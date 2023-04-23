Пьедестал зачета: почему занятия спортом повышают успеваемость

Врачи и спортсмены единодушны: физическая активность повышает успеваемость на 15–20%. Тренированные студенты меньше устают при подготовке перед экзаменами и могут быстро справиться с волнением на испытаниях. А всё потому, что спортивная нагрузка улучшает работу мозга. Как физкультура помогает развитию умственных способностей, где найти время для дополнительных занятий и что об этом думают сами студенты — в материале «Известий».

Для ума и сердца

Чудес не бывает: если учащийся плохо занимался целый год, то никакие упражнения в ночь перед экзаменом ему не помогут усвоить весь материал. Однако с помощью дозированной физической нагрузки можно существенно улучшить работу головного мозга, считает доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш. Причем заниматься спортом следует регулярно.

— Дело в том, что, когда мы выполняем какую-то физическую работу, увеличивается частота сердечных сокращений, немного повышается артериальное давление и учащается дыхание. Кровь начинает быстрее течь по сосудам, активнее насыщается кислородом, и, следовательно, улучшается питание мозга , — рассказывает эксперт.

По словам Владимира Белаша, физические упражнения помогают также снять напряжение с мышц плечевого пояса и шеи. Улучшается состояние расположенных в этой области сосудов и нервов, что тоже положительным образом сказывается на кровоснабжении и питании головного мозга. В итоге человек лучше запоминает, использует и воспроизводит информацию.

Замечено также, что когда усталые мышцы расслабляются, то повышается настроение. Дело в том, что под влиянием физической активности в мозге вырабатывается гормон счастья — серотонин. Он улучшает эмоциональный фон, поднимает настроение и повышает жизненный тонус.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Бегом за учебниками

Кто-то выбирает йогу, другие получают удовольствие от силовых тренировок, а кому-то больше по душе модный в наше время бег. Преимущество легких пробежек очевидно.

— От удара стопы о поверхность (например, на дорожке в парке) происходит микрокавитация, то есть маленький удар, который вызывает разрушение старых эритроцитов. Красные кровяные тельца (эритроциты) отвечают за перенос кислорода. Они регулярно обновляются, и чем быстрее кровь освобождается от устаревших эритроцитов, тем в большем ресурсе поддерживается организм , — поясняет Владимир Белаш.

Следовательно, во время бега улучшается питание нервной системы и она более продуктивно работает. У людей возрастает трудоспособность, они подолгу сохраняют ясность ума и не знают усталости.

Бывает, что засидевшемуся за учебниками человеку недосуг выйти на пробежку или спуститься на площадку к тренажерам. В таких случаях невролог рекомендует универсальную зарядку, которая поможет взбодриться и «подстегнет» головной мозг. Хороши упражнения на растяжку, а также направленные на повышение координации новых межполушарных взаимодействий, то есть когда под воздействием определенных движений оба полушария головного мозга словно объединяются в единый механизм.

— Например, человек из положения стоя левым коленом касается правого локтя, а затем наоборот. Такие чередующиеся движения влияют на растяжку и способствуют выработке новых межнейронных связей. Другой вариант: сидя, мы поворачиваем голову в одну сторону до ограничения, до предела и в этом положении делаем 5–6 глубоких вдохов. Затем меняем поворот головы. За счет глубокого дыхания растягиваются напряженные мышцы , — рассказывает Владимир Белаш.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Остеопат также советует в разгар умственной работы заводить руки за спину крест накрест и брать их в замок. Помогают и разнонаправленные движения руками. Например, одна рука, вытянутая вперед, совершает небольшой полукруг по направлению вправо, а другая — влево. Это упражнение не только разгружает мышцы и создает растяжку, но и помогает нервной системе включиться в активную работу.

— Когда мы занимаемся физическими упражнениями, в мышцах возникают специальные сигналы, которые стимулируют центральную нервную систему и тем самым влияют на работоспособность нервных центров. Постоянный поток этих сигналов влияет на развитие мозга и состояние вегетативной нервной системы, — разъясняет руководитель направления психологической поддержки подростков образовательной компании Maximum Education Анна Тимофеенко.

«Ботаники» и спортсмены

Невролог считает заблуждением распространенное мнение, что спорт якобы делает людей ограниченными. Такое может произойти, если человек занимается лишь физической активностью и не уделяет внимания развитию умственных способностей: не интересуется достижениями науки и шедеврами искусства, не читает книг.

— Если нервная система включается редко, то нагрузка на нее становится меньше и интеллектуальный потенциал падает. Но большинство существующих видов спорта всё-таки игровые, заставляющие думать. Они требуют не только физической выносливости, но и активного включения мозга в плане выработки тактики игры и своего поведения , — рассуждает Владимир Белаш.

Однако врач с сожалением напоминает о некоторых травматичных видах спорта, в частности боксе и борьбе, которые чреваты многократными травмами головного мозга. Такие повреждения не могут не сказаться на когнитивной сфере — в самых тяжелых случаях слабеет память, снижаются умственные способности. Но нежелательные изменения, опять же, следствие регулярной травматизации, а не приверженности спорту.

​​Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Человек, разумно совмещающий активные физические занятия с интеллектуальным развитием, находится в более выгодных условиях по сравнению с теми, кто только сидит за книгами и не уделяет спорту никакого внимания. Активность мозга и результативность у спортивного студента выше , — говорит невролог.

Мало того, у классических «ботаников» со временем возникают серьезные проблемы со здоровьем: снижается зрение, возникают головные боли и даже случаются психические срывы. Совсем иначе дело обстоит с теми, кто периодически «разгружается» с помощью физкультуры и спорта.

Физкультура для физиков

Заместитель заведующего кафедрой физического воспитания Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», тренер по самбо Михаил Есаулов уверен, что физкультура действительно помогает студентам хорошо учиться и сдавать экзамены. Около 800 студентов этого вуза имеют спортивный разряд или звание мастера спорта, входят в сборные команды университета. Многие увлекаются шахматами, теннисом, бегом, занимаются в спортивных секциях по туризму, самбо, художественной гимнастике, легкой атлетике, регби и волейболу.

— В своей практике я не раз наблюдал, как студенты, приходившие ко мне в секцию, начинали лучше учиться. Ребята становились мастерами спорта и выпускались с красными дипломами. Благодаря физкультуре они лучше усваивали материал, эффективнее организовывали свое время. К тому же спорт укрепляет здоровье, студенты реже пропускают лекции из-за болезней, — рассказывает Михаил Есаулов.

Полина Демура, студентка второго курса Института финансовых технологий и экономической безопасности (НИЯУ МИФИ), успешно совмещает спорт с учебой. Она победитель соревнований по информационной безопасности, участница сборной университета по чирлидингу, занимается фитнес-аэробикой и эстетической гимнастикой.

— Серьезно заниматься спортом я начала, когда поступила в МИФИ, а до этого просто увлекалась народно-сценическим танцем. Мой режим дня типичный для студента университета: целый день на парах, но трижды в неделю после них я иду на тренировку, — рассказывает Полина Демура.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В период летней сессии студентка старается систематически бегать, а зимой находит время для растяжки и фитнеса, по вечерам гуляет. Чтобы везде успевать, она старается правильно расставлять приоритеты и следовать принципам тайм-менеджмента.

— Конечно, если пропускать занятия ради тренировок, то результат будет плачевным, но и без спорта учиться тяжело. Если нет перерывов на зарядку и тренировки, то у меня начинает болеть голова, — продолжает студентка.

По словам Полины, смена деятельности помогает ей лучше концентрироваться, «освежает» мысли. К интенсивным занятиям девушка привыкла, потому что всегда занималась чем-то помимо учебы. Проблем с успеваемостью не было и нет. Полина считает, что экзамен схож с соревнованиями, только во время сессии приходится соревноваться с самим собой.

— Сначала волнуешься, потом отключаешься от внешних факторов, концентрируешься на предмете, а после успешного испытания испытываешь эйфорию. Из-за постоянного участия в соревнованиях мы становимся эмоционально более подготовленными к экзаменам. Как минимум не растеряемся, если преподаватель задаст каверзный вопрос , — говорит Полина Демура.

Павел Жебрун, студент четвертого курса Института ядерной физики и технологий (НИЯУ МИФИ), призер олимпиад по физике и математике, выступает за сборную университетскую хоккейную команду, а в двух последних сезонах был признан лучшим снайпером и бомбардиром.

­— Спорт очень дисциплинирует, поэтому совершенно закономерно, что студенты-спортсмены учатся лучше тех, кто совсем не занимается физкультурой. Если человек не привык к дисциплине, то ему достаточно трудно заставить себя что-то выучить, сконцентрироваться , — рассуждает Жебрун.

По мнению студента, спортивные занятия дают отличную эмоциональную разгрузку, позволяют сбросить напряжение, которое нарастает с приближением сессии. Еще один плюс — поддержка и помощь товарищей по секции, тех, кто играет в одной команде. Друзья всегда готовы объяснить непонятную тему, подчеркивает спортсмен.