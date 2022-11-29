Ближние дали: НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне
Законопроект Минфина, который должен устранить возможность для релоцировавшихся не платить НДФЛ, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Документ внесен в правительство. Под новые нормы попадут граждане, которые перестали быть налоговыми резидентами и проживают вне России больше 183 дней в году, но при этом получают доход в РФ. Как сообщили «Известиям» в Минфине, ставка НДФЛ для них может быть снижена до 13–15% вместо 30%. Впрочем, эксперты считают, что новая норма способна создать сложности в применении механизма устранения двойного налогообложения.
Позиция Минфина
Законопроект Минфина, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на российскую компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Он уже направлен в правительство. «В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В Минфине «Известиям» подготовку законопроекта и его внесение в кабмин подтвердили. Там пояснили, что сейчас сотрудники, работающие дистанционно за рубежом и получающие зарплату от российских работодателей, могут вообще нигде не платить налоги.
— Это происходит, как только они теряют статус налогового резидента России, то есть когда они проводят за пределами РФ более 183 дней в году. Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации, в целях налогообложения НДФЛ, — пояснили в пресс-службе ведомства.
При этом там отметили, что отдельный вопрос — это размер налоговой ставки для таких доходов. Сейчас для физлиц он обсуждается на уровне 13–15%, уточнили в министерстве.
Давно назревшая мера
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что законопроект заслуживает поддержки.
— Если эти граждане, работающие за пределами страны, получают доходы за счет РФ, значит, они должны вкладываться в ее экономику. Причем, ставка для них должна быть повышенной. 30%, конечно, многовато, но хотя бы 15–17%, — заявил парламентарий «Известиям».
— Действительно, наш Трудовой кодекс сегодня позволяет работать удаленно. При этом не имеет значения даже тот факт, в какой стране находится гражданин. Мне кажется, инициатива Минфина вполне справедлива, так как этот работник получает зарплату в РФ, значит, НДФЛ он тоже должен платить на общих основаниях, — добавил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Сейчас нерезиденты уплачивают НДФЛ в России только с доходов от источников в РФ. При этом стандартная ставка — 30%. В случае если работник трудится дистанционно, источник определяется местом выполнения работы, указанным в договоре. Таким образом, если это РФ, то и источник российский. Если прописана другая страна, то он зарубежный — даже когда работодатель или заказчик находится в РФ.
Проблемные вопросы
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Известиям», что этот законопроект надо было давно принять и вместе с ним отменить все действующие соглашения об избежании двойного налогообложения. По его словам, из-за этого Россия сегодня теряет триллионы рублей.
Главная цель законопроекта — сохранить поступления от НДФЛ в бюджет как минимум на уровне прошлого года, считает директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Замесина. По ее мнению, пока сложно сказать, как будет действовать механизм соглашений об избежание двойного налогообложения в новых реалиях.
— Сейчас Налоговый кодекс РФ предусматривает: в случае если международным договором установлены иные правила и нормы, чем кодексом, применяться должны правила и нормы международных договоров. Так, в международных соглашениях приоритетное право налогообложения дохода в виде заработной платы предоставляется той стране, в которой работник фактически выполняет трудовую деятельность, — пояснила она «Известиям».
В настоящий момент соглашение об избежании двойного налогообложения у РФ есть более чем с 60 странами. В их числе Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Греция, Израиль и другие. После принятия закона на практике могут возникать сложности в применении механизмов устранения двойного налогообложения. Налоговые органы на местах могут более строго подходить к анализу документов работника и, как следствие, чаще отказывать в получении льготы по соглашению, что будет приводить к двойному налогообложению, подытожила Ольга Замесина.
В экспертном сообществе признают, что действующие правила зачастую выгодны как работодателям, так и трудящимся из-за границы гражданам.
— Некоторые работодатели сегодня сами организовывают возможности трудоустройства за границей работающих у них специалистов, чтобы сэкономить на налогах в России. Поэтому мне кажется, что новая мера не будет очень эффективной и под нее россияне тоже подстроятся, — заявил «Известиям» эксперт по налогам Алексей Яковлев.
При этом он полагает, что Минфину нужно не ужесточать законодательство, а, наоборот, разработать какое-то заманчивое предложение для налогоплательщиков.