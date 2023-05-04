Психолог дал советы по моральной подготовке к ЕГЭ

Несколько глубоких вдохов и выдохов помогут снизить уровень стресса и улучшить снабжение мозга кислородом. Об этом рассказал психолог Евгений Идзиковский в среду, 3 мая.

Идзиковский в беседе с News.ru призвал всех, кто будет сдавать ЕГЭ, верить в свои способности и мыслить о себе как об успешном ученике, готовом к сдаче экзамена. Это поможет не потерять самообладание.

Также психолог посоветовал избегать на экзамене перфекционизма и не сравнивать себя с кем-то другим, пишет сайт kp.ru. Специалист призвал сосредоточиться на собственных достижениях.

В случае паники, по словам психолога, стоит сконцентрироваться на выполнении первых зданий, которые человек хорошо знает. При их успешном решении можно будет почувствовать себя увереннее.

Также 3 мая заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что известные психологи помогут московским школьникам морально подготовиться к ЕГЭ в рамках проекта «Лекторий московского школьника». Для школьников организовали серию бесплатных лекций. Мероприятия пройдут в мае и июне, отмечает телеканал «360».

С 15 мая по 4 июня для 11-классников выступят с лекциями эксперты-психологи, блогеры и артисты. Детям объяснят, как удержать равновесие в стрессовых ситуациях, побороть тревогу, найти контакт с близкими и где получить психологическую поддержку.

27 апреля практический психолог Елена Митрохина в беседе с «Москвой 24» посоветовала родителям не давить на детей своими ожиданиями и не перегружать дополнительными занятиями в преддверии экзаменов. По ее словам, вместо этого стоит помочь ему создать план учебы, научить эффективно распределять время на подготовку, обед, прогулку, хобби, совместный семейный досуг, игры. Такое переключение необходимо для неосознанного снятия стресса, отмечает RT.

21 апреля руководитель преподавания программ развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Анастасия Коваленко рассказала, как действовать, если ребенок не сдал ЕГЭ. Она посоветовала родителям не ругать ребенка, а после получения результатов вместе с ним и учителем посмотреть экзаменационную работу ученика. В случае если есть подозрение, что проверяющий ошибся, можно подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента официального объявления результатов экзамена.

В апреле в Москве прошли пробные ЕГЭ для учеников 11-х классов. Будущие выпускники повторно написали контрольные работы в формате итогового экзамена по всем основным предметам, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена, пишет НСН.