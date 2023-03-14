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Бедность — не налог: малоимущим хотят отменить НДФЛ при продаже жилья

На какие еще категории граждан могут распространить льготы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Малоимущие семьи, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость с помощью маткапитала, хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья. Инициативу в правительство, Совет Федерации и Минфин направили риелторы, ее поддерживают в Госдуме и «Народном фронте». Сейчас НДФЛ необходимо уплачивать, если жилплощадь продается раньше чем через пять лет после покупки. Эксперты оценили предложение как важное, но оно потребует проработки, поскольку способно усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к увеличению случаев незаконного обналичивания материнского капитала.

Освободить нуждающихся

В России предложили освободить от подоходного налога, уплачиваемого от продажи жилья, малоимущие семьи, граждан, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших недвижимость с помощью маткапитала, а также многодетных. Такую инициативу в кабмин, Совет Федерации и Минфин направила федеральная компания «Этажи», с копией письма ознакомились «Известия». Сейчас НДФЛ необходимо уплачивать, если жилье продается раньше чем через пять лет после покупки (три года, если оно единственное).

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Письмо поступило в аппарат правительства РФ и отправлено для ответа в министерство финансов, сообщили в пресс-службе кабмина. «Известия» направили запросы в Совет Федерации и Минфин.

— Идея достойна того, чтобы ее рассмотреть. Возможно, даже следует расширить правоприменение меры — освободить от налога на прибыль при продаже жилья не какую-то отдельно выделенную группу семей, а​ все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия, — сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас семьи с детьми могут не платить такой налог, если одновременно соответствуют пяти критериям, напомнил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В их числе — наличие двух несовершеннолетних детей, обязательство купить новое жилье в том же году или до 30 апреля следующего, при этом приобретаемая площадь должна быть больше или дороже, сказал он.

— Учитывая повышенный объем социальных обязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Точно заслуживают обсуждения и поддержки налоговые льготы для семей, чей доход ниже прожиточного уровня из расчета на каждого, подчеркнул парламентарий. В то же время в отношении незащищенных слоев населения необходимо тонко проработать все возможные ситуации, чтобы мера не стала лазейкой для мошенников, например черных риелторов, отметил Александр Аксененко.

— Предложение о налоговом послаблении при продаже жилья отдельным категориям граждан соответствует принципам адресности и учета нуждаемости и должно быть поддержано двумя руками, — уверен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

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По его словам, экстренная продажа квартиры является вынужденной мерой для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нередко такая недвижимость и так продается с дисконтом и неправильно, что государство облагает сделку налогом, добавил он.

Зачастую смена жилья в большинстве многодетных и малоимущих семей нужна для улучшения условий, следовательно, и качества жизни, сказал основатель брокерского агентства недвижимости Dolgov PRO Дмитрий Долгов.

новостройка
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Инициатива носит социально ориентированный характер. Ее реализация упростит обновление жилищных условий многодетным семьям и людям, находящимся в тяжелом материальном положении. Мера будет полезна и для потенциальных покупателей: продавцы квартир сегодня нередко завышают их стоимость на сумму налога. В случае ее реализации подобные схемы уйдут в прошлое, — считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

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Проработка деталей

Особо следует отметить, что инициатива поддержит семьи с детьми, которые использовали материнский капитал на приобретение жилья, сказал руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Сейчас ситуация с ликвидностью таких квадратных метров непростая: при улучшении жилищных условий, например при покупке большей квартиры, родители обязаны выделить детям доли, что заметно усложняет сделку, напомнил он. А налог, который приходится платить после продажи недвижимости, делает процесс еще более труднодоступным, пояснил Рифат Гарипов.

— Инициатива важная и интересная. Но мера требует проработки, поскольку способна усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к увеличению случаев незаконного обналичивания маткапитала, — сказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

С другой стороны, сейчас риски по обналичиванию этих средств защищены обязанностью по выделению долей несовершеннолетним взамен тех, что были в продаваемой недвижимости, сказал Ильдар Хусаинов.

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По мнению Павла Склянчука, главное препятствие в прохождении инициативы будет связано с выпадающими доходами бюджета. Махинации же будут единичными, а их реализация квалифицирована по действующим статьям Уголовного кодекса как подделка документов или уклонение от уплаты налогов, полагает эксперт.

уголовный кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целом уплата НДФЛ от таких сделок оправданна только в том случае, когда речь идет об инвесторах, которые зарабатывают на перепродаже, считает первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. Мера позитивно скажется на спросе на недвижимость, в том числе в новостройки, добавил он.

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Реализация инициативы положительно повлияет на строительную отрасль, она полезна для всей экосистемы рынка: продавцов, посредников и покупателей, согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Сейчас сумма налога при срочной продаже для многих становится сдерживающим фактором и они выжидают время для улучшения своего жилья, добавила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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