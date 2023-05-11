Преподаватель дала советы ученикам по подготовке к ЕГЭ

Многие ученики 9-х и 11-х классов испытывают страх и тревогу перед едиными государственными экзаменами (ЕГЭ), что негативно сказывается на их самочувствии и, как следствие, еще больше усложняет эту задачу. О том, как подготовить себя к экзаменам, «Известиям» 11 мая рассказала преподаватель обществознания и контент-продюсер Skysmart Анна Мусихина.

Как отметила Мусихина, которая ежегодно сдает ЕГЭ по своему профильному предмету, хорошим решением запомнить важный материал является написание шпаргалок.

«Их подготовка помогает структурировать знания, вспомнить основные моменты. Причем очень важно их писать самостоятельно, а не распечатывать, так как будет приложено больше усилий и времени, а значит, и процесс запоминания будет работать лучше. Однако брать их с собой не стоит, так как они станут фактором беспокойства — страха, что их обнаружат. Лучше быть спокойным со своими знаниями в голове», — отметила педагог.

Также она обратила внимание, что на способность концентрироваться большое влияние оказывают сон и питание. Так, недостаток сна вводит организм в состояние стресса: мозг медленнее выдает информацию, концентрация снижается, временно ухудшается зрение. А голод, в свою очередь, является сильным отвлекающим фактором.

«Стоит плотно и разнообразно позавтракать любимыми продуктами, чтобы получить дозу дофамина и не чувствовать голод в течение трех-четырех часов. Если вы тяжело переносите такие промежутки без еды, то на экзамен можно взять с собой небольшой перекус и утолить голод в коридоре», — посоветовала Мусихина.

Эксперт также напомнила, что ученикам доступны резервные дни для сдачи экзамена — ими необходимо воспользоваться, если перед или во время экзамена стало плохо или ученик испытывает слишком сильный дискомфорт и тревогу. В связи с этим она рекомендовала не пытаться сдавать экзамены при плохом самочувствии, так как это отразится на результате в негативную сторону.

Также, по словам педагога, перед экзаменом важно купировать тревогу и страх из-за опасений, что не удастся набрать достаточное количество баллов. Для этого она рекомендует своим ученикам написать список с возможными вариантами действий на такой случай.

«Во-первых, можно не поступать в вуз в текущем году, а пересдать экзамены и поступить в следующем. Также можно пройти в колледж, подобрать для себя курсы интересной профессии и пройти их. Или же сразу пойти работать, например, на позицию ученика или стажера. Когда есть план и различные варианты, то стресс снижается, ученик чувствует себя увереннее», — отметила Мусихина.

Кроме того, она рекомендовала заранее понять, как планировать свое время на экзамене. Педагог советует начать с тех заданий, которые можно быстро решить или вспомнить ответ. Далее лучше приступить ко второй части, за которую дают больше баллов. И только потом стоит приступать к заданиям, которые отнимут много времени и умственных ресурсов.

Также преподаватель посоветовала заранее потренироваться заполнять бланки, чтобы не тратить на них время или не заполнять по несколько раз при допущении ошибки. Кроме того, она обратила внимание, что многие часто теряют драгоценное время из-за черновиков, записывая в них полные ответы. Лучше всего выносить на листок только вспомогательные тезисы или краткие ответы, чтобы успеть всё переписать в бланк.

21 апреля руководитель преподавания программ развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Анастасия Коваленко рассказала, как действовать, если ребенок не сдал ЕГЭ. Она посоветовала родителям не ругать ребенка, а после получения результатов вместе с ним и учителем посмотреть экзаменационную работу ученика. В случае если есть подозрение, что проверяющий ошибся, можно подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента официального объявления результатов экзамена.