дом современнее и обладает более насыщенной инфраструктурой, отметил эксперт.

Действительно, сейчас у людей, которые приобрели жилье с использованием средств маткапитала, по сути, в ряде случаев связаны руки, согласна Татьяна Буцкая. Поэтому депутаты работают и над другими законопроектами, которые позволят решить эту проблему.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023