Мозги потекли: можно ли сократить отток способных детей из регионов

Система ЕГЭ стала социальным лифтом для многих бывших школьников. Высокие баллы дали возможность талантливым абитуриентам поступить в столичные вузы. Но, уезжая на учебу, они, как правило, уже не возвращаются назад. Такая образовательная миграция лучших выпускников школ может иметь далеко идущие последствия и отрицательно влиять на развитие разных территорий внутри страны . «Известия» разбирались в том, как федеральные и региональные власти пытаются решить эту проблему.

Центры притяжения

О сложившейся тенденции утечки мозгов из регионов всерьез заговорили после публикации в 2019 году исследования Института образования НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), в котором ученые выяснили, что со временем эти процессы приведут к проблемам на рынках труда в 64 субъектах Российской Федерации. Исследователи разделили молодежную миграцию на два потока: школа — вуз и вуз — работа. Первый поток устремлен к основным образовательным центрам, сформировавшимся за последнее десятилетие в европейской части страны.

— Сегодня практически безоговорочно доминирует Москва с ее вузами, — рассказывает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Следом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар, который довольно бурно развивается в последнее время. При этом в перечисленных городах остается довольно значительное количество талантливых ребят.

Согласно данным Минобрнауки, предоставленным « Известиям» , всего в 2022 учебном году на бюджетные места в вузы по олимпиадам (без вступительных испытаний) было зачислено: Москва — 4628 человек, Санкт-Петербург — 1748 человек; иные регионы — 1108. В то же время количество зачисленных, имеющих 100 баллов по ЕГЭ (по каждому предмету, установленному правилами приема), на бюджетные места в 2022 учебном году составило: Москва — один человек, Санкт-Петербург — 34 человека, иные регионы — 139.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Проблему оттока одаренных абитуриентов подтверждает ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) Михаил Астапов. По его данным, в последние годы победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Краснодарского края становились 30–40 человек, из которых в кубанские вузы поступали только пять–семь человек. Аналогичная ситуация сложилась с выпускниками, имеющими высокие результаты сдачи ЕГЭ.

— Желание поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова или в СПбГУ объяснимо, но ведь нередко выбираемый вуз по рейтинговым показателям находится значительно ниже КубГУ, а выпускники кубанских школ стремятся туда исключительно по принципу его столичного расположения, — добавляет ректор.

В подтверждение этих слов можно привести данные рейтинга лучших вузов России 2022–2023 годов по версии hh.ru. КубГУ занимает в нем 16-е место и обгоняет многие популярные московские (Российский университет дружбы народов, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) и питерские вузы (Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, Санкт-Петербургский государственный технологический институт).

— Особенно высокий приток абитуриентов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга отмечался в пандемийные годы, поскольку была возможность дистанционного обучения , — замечает директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко. — Сейчас доля поступающих снизилась. Это связано с несколькими факторами. Жизнь студента вне дома дороже, чем в своем регионе, и ее стоимость в Москве и Санкт-Петербурге возрастает. В условиях экономической турбулентности родители стремятся к тому, чтобы дети поступили на бюджет, что в региональном вузе проще. В Москве и Санкт-Петербурге очень большая конкуренция, туда едут высокобалльники и олимпиадники.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По данным эксперта, в настоящее время на учебу в столицу приезжает от 5% до 16% выпускников от каждого региона. Причем процент уезжающих зависит от его благополучности. Больше всего абитуриентов приезжает из дотационных регионов, поскольку такой шаг дает выпускникам возможность изменить жизнь к лучшему (лидерами по дотациям являются Дагестан, Чечня, Камчатский край, Алтайский край, Ставропольский край, Крым, Бурятия, Тыва, Башкортостан и др.).

Большие амбиции

В этом году у выпускников школ значительно выросли перспективы получить высшее образование за счет бюджета. Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, на нынешний учебный год государство выделяет 590 101 место, что почти на 50 тыс. больше, чем двумя годами ранее. Более 73% из них приходится на региональные образовательные организации. Но наличие дополнительных бюджетных мест в вузах по месту жительства практически не влияет на решение одаренных абитуриентов при выборе учебного заведения, поскольку они в первую очередь руководствуются собственными амбициями. По мнению Михаила Астапова, увеличение числа бюджетных мест в регионах более ориентировано на выпускников школ, имеющих средние результаты ЕГЭ .

— Количественное увеличение бюджетных мест в региональных вузах проблему не решает. Мы видим многочисленные случаи, когда эти дополнительные места не выбираются полностью. Тот, кто хорошо учился в школе, едет в Москву, думая, как и где он потом будет работать, — говорит Ирина Абанкина.

Эксперт признает, что столичные вузы обладают гораздо более современной материально-технической базой, но не менее важно и то, что у талантливых ребят открываются карьерные возможности с интересными профессиональными задачами и высокими зарплатами. К сожалению, в большинстве регионов России нет подобной стратегии развития, где выпускники видели бы свое место, чувствовали бы перспективу, отметила собеседница.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бонусы за баллы

Некоторые регионы пытаются сохранить сильных студентов дома, предлагая им материальное вознаграждение. Самый недавний пример — решение врио губернатора Омской области Виталия Хоценко выплатить единовременное денежное поощрение в размере от 30 до 120 тыс. рублей местным абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ, поступающим в омские высшие учебные заведения.

Подобная мера применяется в Вологодской области, где успешным студентам-очникам выплачивается дополнительная стипендия в размере 10 тыс. рублей. В Ростовской области поддержка обучающихся в локальных вузах отличников ведется путем субсидирования ипотеки до 1%. В Свердловской области для местных студентов реализуется скидочная программа, охватывающая различные кафе, магазины, спортзалы, музеи и другие популярные у молодежи места.

— КубГУ выплачивает стипендию одаренным первокурсникам в размере от 2 до 15 тыс. рублей в месяц в зависимости от достижения, что дополнительно мотивирует талантливых выпускников школ к поступлению и обучению в университете, — сообщает ректор Астапов.

Кроме того, в Краснодарском крае в 2021 году была учреждена премия губернатора для школьников края, которые имели достижения в олимпиадах и поступили в кубанские вузы на приоритетные направления подготовки. Всего в минувшем году было выплачено 140 премий.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Профессор Ирина Абанкина полагает, что подобные инициативы не могут дать заметных результатов, поскольку они не совпадают с мотивацией студентов. По ее словам, 10 лет назад Олег Чиркунов, бывший тогда губернатором Пермского края, предлагал ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей к стипендиям тех сильных ребят, кто оставался учиться в Перми. Но такие простые решения не соблазнили выпускников, которые стремились оказаться в более высокой культурной среде. Многие пермяки тогда предпочли учебу в вузах Нижнего Новгорода, где атмосфера студенческой жизни была интересней и разнообразней.

В долгу у государства

Не менее актуальной остается и проблема миграции молодежи с высшим образованием в регионы с более высокими социально-экономическими показателями. Эти процессы также приводят к увеличению диспропорции в развитии российских территорий.

— Исследования показывают, что молодые люди уезжают потому, что в регионе нет комфортных рабочих мест, где они надеются либо заработать на квартиру, либо получить жилье. Требований, которые молодежь предъявляет к своему рабочему месту, достаточно много, включая уровень заработной платы, — объясняет Татьяна Клячко.

Как отметила эксперт, абитуриенты остаются в тех субъектах, где, помимо достойной работы, можно рассчитывать на жилье, на хорошие детские сады, школы и другие социальные условия.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В начале мая в Госдуму был внесен законопроект, в случае принятия которого студенты-бюджетники будут обязаны три года работать по распределению. Для некоторых категорий студентов в документе предусмотрена возможность распределения по месту жительства. Михаил Астапов считает эту меру логичной, поскольку «государство оплачивает обучение, и выпускник, окончивший университет, трудоустраивается в те организации и на те предприятия, где это необходимо государству и существует потребность в соответствующих кадрах».

Судя по результатам опроса, который провел сервис Superjob, данная законодательная инициатива пользуется поддержкой у 56% россиян. Идею одобряют 61% родителей учащихся 10–11 классов. В то же время 46% студентов считают, что возвращение к системе распределения выпускников нарушает свободу выбора и высказываются против ее введения.

— Когда есть обязаловка, то кто-то всегда оказывается в проигрыше, — убеждена Ирина Абанкина. — Лучшие студенты, которые благодаря своим успехам и способностям учились за счет бюджета, получат обязательство и окажутся в невыгодном положении по сравнению с однокурсниками, учившимися посредственно, но за собственные деньги.

Более перспективным эксперту представляется реальное партнерство между талантливым студентом и потенциальным работодателем, которое может начаться еще во время учебы в рамках каких-либо проектных работ. Во многих вузах уже сейчас запущены лаборатории, организованные совместно с предприятиями под конкретные производственные задачи. Есть различные факультативы и совместные мобилизационные семинары, где работодатели выращивают себе будущих специалистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Минобрнауки пояснили «Известиям», что для обеспечения квалифицированными кадрами некоторых социально значимых отраслей экономики и социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса в законе «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрен механизм целевого обучения. Он позволяет, с одной стороны, удовлетворить потребности организаций в квалифицированных кадрах, с другой стороны, гарантировать студенту трудоустройство после окончания обучения. 14 апреля 2023 года в указанный закон были внесены изменения и дополнения, призванные повысить эффективность взаимодействия заказчиков и обучающихся в рамках единой информационной платформы, обеспечивающей максимально широкий доступ к целевому обучению.

— Система распределения, действовавшая в СССР, гарантировала молодым людям рабочие места после окончания обучения в вузах. Тогда в стране был другой рынок труда. На тот момент подобная форма трудоустройства была оправдана: учитывались потребности планового хозяйства в молодых специалистах, — отметил в разговоре с «Известиями» заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. — Сегодня система высшего образования формируется в иных экономических реалиях, поэтому нужно учитывать новые требования к специалистам во всех сферах жизни. Наша задача — дать студентам больше возможностей для самореализации, ориентируясь на потребности рынка труда.