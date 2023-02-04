Ни сна, ни отдыха: как возникает синдром хронической усталости

Каждый третий россиянин страдает от синдрома хронической усталости. Люди описывают эту проблему как состояние, когда всё валится из рук, ноги становятся ватными, а сонливость и упадок сил не проходят даже после ночного отдыха. Как понять, что у человека именно хроническая усталость, в каких случаях за этим заболеванием прячутся более серьезные недуги — в материале «Известий».

Бегом к врачу

Тема хронической усталости не теряет своей актуальности. Однако, оценивая ситуацию со здоровьем, доктора отталкиваются не только от жалоб пациентов на загруженность на работе, интенсивный ритм жизни и непростые условия труда. По словам врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева, зачастую общая слабость и быстрая утомляемость — это основной симптом серьезных заболеваний, о которых человек даже не догадывается.

— Прежде всего надо исследовать работу щитовидной железы. Необходимо также проверить, нет ли патологии, связанной с нарушением обмена веществ, в частности, исключить сахарный диабет. Нужно обследовать пациента на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а также другие скрытые вирусные заболевания , — рассказывает Денис Прокофьев.

Даже если у работающего человека нет времени ходить по врачам, то самое простое, что советует сделать доктор, — это сдать общий анализ крови, проверить гормоны щитовидной железы и сдать так называемую вирусную панель.

Ни сна ни отдыха Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Основной и самой яркой причиной слабости и усталости специалисты считают анемию.

— Человек будет списывать быструю утомляемость на хроническую усталость, а достаточно всего лишь восполнить дефицит железа, и тогда всё изменится в лучшую сторону, — продолжает Прокофьев.

Как во сне

Если человек абсолютно здоров, врач рекомендует искать проблему в несоблюдении режима дня. В частности, следует уделить внимание полноценному сну, чтобы нормально себя чувствовать на работе и дома.

— Сон — это физиологический ритм жизни. Человеку требуется восемь часов, чтобы восстановиться, восполнить дефицит энергии и нормально себя чувствовать на протяжении всего дня. Важна также гигиена сна. А это необходимый уровень влажности воздуха (не менее 50%), нормальный температурный режим (не выше 21 градуса), отсутствие шумовых и световых раздражителей, а также правильно подобранные матрас и подушка , — продолжает Денис Прокофьев.

Ни сна ни отдыха Фото: ТАСС/Patrick Pleul

Психолог, психотерапевт Юлия Солис также полагает, что хроническая усталость может быть связана с недостатком качественного сна. Негативную роль играет и малая физическая активность, неправильное питание и нездоровый образ жизни в целом. Эксперт также советует обращать внимание на окружающие факторы, например шум и уровень загрязнения воздуха. Нелишним будет выяснить, не является ли повышенная утомляемость побочным действием каких-либо лекарств.

По мнению психотерапевта, хроническая усталость появляется и у людей, которые долго не могут решить какую-то свою проблему, разобраться в ситуации или исполнить свое заветное желание.

Бодрость духа

Порой люди сами вгоняют себя в синдром хронической усталости, сетует врач общей практики. Причем неосознанно, в надежде, что это придаст бодрости.

— Многие пытаются с утра тонизировать себя чашечкой кофе, не задумываясь о том, что кофеин обладает психостимулирующим действием. Буквально через неделю после постоянного употребления кофе наступает усталость — человек просто физиологически изнашивает свой организм употреблением кофе и энергетиков , — предостерегает кардиолог.

Ни сна ни отдыха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Денис Прокофьев советует заменить утренние приемы кофе на чашку тонизирующего чая или стакан свежевыжатого сока — сил значительно прибавится. Человек перестанет обманывать свой головной мозг напитками, подхлестывающими нервную систему, а действительно обеспечит поступление энергии в организм.

К появлению синдрома хронической усталости приводит и постоянный стресс. Переживания изматывают и не дают человеку как следует отдохнуть.

— Безусловно, стрессовый фактор оказывает крайне негативное воздействие на организм человека. Он может стать причиной многих заболеваний, например язвы желудка, псориаза и артериальной гипертензии. Если вы понимаете, что на работе присутствует стрессовый фактор, который вас изматывает и приводит к хронической усталости, то нужно менять работу либо после консультации с врачом использовать определенный класс седативных препаратов, — говорит Денис Прокофьев.

Ни сна ни отдыха Фото: ТАСС/Frank May

Врач предупреждает, что ни в коем случае нельзя снимать стресс алкоголем, потому что спиртное является нейротоксическим веществом, которое только навредит организму. Зато измотанному и усталому человеку не мешает вспомнить, когда он последний раз был в отпуске. Такой отдых позволяет организму восстановиться, потратить больше времени на сон и физическую активность. Смена обстановки и вида деятельности также разгружает нервную систему и позволяет чувствовать себя лучше.

Грусть-тоска

Как понять, что организм на пределе? Психотерапевт советует насторожиться людям, которым требуется длительное восстановление после физической или умственной активности. А также тем, кто испытывает утомляемость, слабость и снижение физической выносливости. Признаком хронической усталости Юлия Солис считает потерю интереса к жизни и недостаток энергии, проблемы с памятью и концентрацией внимания.

— Также к признакам такого состояния относятся нервозность, раздражительность и депрессия; боли в мышцах и суставах; головная боль и мигрень. Бить тревогу следует, если человек вдруг ощущает болезненность или «жар» в грудной клетке, — говорит эксперт.

Ни сна ни отдыха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Люди с синдромом хронической усталости перестают следить за собой. У них накапливаются неразрешимые проблемы и задачи. И не стоит думать, что человек, который жалуется на повышенную утомляемость, просто бесится с жиру. Нежелательный синдром может привести к серьезным проблемам в качестве жизни. По словам психотерапевта, такое состояние чревато нарушением работоспособности — человеку сложно выполнять ежедневные обязанности и заниматься любимым делом. Из-за сниженного интереса к жизни и недостатка энергии возникают проблемы в отношениях с близкими и коллегами. Зачастую повышается риск депрессии и других психологических проблем. В этом случае требуется помощь психолога или психотерапевта, а при сильных нарушениях не обойтись без визита к врачу-психиатру. Юлия Солис считает, что лечение должно быть направлено на установление и устранение конкретной причины хронической усталости.

Офисные страдания

Расхожая ироничная фраза «расскажи, как ты устал сегодня в офисе» имеет под собой основание. По данным исследования сервиса ЕАПТЕКА и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, чаще всего с хронической усталостью сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR. Страдают от неприятного синдрома и те, кто занят административной работой. Реже всего хроническая усталость портит жизнь специалистам из транспортной и логистической сфер, а также из строительства и недвижимости.

— Существуют различные теории, объясняющие, почему «белые воротнички» имеют больше шансов на диагноз «хроническая усталость», чем те, кто занят физическим трудом. Например, играет роль стресс на работе — офисные сотрудники порой выполняют много задач и должны отвечать за результаты. Сказывается также недостаточная физическая активность, а ведь движение — это жизнь, — рассуждает Юлия Солис.

Ни сна ни отдыха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Денис Прокофьев отмечает, что повышенная утомляемость «белых воротничков» может быть связана с низким содержанием кислорода и большим количеством углекислого газа в офисе. Всё это приводит к развитию гипоксии головного мозга.

— Нужно регулярно проветривать помещение. Было бы хорошо во всех офисах установить кислородные концентраторы, которые делают кислородные коктейли, — говорит Денис Прокофьев. — С помощью таких коктейлей можно восполнить недостаток кислорода, улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Физкультминутки и ежедневные даже непродолжительные прогулки на свежем воздухе тоже способствуют бодрости духа и восстановлению энергии.