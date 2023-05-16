ЕГЭ-2023: русский и математика стали сложнее, сдавать будут не все

На следующей неделе в России начинается основной этап сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Он продлится до 20 июня. Первыми школьникам предстоит сдать пять предметов, два обязательных (русский и математику) и три по выбору (литературу, географию или химию). «Известия» разбирались, как пройдет ЕГЭ в 2023 году, на что обратить внимание при подготовке к экзамену и как настроиться на лучшее.

Как подготовиться к ЕГЭ

Единый госэкзамен продолжает действовать в России. Как пояснили в мае в Минобрнауки, пилотный проект новой российской системы образования не планирует вносить в ЕГЭ существенные изменения. А значит, к экзамену нужно готовиться по-прежнему.

По мнению преподавателя обществознания и контент-продюсера Skysmart Анны Мусихиной, лучше запомнить материал для экзамена помогают шпаргалки. Конечно не нужно приносить «шпоры» на экзамен, но сам процесс написания поможет школьнику вспомнить главное, структурировать знания и выделить интересные моменты. «Важно писать шпаргалки самостоятельно, а не распечатывать, так информация запомнится в разы лучше», — отмечает Мусихина.

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Не менее важным этапом подготовки станут здоровый сон и качественное питание. Все это сказывается на способности выпускника справиться со стрессом и в нужный момент сконцентрироваться для решения задачи. Перед экзаменом Анна Мусихина рекомендует вкусно позавтракать любимыми продуктами. Это поднимет настроение и позволит не чувствовать голод несколько часов, пока идет экзамен. Также перекус можно взять с собой.

Последние недели перед экзаменом лучше посвятить регулярному решению именно экзаменационных тестов, считает СЕО и основатель онлайн-школы «Умскул» Дмитрий Данилов. «Нужно выделить темы, в которых ребенок уже хорошо ориентируется, а из оставшихся блоков выделить те, которые приносят больше всего баллов, или те, без изучения которых не обойтись дальше», — сказал он.

Что взять с собой на ЕГЭ

На госэкзамен школьники приносят паспорта и черные гелевые ручки (лучше иметь запас). Разрешено принести бутылку воды, если нет кулера, а также очки и одобренные врачом лекарства. На экзамен по математике можно дополнительно принести линейку, на литературу — орфографический словарь, а на физику — непрограммируемый калькулятор.

Все экзамены начинаются в 10:00, обычно ЕГЭ длится 3–3,5 часа. Выходить в туалет можно любое количество раз, но соблюдая правила: идти в сопровождении организатора, а все материалы, черновики и ручку оставить на столе. Пересаживаться со своего места нельзя, как и разговаривать. А вот черновики можно попросить дополнительно.

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Как пройдет ЕГЭ по русскому в 2023 году

Русский и математика (базовая или профильная) — основные и обязательные для всех предметы на ЕГЭ. Еще минимум два предмета необходимо было выбрать самостоятельно в течение года. Обычно это профильные предметы для поступления в вуз. Нововведением 2023 года стал экзамен по китайскому языку.

Русский язык школьники будут сдавать 29 мая — это основная дата тестирования. Пересдать предмет можно в резервный день 22 июня или 1 июля, когда сдают все предметы. В этом году число тестовых заданий составит 27, включая сочинение, некоторые задания в экзамене усложнили. Так, 3-й, 21-й и 26-й вопросы приобрели повышенную сложность. В заданиях под номером 2 и 4 единственный вариант ответа заменен множественным выбором. «Видно, что экзамен по русскому языку с каждым годом усложняют, 2023 год не исключение», — отметила преподаватель русского языка в онлайн-школе ЕГЭLand Ангелина Кульнис. Так, стали сложнее задания на паронимы, а раздел «Устная речь» стал оцениваться строже: преподаватели больше внимания обращают на построение фраз, употребление устойчивых выражений и общее моделирование ситуации.

Зато в сочинении теперь можно приводить в качестве аргументов не только цитаты из произведений, но также примеры из фильмов или из события из личного опыта. Максимально выпускник в 2023 году может получить 54 балла. Из них 30 — за первую часть и не более 24 за сочинение. Задания 1–7 и 9–25 оцениваются в один балл, задания 8 и 26 — максимально в три балла.

Как пройдет ЕГЭ по математике в 2023 году

Математику будут сдавать 1 июня — это основная дата тестирования. Резервные даты — 26 июня и 1 июля (все предметы). Базовую математику сдают те школьники, которым этот предмет не пригодится при поступлении. Профильную выбирают абитуриенты вузов точных наук. В 2023 году ЕГЭ по математике претерпел изменения: поменялась последовательность вопросов, а сами задания перегруппировали по тематическим блокам.

В базовой математике первый поставили практико-ориентированные задания, а затем — блоки по алгебре и геометрии. Всего будет три блока и 21 задача. Максимально выпускник может получить 21 балл. При этом «пятерка» ставится за 17–21 баллов, «четверка» — за 12–16 баллов, а «тройка» — за 7-11 баллов.

В профильной математике сначала предлагают решить задачи по геометрии, затем — по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей, а в конце — по алгебре. В этом экзамене будет 18 заданий: шесть базового уровня, 10 — повышенной и два высокой сложности. По тематическим блокам задания поделены на шесть частей: алгебра, геометрия, уравнения и неравенства, функции, комбинаторика, статистика и теория вероятности, а также начала математического анализа. Максимально выпускник может получить 70 баллов за 18 заданий. За задания с 1 по 11 начисляют по одному баллу, задания 12,14 и 15 оценивают в два балла каждый, а за решенные задачи 13 и 16 можно получить по три балла. Самыми ценными считают задачи 17 и 18 — за них дают по четыре балла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как решать задачи на ЕГЭ

Чтобы успешно и вовремя справиться с ЕГЭ, эксперты единогласно рекомендуют начинать с простых и понятных заданий. Они не отнимут много времени и придадут сдающему уверенности. Затем следует перейти ко второй части, за которую дают больше баллов. И уже в конце браться за те задания, которые потребуют и много умственных усилий, и отнимут значительное время. Также стоит заранее потренироваться заполнять бланки, чтобы не пришлось переписывать «шапку» в случае ошибки и тратить на это дополнительное время. Во многом освоиться с формальной частью школьникам помогли пробные ЕГЭ, которые прошли в апреле 2023 года. Еще один залог успеха — правильная работа с черновиками. Лучше всего записывать в черновик только вспомогательные тезисы или краткие ответы, чтобы успеть записать ответ на официальном бланке.

Как пройдет ЕГЭ для жителей новых территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Для школьников из новых регионов российские вузы организуют вступительные экзамены по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ. Такой приказ еще в апреле был опубликован в Минобрнауки. Ранее, 7 марта, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в новых регионах России до 2026 года у выпускников школ будет выбор — сдавать ЕГЭ или нет.

Что делать, если не сдал ЕГЭ

Эксперты советуют за несколько дней до экзамена составить список с возможными вариантами действий на случай, если результат по ЕГЭ будет недостаточным.

Как минимум, у школьников есть резервные дни для сдачи экзамена в этом году . Сдать экзамен второй раз можно с 22 июня по 1 июля — в зачет пойдет только одна, лучшая оценка.

Также можно подать апелляцию в случае, если оценка кажется незаслуженной. Апелляция на ЕГЭ подается в течение двух рабочих дней с момента объявления результатов экзамена. Важно понимать, что апелляция не гарантирует повышение балла. «При пересмотре работы могут обнаружить недочеты, которые при первом просмотре не учли, и тогда балл снизят. Но чаще всего решение оставляют без изменений. Поэтому, если не уверены в ошибке на 100%, лучше не подавать», — поясняет руководитель преподавания программ развития подростков в MAXIMUM Education Анастасия Коваленко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наконец, поступление можно отложить на год, а за это время отучиться на курсах или даже поступить в колледж по среднему баллу аттестата, а также устроиться на должность стажера. У многих вузов есть либо профильные колледжи, либо ссузы, с которыми они работают по сокращенным программам обучения. «После двух-трех лет в колледже, школьник сможет поступить в вуз по внутренним экзаменам, минуя основных конкурентов», — считает Анастасия Коваленко.

В случае, если баллов не хватило по профильному предмету при поступлении в конкретный вуз, эксперты предлагают подумать о менее статусных вузах или смежных специальностях, откуда впоследствии можно будет перевестись на желаемый факультет без экзаменов. Для тех, кто может это себе позволить, остаются платное обучение в выбранном вузе.

В любом случае не стоит идти на ЕГЭ в состоянии сильной тревоги или при плохом самочувствии: это не только отразится на результате в худшую сторону, но и может лишить последних душевных сил.

Заберут ли в армию, если не сдал ЕГЭ?

Для мужчин после окончания школы действует отсрочка до 1 октября. За это время абитуриенты должны подать документы в вузы или ссузы. Отсрочка от армии на все время обучения действует как при обучении в институте, так и при учебе в техникуме или колледже. Кроме того, с 2024 года возраст призывников начнут повышать.