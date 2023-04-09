Весна тревоги нашей: какие нововведения появятся в ЕГЭ в 2023 году

Опросы показывают, что от 20 до 66% выпускников школ находятся в постоянном напряжении в ожидании ЕГЭ. По сути, для старшеклассников единый госэкзамен действительно самый большой стресс за всё время школьной жизни. Однако у них еще есть возможность подготовиться к сюрпризам составителей заданий: сейчас идет досрочный этап ЕГЭ, и многие учителя на себе проверяют, как поменялся экзамен. «Известия» поговорили с педагогами, а также с психологами о том, как настроиться на экзамен за оставшиеся полтора месяца.

Когда ЕГЭ в 2023 году

Сейчас идет период досрочной сдачи экзаменов . Он начался 20 марта с ЕГЭ по географии и литературе. Школьники уже сдали русский язык, математику, иностранные языки, обществознание, информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Впереди только экзамены по истории и химии — 10 апреля. Для досрочников есть резервные дни — с 12 по 19 апреля.

Основной период ЕГЭ 2023 года начнется 26 мая. Первыми экзамены сдадут 11-классники, которые выбрали географию, литературу, химию. 29 мая и 1 июня «сдаваться» придется всем: на эти дни запланированы русский язык и математика. 5 мая состоится ЕГЭ по истории и физике, 8 июня — по обществознанию; 13 июня — по иностранным языкам и биологии. 16 и 17 июня продолжатся экзамены по иностранным языкам — на эти даты назначено говорение. 19 и 20 июня сдавать экзамены будут ребята, которые выбрали информатику и ИКТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Резервные дни для основного периода назначены на даты с 22 июня по 1 июля.

Дополнительный поток сдачи ЕГЭ только по обязательным предметам: 6 сентября — по русскому языку, 12 сентября — по математике, 19 сентября — по обоим предметам.

Все экзамены начинаются в 10:00, обычно ЕГЭ длится 3–4 часа. На говорение по иностранным языкам выделяют 14–17 минут в зависимости от предмета. Организаторы на экзаменах готовы всё объяснять и не создавать лишнего напряжения, но строги в рамках регламента: например, школьники, которые не успевают переписать сочинение из черновика в чистовик до конца экзамена, возможность потратить на это лишние минуты не получат.

Как проходит досрочный период ЕГЭ

В Рособрнадзоре «Известиям» сообщили, что досрочный период ЕГЭ проходит в штатном режиме, однако подводить итоги можно будет только после его окончания. Ожидалось, что досрочно сдадут экзамены около 18,3 тыс. человек — в основном это выпускники прошлых лет. Часто в эти сроки экзамены сдают сами учителя, просто чтобы следить за тенденциями в ЕГЭ.

— Видно, что экзамен по русскому языку с каждым годом усложняют, 2023 год не исключение, — рассказала преподаватель русского языка в онлайн-школе «ЕГЭLand» Ангелина Кульнис. — Изменили некоторые задания. Например, часть из них приобрела повышенный уровень сложности: 3-й, 21-й и 26-й вопросы.

Она отметила, что из года в год усложняется задание на паронимы: в этом году была достаточно сложная неочевидная пара; в 24-м задании встречались непростые фразеологизмы, да и блок орфографии был достаточно трудным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А вот сочинения, на мой взгляд, проверяют достаточно лояльно. Я видела работы, к которым можно было бы придраться, однако эксперты не снизили баллы , — сказала Кульнис. — Хотя это зависит от региона и конкретного эксперта.

Учитель русского языка и литературы, преподаватель курсов ЕГЭ в онлайн-школе «Синергия» Александра Фролова отмечает, что если раньше в сочинении отдельно оценивались два аргумента и один обязательно нужно было взять из литературы, то теперь можно использовать в качестве аргумента жизненный опыт, литературу, фильмы и прочее.

Преподаватель «ЕГЭLand» по физике Максим Виноградов заметил, что чаще стали давать задачи более нового, экспериментального формата.

— Например, в 24-м номере поставили сложную задачу по квантовой физике, в Москве был самый трудный вариант, который был связан с ионизацией воздуха, — сказал он. — Однако думаю, что в основную волну таких категоричных изменений не будет. Обычно именно на досрочном экзамене любят ставить эксперименты.

Виноградов также призывает обратить внимание в физике на задачи на статику, потому что перед этим учебным годом ее добавили в кодификатор. На досрочном экзамене статика была, и велика вероятность, что и в основную волну ее включат в задачи.

Преподаватель английского языка, основатель школы Love English Course Анна Давыдова отметила, что значимые изменения в этом предмете произошли еще в 2022 году в разделе «Письменная речь», а именно в заданиях на написание электронного письма личного характера в ответ на письмо-стимул и на развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения.

— А в этом году также повысился вес раздела «Устная речь», он стал более структурированным, — сказала она. — Однако и оцениваться стал строже: больше внимания обращают на построение фраз, употребление устойчивых выражений и общее моделирование ситуации. Количество тестовых заданий при этом уменьшилось с 20 до 18.

Преподаватель «ЕГЭLand» по литературе Юлия Шнайдер сообщила, что кардинально задания не изменились, но ежегодно вносятся изменения в шкалу оценивания, чтобы уменьшить число высокобалльников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Академический директор по обществознанию онлайн-школы Skysmart (от Skyeng) Анна Мусихина отметила, что с каждым годом ЕГЭ становится труднее и продуманнее. При этом сам экзамен в этом году почти точно такой же, как и в прошлом. Изменения есть, но они несущественные.

Экзамены по химии и истории впереди, но еще до начала учебного года в Рособрнадзоре рассказывали об изменениях. Так, в ЕГЭ по химии теперь задания 9, 12, 16 повышенного уровня сложности. В ЕГЭ по истории число заданий увеличено с 19 до 21, время на выполнение работы увеличено с 180 до 210 минут. Также расширена тематика Великой Отечественной войны — добавлено новое задание, и в целом как минимум 20% экзаменационной работы будут ее касаться. Также добавлено задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления.

Руководитель методической разработки образовательных программ компании Maximum Education Артем Мушта поясняет, что составители экзамена анализируют все волны проведения ЕГЭ и делают выводы, с чем ученики справлялись легче, а с чем сложнее. Поэтому если прослеживается тенденция к усложнению или упрощению каких-либо заданий, то, скорее всего, она будет сохраняться и на следующий год.

Боятся ли школьники ЕГЭ

Онлайн-школа «ЕГЭLand» со ссылкой на собственный опрос утверждает, что 66% респондентов-школьников «круглосуточно пребывают в напряжении и стрессе» и принимают успокоительные, а некоторые (около 8%) даже имеют суицидальные мысли в связи с приближением экзаменов. Подростки признаются, что отказались от хобби ради подготовки (54% опрошенных), 47,8% почти перестали общаться с друзьями, у 23,7% опрошенных ухудшились отношения с родителями. Всё хорошо только у 16,8% оптимистов-старшеклассников.

Онлайн-школа Skysmart ранее также проводила свои исследования на этот счет. Результаты оказались другими: только каждый пятый школьник испытывал сильную тревогу из-за ЕГЭ, а 52% учеников, чтобы справиться со стрессом, наоборот, уделяли больше времени своим хобби.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако очевидно, что напряжение ребята испытывают и проблема эта массовая.

— Это часто связано с прессингом со стороны родителей и школы, — сказала «Известиям» психолог и академический директор Skysmart Анастасия Екушевская. — 30% родителей переживают за результаты и не уверены в том, что школа дает достаточно знаний для ЕГЭ.

Как подготовить ребенка психологически

Анастасия Екушевская рекомендует в первую очередь успокоиться самим родителям, включившись в процесс подготовки вместе с ребенком. И обязательно проговорить, что делать, если вдруг он получит недостаточно хорошие баллы.

— Нужно дать ребенку понять, что мир не разрушится, если он не сдаст ЕГЭ, что родители готовы будут поддерживать его в любом случае , — сказала она. — Не нужно постоянно напоминать ребенку о том, какое это важное событие и поворотный момент в жизни.

Методист онлайн-школы репетиторов «Учи.Дома» Анастасия Сомова замечает, что, хотя в современном мире популярна культура «достигаторства», появились и другие тенденции. Например, есть старшеклассники, которые в 11-м классе сдают только обязательные математику и русский язык, а затем берут перерыв, чтобы проанализировать, кем они действительно хотят быть. А некоторые проходят ускоренную программу обучения 10–11-х классов, чтобы полтора года готовиться только к выбранным экзаменам. Такая модель обучения полностью соответствует требованиям ФГОС, подчеркивает Сомова.

СЕО и основатель онлайн-школы «Умскул» Дмитрий Данилов призывает следить за тем, чтобы близкое окружение не давило на ребенка, да и самим не допускать завышенных ожиданий.

Фото: TASS/URA.RU/Игорь Меркулов

Психолог Дамиан Синайский предлагает незадолго до экзамена предложить ребенку упражнение: перед сном с закрытыми глазами подробно описывать все свои действия в день экзамена — от момента пробуждения до написания самого ЕГЭ . Во время прохождения этих этапов ребенок может делиться с родителем своими переживаниями. Можно проделать упражнение несколько раз, но без фанатизма. Последний раз — накануне экзамена.

Ректор ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского и председатель липецкого регионального отделения российского общества «Знание» Нина Федина говорит, что снизить нагрузку на учеников может помочь и государство.

— Важно не сравнивать школы друг с другом по показателям ЕГЭ , — сказала она «Известиям». — Было бы лучше, если бы школа сравнивала себя с самой собой: как она растет, какие проблемные точки. То же относится и к учителям. Системной должна быть и психологическая поддержка старшеклассников и их родителей. Она может быть разработана и внедрена на государственном уровне.

Как готовиться последние полтора месяца

Дмитрий Данилов призывает в последние полтора месяца сделать упор на регулярное решение экзаменационных тестов.

— Нужно выделить темы, в которых уже хорошо ориентируется ребенок. Из оставшихся блоков выделить те, которые приносят больше всего баллов, или те, без изучения которых не обойтись дальше , — сказал он.

Важно не ограничиваться одним способом подготовки и единственным учебником, говорит Данилов: разные виды получения информации и стили ее подачи помогают запомнить больше. Кроме того, нужно составить расписание на месяц, чтобы хватало времени в том числе на отдых.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович