В Минобрнауки заявили об отсутствии планов кардинально менять ЕГЭ

В пилотном проекте новой системы образования не планируются кардинальные изменения в Едином государственном экзамене и при поступлении в ВУЗы. Об этом заявил в пятницу, 12 мая, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Могу заверить, что кардинально — и с точки зрения ЕГЭ, и с точки зрения каких-то там других <...> принципиальных моментов — в этом случае отличий не будет», — сказал он в ходе беседы с журналистами.

По словам Фалькова, пилотный проект даст выпускникам и студентам дополнительные возможности и не создаст проблем. Изменения системы высшего образования, добавил глава министерства, коснутся как студентов, так и абитуриентов в этом году.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в РФ. Сроки базового высшего образования составят от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет. Программа будет осуществлена в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.

19 апреля Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

Он рассказал, что главная задача первой — обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров. Целью специализированного высшего образования станет углубленная подготовка для тех, кто прошел первую ступень. Аспирантура же будет выделена в отдельный уровень, на котором будут формироваться научные и научно-практические кадры.

Еще 21 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

По его словам, даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы на разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии отрасли и запроса рынка труда. В частности, если профессия требует дополнительно узкой специализации, то в этом случае можно продолжить образование в магистратуре или ординатуре.