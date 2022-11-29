Ближние дали: НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне

Законопроект Минфина, который должен устранить возможность для релоцировавшихся не платить НДФЛ, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Документ внесен в правительство . Под новые нормы попадут граждане, которые перестали быть налоговыми резидентами и проживают вне России больше 183 дней в году, но при этом получают доход в РФ. Как сообщили «Известиям» в Минфине, ставка НДФЛ для них может быть снижена до 13–15% вместо 30% . Впрочем, эксперты считают, что новая норма способна создать сложности в применении механизма устранения двойного налогообложения.

Позиция Минфина

Законопроект Минфина, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на российскую компанию, находясь за границей , получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Он уже направлен в правительство. «В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В Минфине «Известиям» подготовку законопроекта и его внесение в кабмин подтвердили. Там пояснили, что сейчас сотрудники, работающие дистанционно за рубежом и получающие зарплату от российских работодателей, могут вообще нигде не платить налоги .

— Это происходит, как только они теряют статус налогового резидента России, то есть когда они проводят за пределами РФ более 183 дней в году . Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации, в целях налогообложения НДФЛ, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ближние дали Фото: РИА Новости/Нина Зотина

При этом там отметили, что отдельный вопрос — это размер налоговой ставки для таких доходов. Сейчас для физлиц он обсуждается на уровне 13–15% , уточнили в министерстве.

Справка «Известий» Еще в 2017 году вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляла, что число работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млн. В этом году, по оценкам экспертов, эта цифра еще выросла. Хотя точных данных нет.

Давно назревшая мера

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что законопроект заслуживает поддержки.

— Если эти граждане, работающие за пределами страны, получают доходы за счет РФ, значит, они должны вкладываться в ее экономику . Причем, ставка для них должна быть повышенной. 30%, конечно, многовато, но хотя бы 15–17%, — заявил парламентарий «Известиям».

— Действительно, наш Трудовой кодекс сегодня позволяет работать удаленно. При этом не имеет значения даже тот факт, в какой стране находится гражданин. Мне кажется, инициатива Минфина вполне справедлива, так как этот работник получает зарплату в РФ, значит, НДФЛ он тоже должен платить на общих основаниях , — добавил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Ближние дали Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Сейчас нерезиденты уплачивают НДФЛ в России только с доходов от источников в РФ. При этом стандартная ставка — 30%. В случае если работник трудится дистанционно, источник определяется местом выполнения работы, указанным в договоре. Таким образом, если это РФ, то и источник российский. Если прописана другая страна, то он зарубежный — даже когда работодатель или заказчик находится в РФ.

Проблемные вопросы

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Известиям», что этот законопроект надо было давно принять и вместе с ним отменить все действующие соглашения об избежании двойного налогообложения . По его словам, из-за этого Россия сегодня теряет триллионы рублей.

Главная цель законопроекта — сохранить поступления от НДФЛ в бюджет как минимум на уровне прошлого года , считает директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Замесина. По ее мнению, пока сложно сказать, как будет действовать механизм соглашений об избежание двойного налогообложения в новых реалиях .

— Сейчас Налоговый кодекс РФ предусматривает: в случае если международным договором установлены иные правила и нормы, чем кодексом, применяться должны правила и нормы международных договоров. Так, в международных соглашениях приоритетное право налогообложения дохода в виде заработной платы предоставляется той стране, в которой работник фактически выполняет трудовую деятельность, — пояснила она «Известиям».

В настоящий момент соглашение об избежании двойного налогообложения у РФ есть более чем с 60 странами. В их числе Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Греция, Израиль и другие. После принятия закона на практике могут возникать сложности в применении механизмов устранения двойного налогообложения. Налоговые органы на местах могут более строго подходить к анализу документов работника и, как следствие, чаще отказывать в получении льготы по соглашению, что будет приводить к двойному налогообложению, подытожила Ольга Замесина.

Ближние дали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В экспертном сообществе признают, что действующие правила зачастую выгодны как работодателям, так и трудящимся из-за границы гражданам .

— Некоторые работодатели сегодня сами организовывают возможности трудоустройства за границей работающих у них специалистов, чтобы сэкономить на налогах в России. Поэтому мне кажется, что новая мера не будет очень эффективной и под нее россияне тоже подстроятся, — заявил «Известиям» эксперт по налогам Алексей Яковлев.

При этом он полагает, что Минфину нужно не ужесточать законодательство, а, наоборот, разработать какое-то заманчивое предложение для налогоплательщиков.