Смех и слезы: почему нужно опасаться перепадов настроения

Настроение человека порой переменчиво как погода. Если переживания сменяются ощущениями радости, а после вспышки гнева лицо озаряется улыбкой, это повод задуматься — всё ли хорошо. О чем свидетельствуют перепады настроения и нормально ли подолгу пребывать в дурном расположении духа — в материале «Известий».

Витамины счастья

Проявлять эмоции — вполне естественно. Врач-невролог клиники МЕДСИ Людмила Иванова отмечает, что у каждого человека свой диапазон настроения, эмоциональной реакции на конкретную жизненную ситуацию, в пределах которого происходят эти колебания. Всё обусловлено личностными и физиологическими особенностями конкретного индивидуума. Для кого-то нормой является спектр более «низких настроений», характеризующихся грустью и раздражительностью, а для других — более «высоких», радостных.

Спектр эмоций не ограничен только горем или радостью. В него входят также чувство благодарности, отвращения, сочувствия и другие «сложные» эмоции, которые формируются благодаря высшей нервной деятельности и часто требуют затрат интеллекта и определенного развития в детском возрасте. Причем для большинства женщин, по статистике, характерен более широкий диапазон эмоций и более частая смена настроений, нежели для мужчин. А в детском и подростковом возрасте поведение связано с процессом развития и формирования как нервной, так и эндокринной систем.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко уверена в том, что настроение достаточно точно отражает общее состояние человека — как эмоциональное, так и физическое. Оно ухудшается, когда люди встревожены, взволнованы или эмоционально перегружены: появляются раздражительность и апатия. Как правило, для восстановления требуется сбалансированное питание, полноценный сон, дозированные физические нагрузки, общение с близкими и занятия любимым делом.

Смех и слезы Фото: Global Look Press/imageBROKER/Ulrich Niehoff

Физиологические перепады, по словам терапевта, отмечаются в период значительных гормональных перестроек в организме. Особенно ярко они проявляются в подростковом возрасте, во время беременности и лактации, в климактерическом периоде, а также в период ежемесячного предменструального синдрома. Это не требует значительного вмешательства и корректируется изменением образа жизни.

— Во время менструального цикла наш организм подвержен колебаниям концентрации половых гормонов в крови, в частности эстрогена и прогестерона, которые влияют на выработку серотонина и эндорфинов, ответственных за хорошее настроение. Одним из ярких примеров циклических перепадов настроения с тенденцией к его ухудшению, является предменструальный синдром, — рассказывает врач-гинеколог МЕДСИ Оксана Будаева.

Другой причиной физиологического изменения уровня гормонов в крови эксперт называет климактерический период. Гинеколог предостерегает: изменение настроения и снижение полового влечения может быть также симптомом гиперпролактинемии, при котором в крови существенно повышается уровень гормона пролактина. Это заболевание может быть вызвано гормональным нарушением, а может оказаться и симптомом серьезного недуга — опухоли гипофиза.

Конечно же, перепады настроения неизбежны во время беременности — этот период наполнен переживаниями за себя и здоровье будущего ребенка. Сонливость, головокружения, тошнота приводят к плохому настроению, которое особенно усиливается при осложнениях. Избежать многих проблем можно, если регулярно посещать доктора и выполнять все его рекомендации.

Смех и слезы Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

— Отдельно хочу отметить женщин, у которых в характере присутствуют истерические черты, играющие роль в развитии психосоматических гинекологических заболеваний. Речь, например, о синдроме хронических тазовых болей. Даже при полном обследовании не удается выявить какой-либо гинекологической патологии. К лечению таких пациенток, помимо акушера-гинеколога, привлекаются врачи смежных специальностей — терапевт, невролог, психиатр, — говорит Оксана Будаева.

Гормон несчастья

Патологические перепады настроения, по словам Тимощенко, могут быть следствием хронических заболеваний, дефицита витаминов и микроэлементов, а также гормональных нарушений, в частности, отклонений в работе щитовидной железы.

Лейсан Халиуллина, врач-эндокринолог клиники МЕДСИ , советует людям, пребывающим в дурном расположении духа, обязательно обследовать щитовидную железу. Специалисты обращают внимание на два состояния, связанные с нарушением функции этого органа, при которых может возникнуть нарушение настроения и поведения человека.

— В щитовидной железе вырабатываются два гормона — трийодтиронин и тироксин. Их работу по принципу отрицательной обратной связи контролирует гормон гипофиза — тиреотропный гормон. При сниженной выработке тироксина и трийодтиронина развивается такое заболевание, как гипотиреоз, имеющее множество симптомов, затрагивающих различные системы организма. Со стороны нервной системы это заболевание проявляется подавленным настроением (вплоть до депрессии) , — рассказывает эндокринолог.

Смех и слезы Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Другие симптомы гипотериоза — эмоциональная бедность, замедленность речи и движений. При тяжелом гипотиреоидном состоянии возникают тяжелые когнитивные нарушения, зачастую бывает затуманенное состояние.

— Полностью противоположным данному состоянию является заболевание тиреотоксикоз — повышенная выработка гормонов щитовидной железы. Оно оказывает токсическое действие на организм. Основные признаки — эмоциональная лабильность с преобладанием раздражительности, плаксивость, нарушение концентрации внимания из-за быстрой возбудимости нервной системы , — разъясняет Халиуллина.

Длительное некомпенсированное (без приема необходимых лекарственных средств) состояние приводит к нарушению поведения человека, а значит, может стать причиной конфликтов на работе и в семье.

Бегом за витаминами

Непроходящая грусть свидетельствует также о нарушении обмена углеводов. В частности, приступы агрессии и раздражительности случаются при падении уровня глюкозы крови. Причинами дурного расположения духа и повышенной утомляемости может стать и дефицит уровня витамина D.

— Как правило, при его нехватке симптоматика неяркая, постепенно нарастающая, и причинно-следственная связь между плохим настроением и низким уровнем витамина D выстраивается не сразу. Повышенная раздражительность, неврологическая симптоматика могут проявляться также на фоне дефицита или недостаточности витаминов группы В, в частности цианокобаламина (витамина В12) , — рассказывает Анастасия Тимощенко.

Смех и слезы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Недостаток многих микроэлементов, таких как магний, цинк и железо часто тоже становится причиной повышенной утомляемости, тревожности, раздражительности и, как следствие, сниженного фона настроения. Без помощи профессионалов трудно распознать, по какой причине человек выходит из себя — связано ли это с психоэмоциональными нагрузками или же следствие патологического процесса.

— Снижение фона настроения бывает следствием развития депрессии, тревожного расстройства, а также биполярного расстройства, а это уже серьезно. Данные состояния обязательно требуют обследования у специалиста с целью коррекции , — продолжает эксперт.

Депрессия не пройдет

Психиатр, сексолог, психотерапевт Алексей Вилков напоминает признаки депрессии: апатия, тревожность, нарушение сна, равнодушие к работе, к себе и окружающим, а также пессимистические мысли, которые фиксируются на плохих событиях и на негативном восприятии себя и своего будущего. Причем депрессия длится как минимум две недели. А если период тоски продолжается меньше, то, по словам психиатра, это обычные перепады настроения либо легкий субдепрессивный период, который не относится к клинической депрессии.

Людмила Иванова, врач-невролог клиники МЕДСИ подчеркивает, что депрессия, как и тревожное расстройство — это патологическое отклонение, когда нарушения поведения и настроения провоцирует уже не конкретная ситуация, а нарушения существуют самостоятельно, независимо от внешних воздействий. Болезнь начинает жить своей собственной жизнью и развиваться по своим законам.

Смех и слезы Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May

— Отличить фактическое нарушение биохимии головного мозга, требующее лекарственной терапии от состояния, когда человек со здоровой психикой по объективным причинам пребывает в не лучшем расположении духа, может только специалист , — предостерегает Людмила Иванова.

Невролог считает, что обывателю трудно разглядеть границу между безумием и просто неудобным поведением другого человека. Из психических нарушений чаще всего на слуху биполярное расстройство. Кстати, диагностировать его можно только у людей старше 20-30 лет.

— Это заболевание, вопреки распространенным заблуждениям, характеризуется не сиюминутными перепадами настроения, а довольно длительными «фазами», порой до нескольких лет, а также изменениями спектра настроения в одну из сторон. То есть несколько лет или месяцев длится период «повышенного настроения», подъемов, дружелюбия, энергичности, самоуверенности, склонности к зависимостям, снижения потребности во сне. Затем наступает период «спада», сопровождающийся депрессивными настроениями , — рассказывает Людмила Иванова.

Лечение подобного заболевания — дело психиатра, подчеркивает врач. Можно обратиться за помощью и к психотерапевту, но им тоже должен быть психиатр, имеющий право на психотерапевтические практики. По словам эксперта, психологи, за плечами которых педагогическое образование и курсы клинической психологии, не могут ни юридически, ни практически диагностировать или лечить тревожные расстройства, депрессии и биполярное расстройство.

Испытывая давление

К изменениям в поведении человека и смене спектра его эмоций, по словам Ивановой, могут приводить и структурные изменения головного мозга: последствия инсульта, черепно-мозговой травмы, операций на головном мозге.

Невролог предостерегает: гипертоническая болезнь бьет все рекорды по смертности и рискам развития инсультов и инфарктов. В определенном возрасте накапливаются проблемы, связанные с хроническим нарушением мозгового кровообращения на фоне сердечной недостаточности, атеросклероза и нарушения качества сосудистой стенки. Это тоже приводит к характерному комплексу психоэмоциональных изменений.

Смех и слезы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Врач отмечает, что пожилые люди с сосудистым поражением головного мозга страдают проблемами с памятью, им трудно планировать действия во времени (это следствие нарушения функции лобной доли). У стариков также повышена эмоциональная лабильность, появляется плаксивость и подозрительность, они быстро утомляются и раздражаются и плохо спят. В этом случае требуется совместная работа неврологов и кардиологов. Однако органические поражения головного мозга никуда не уйдут (также как при инсульте). Потребуется терпение и понимание со стороны родных и близких, а также помощь врачей.

При тяжелой черепно-мозговой травме могут преобладать гневливость и раздражительность, что также обусловлено повреждением определенных частей головного мозга. В этом случае проблему обычно более-менее решает лекарственная коррекция.

— Постинсультные изменения зависят от характера поражения головного мозга и колеблются от эйфорического и дурашливого поведения со сниженной критикой к собственному состоянию до агрессивного и раздражительного поведения. На это также накладываются двигательные и речевые нарушения, — рассказывает Людмила Иванова.

Смех без причины

Душа компании, рубаха-парень — такие люди чаще всего вносят позитив в нашу жизнь. Но безудержное веселье может оказаться и признаком серьезных нарушений.

— Человек может впасть в эйфорию, когда есть поводы для радости: новая работа, влюбленность, праздник. Такое ощущение счастья — вариант нормы. Но если приподнятое настроение длится слишком долго, то оно может перейти в гипоманию, при которой выраженное веселье уже мешает окружающим, родственникам и влияет на поведение самого человека — он не может работать, плохо спит, становится более развязным, теряет контроль над волевыми навыками, — рассказывает Алексей Вилков.

Смех и слезы Фото: Global Look Press/DanitaDelimont/Bill Bachmann

В этом случае пускать на самотек подобные проблемы нельзя. Правильная диагностика недуга и подбор терапии изменят жизнь в лучшую сторону. Об эмоциональной нестабильности свидетельствуют резкие перемены настроения в течение дня — от грусти к веселью и наоборот. Насторожиться следует также, если какое-либо событие, легкий стресс или отношения с близкими вызывают сильные негативные эмоции — гнев, возражение агрессию. Этой проблемой нужно серьезно заниматься, иначе она будет усугубляться и может перейти в невроз.

Сексолог отмечает, что часто причиной подавленности и плохого настроения становятся проблемы в личной жизни. В этом случае человек зафиксирован на своих переживаниях, анализирует неудачи либо ищет причины, почему сердечные дела не ладятся. Порой люди свыкаются с положением дел и впадают в глубокий пессимизм. Вопрос в том, сопротивляется ли человек неудачам, пытается ли наладить новые отношения путем проб и ошибок, либо вместо того, чтобы бороться за свое счастье, влачит пассивное существование.