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Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в РФ. Так, сроки базового высшего образования составят от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет, говорится в соответствующем документе главы государства.

«В целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы постановляю: считать необходимым реализацию в 2023/24 и 2025/26 учебных годах пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — сообщается в указе.

Также российский лидер отметил установление одного уровня профессионального образования — аспирантуры.

Программа будет осуществлена в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Путин поручил участникам пилотного проекта разработать и утвердить образовательные стандарты до 30 июня этого года, правительству РФ — за два месяца определить порядок реализации, а Минобрнауки — за три месяца осуществить финансовое обеспечение и организовать выдачу документов об образовании и квалификации.

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Ранее, 19 апреля, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

Он рассказал, что главная задача первой — обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров. Целью специализированного высшего образования станет углубленная подготовка для тех, кто прошел первую ступень. Аспирантура же будет выделена в отдельный уровень, на котором будут формироваться научные и научно-практические кадры.

Ранее, 21 февраля, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

Он отметил, что даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы на разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии отрасли и запроса рынка труда. В частности, если профессия требует дополнительно узкой специализации, то в этом случае можно продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

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