 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Канада расширила санкции в отношении России
Мир
Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат
Мир
В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ
Спорт
Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям
Мир
В Индии сошла еще одна лавина
Мир
Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Общество
Блогера Николая Соболева внесли в список иноагентов
Мир
В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права
Мир
В Риме заявили о работе Зеленского над планом начала диалога с Москвой
/

Ни сна, ни отдыха: как возникает синдром хронической усталости

Врачи рассказали, почему люди теряют интерес к жизни
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый третий россиянин страдает от синдрома хронической усталости. Люди описывают эту проблему как состояние, когда всё валится из рук, ноги становятся ватными, а сонливость и упадок сил не проходят даже после ночного отдыха. Как понять, что у человека именно хроническая усталость, в каких случаях за этим заболеванием прячутся более серьезные недуги — в материале «Известий».

Смех и слезы: почему нужно опасаться перепадов настроения
Врачи рассказали, какие болезни скрываются за сильными эмоциями

Бегом к врачу

Тема хронической усталости не теряет своей актуальности. Однако, оценивая ситуацию со здоровьем, доктора отталкиваются не только от жалоб пациентов на загруженность на работе, интенсивный ритм жизни и непростые условия труда. По словам врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева, зачастую общая слабость и быстрая утомляемость — это основной симптом серьезных заболеваний, о которых человек даже не догадывается.

Прежде всего надо исследовать работу щитовидной железы. Необходимо также проверить, нет ли патологии, связанной с нарушением обмена веществ, в частности, исключить сахарный диабет. Нужно обследовать пациента на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а также другие скрытые вирусные заболевания, — рассказывает Денис Прокофьев.

Даже если у работающего человека нет времени ходить по врачам, то самое простое, что советует сделать доктор, — это сдать общий анализ крови, проверить гормоны щитовидной железы и сдать так называемую вирусную панель.

Ни сна ни отдыха
анализ крови
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Основной и самой яркой причиной слабости и усталости специалисты считают анемию.

Стресс устойчивый: россияне закупили успокоительных на 19 млрд рублей
В каких регионах их приобретают чаще и не случится ли дефицита

— Человек будет списывать быструю утомляемость на хроническую усталость, а достаточно всего лишь восполнить дефицит железа, и тогда всё изменится в лучшую сторону, — продолжает Прокофьев.

Как во сне

Если человек абсолютно здоров, врач рекомендует искать проблему в несоблюдении режима дня. В частности, следует уделить внимание полноценному сну, чтобы нормально себя чувствовать на работе и дома.

Сон — это физиологический ритм жизни. Человеку требуется восемь часов, чтобы восстановиться, восполнить дефицит энергии и нормально себя чувствовать на протяжении всего дня. Важна также гигиена сна. А это необходимый уровень влажности воздуха (не менее 50%), нормальный температурный режим (не выше 21 градуса), отсутствие шумовых и световых раздражителей, а также правильно подобранные матрас и подушка, — продолжает Денис Прокофьев.

Ни сна ни отдыха
девочка спит в постеле
Фото: ТАСС/Patrick Pleul
Тщательно переживая: какие поступки мешают россиянам жить
Эксперты рассказали, всегда ли нужно бояться безрассудства и сумасбродства

Психолог, психотерапевт Юлия Солис также полагает, что хроническая усталость может быть связана с недостатком качественного сна. Негативную роль играет и малая физическая активность, неправильное питание и нездоровый образ жизни в целом. Эксперт также советует обращать внимание на окружающие факторы, например шум и уровень загрязнения воздуха. Нелишним будет выяснить, не является ли повышенная утомляемость побочным действием каких-либо лекарств.

По мнению психотерапевта, хроническая усталость появляется и у людей, которые долго не могут решить какую-то свою проблему, разобраться в ситуации или исполнить свое заветное желание.

Бодрость духа

Порой люди сами вгоняют себя в синдром хронической усталости, сетует врач общей практики. Причем неосознанно, в надежде, что это придаст бодрости.

Многие пытаются с утра тонизировать себя чашечкой кофе, не задумываясь о том, что кофеин обладает психостимулирующим действием. Буквально через неделю после постоянного употребления кофе наступает усталость — человек просто физиологически изнашивает свой организм употреблением кофе и энергетиков, — предостерегает кардиолог.

Ни сна ни отдыха
девушки со стаканами кофе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Микро в организм: ученые нашли «бактерию радости»
Как ее можно использовать для борьбы с депрессией

Денис Прокофьев советует заменить утренние приемы кофе на чашку тонизирующего чая или стакан свежевыжатого сока — сил значительно прибавится. Человек перестанет обманывать свой головной мозг напитками, подхлестывающими нервную систему, а действительно обеспечит поступление энергии в организм.

К появлению синдрома хронической усталости приводит и постоянный стресс. Переживания изматывают и не дают человеку как следует отдохнуть.

— Безусловно, стрессовый фактор оказывает крайне негативное воздействие на организм человека. Он может стать причиной многих заболеваний, например язвы желудка, псориаза и артериальной гипертензии. Если вы понимаете, что на работе присутствует стрессовый фактор, который вас изматывает и приводит к хронической усталости, то нужно менять работу либо после консультации с врачом использовать определенный класс седативных препаратов, — говорит Денис Прокофьев.

Ни сна ни отдыха
стресс на работе
Фото: ТАСС/Frank May
Во весь голос: почему люди полюбили подкасты
Ученые рассказали, какой вид информации полезнее для ума

Врач предупреждает, что ни в коем случае нельзя снимать стресс алкоголем, потому что спиртное является нейротоксическим веществом, которое только навредит организму. Зато измотанному и усталому человеку не мешает вспомнить, когда он последний раз был в отпуске. Такой отдых позволяет организму восстановиться, потратить больше времени на сон и физическую активность. Смена обстановки и вида деятельности также разгружает нервную систему и позволяет чувствовать себя лучше.

Грусть-тоска

Как понять, что организм на пределе? Психотерапевт советует насторожиться людям, которым требуется длительное восстановление после физической или умственной активности. А также тем, кто испытывает утомляемость, слабость и снижение физической выносливости. Признаком хронической усталости Юлия Солис считает потерю интереса к жизни и недостаток энергии, проблемы с памятью и концентрацией внимания.

— Также к признакам такого состояния относятся нервозность, раздражительность и депрессия; боли в мышцах и суставах; головная боль и мигрень. Бить тревогу следует, если человек вдруг ощущает болезненность или «жар» в грудной клетке, — говорит эксперт.

Ни сна ни отдыха
мужчина спит возле фонтана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Люди с синдромом хронической усталости перестают следить за собой. У них накапливаются неразрешимые проблемы и задачи. И не стоит думать, что человек, который жалуется на повышенную утомляемость, просто бесится с жиру. Нежелательный синдром может привести к серьезным проблемам в качестве жизни. По словам психотерапевта, такое состояние чревато нарушением работоспособности — человеку сложно выполнять ежедневные обязанности и заниматься любимым делом. Из-за сниженного интереса к жизни и недостатка энергии возникают проблемы в отношениях с близкими и коллегами. Зачастую повышается риск депрессии и других психологических проблем. В этом случае требуется помощь психолога или психотерапевта, а при сильных нарушениях не обойтись без визита к врачу-психиатру. Юлия Солис считает, что лечение должно быть направлено на установление и устранение конкретной причины хронической усталости.

Клик под контролем: как темные паттерны управляют нашими решениями
Дизайн сайтов может манипулировать и скрывать истинные мотивы компаний

Офисные страдания

Расхожая ироничная фраза «расскажи, как ты устал сегодня в офисе» имеет под собой основание. По данным исследования сервиса ЕАПТЕКА и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, чаще всего с хронической усталостью сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR. Страдают от неприятного синдрома и те, кто занят административной работой. Реже всего хроническая усталость портит жизнь специалистам из транспортной и логистической сфер, а также из строительства и недвижимости.

— Существуют различные теории, объясняющие, почему «белые воротнички» имеют больше шансов на диагноз «хроническая усталость», чем те, кто занят физическим трудом. Например, играет роль стресс на работе — офисные сотрудники порой выполняют много задач и должны отвечать за результаты. Сказывается также недостаточная физическая активность, а ведь движение — это жизнь, — рассуждает Юлия Солис.

Ни сна ни отдыха
мужчины в галстуках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Денис Прокофьев отмечает, что повышенная утомляемость «белых воротничков» может быть связана с низким содержанием кислорода и большим количеством углекислого газа в офисе. Всё это приводит к развитию гипоксии головного мозга.

— Нужно регулярно проветривать помещение. Было бы хорошо во всех офисах установить кислородные концентраторы, которые делают кислородные коктейли, — говорит Денис Прокофьев. — С помощью таких коктейлей можно восполнить недостаток кислорода, улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Физкультминутки и ежедневные даже непродолжительные прогулки на свежем воздухе тоже способствуют бодрости духа и восстановлению энергии.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023