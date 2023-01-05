Тщательно переживая: какие поступки мешают россиянам жить

Спонтанные покупки, кредиты и влюбленность портили россиянам жизнь в минувшем году. Наши соотечественники переживали из-за конфликтов с руководством, излишней доверчивости и даже испытывали досаду после скоропалительной женитьбы. Стоит ли жалеть о необдуманных и рискованных поступках, а в каких случаях без них не обойтись — в материале «Известий».

Любовь зла

Больше всего россияне корили себя за внезапные, незапланированные покупки. На втором месте необдуманные кредиты, а на третьем — личные дела: ненужная влюбленность и даже брак. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob. Наши соотечественники также жалели о недальновидности при смене места жительства, кто-то был недоволен новым имиджем и сокрушался из-за таких лихачеств, как купание в холодной воде и прыжки с парашютом.

Согласно статистике, лишь 47% россиян держались в рамках всевозможных приличий и вели себя рационально. Причем каких-то два года назад трезвомыслием отличались только четверо из десяти опрошенных. Интересно, что женщины реже, чем мужчины совершали безрассудные поступки.

Спонтанные поступки — это всегда лотерея. Человек либо попадает «в десятку» и радуется тому, что пошел на риск, либо потом горько сокрушается, ругая себя за опрометчивый шаг.

— Такие поступки обычно совершают эмоционально нестабильные люди или те, для кого эмоции стоят на первом плане, а разум и логика отходят на второй план , — отмечает психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.

Тщательно переживая Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Не зря влюбленность занимает высокую строчку в рейтинге безрассудств. Когда гормоны и страсть затмевают рассудок, люди склонны принимать поспешные решения. Кто-то поспешно вступает в брак, другие ради несущественной интрижки бездумно разрушают существующие семьи.

— А потом, когда влюбленные начинают жить вместе, обнаруживается несовместимость характеров, возникают различные бытовые проблемы. Всё это может привести к кризису и расставанию, — рассказывает сексолог.

Психотерапевт советует всегда учитывать соотношение спонтанной влюбленности с реальностью. Например, задуматься, есть ли возможность обрести взаимность. Всегда важно взвешивать плюсы и минусы новых взаимоотношений. Если риски преобладают, то чаще всего такие связи не заканчиваются успехом и могут приносить больше страданий, чем позитивных эмоций.

Жизнь взаймы

Впрочем, противостоять влюбленности практически невозможно — недаром сильные чувства сравнивают со стихийным бедствием. Но для того, чтобы оформить кредит, всё-таки требуется время, за которое можно и «остыть». Тем не менее, безрассудные займы тоже лидируют среди поступков, о которых потом приходится жалеть. А всё потому, что люди не желают думать о последствиях.

Тщательно переживая Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Я всегда рекомендую своим клиентам, когда они хотят что-то купить в кредит, ответить себе честно на вопрос «Для чего?» И затем копать глубже, — говорит Дарья Шремова, квалифицированный инвестор, инвестиционный советник в реестре ЦБ. — Допустим, человек намерен взять в кредит смартфон, такой, как у многих в его окружении. Рассуждать надо так: «У меня же есть только 5 тыс. рублей на карте, а телефон стоит 105 тыс. Получается, что мне нужно взять дополнительно 100 тыс., да еще и заплатить проценты».

Порой люди берут кредиты на путешествие, руководствуясь тем, что ежедневная рутина надоела, а сосед уже несколько раз за год куда-то уезжал. Финансист предлагает не влезать в долги, а задуматься над решением глобальной проблемы, из-за которой ради поездки приходится брать кредит. Возможно, за путешествие придется рассчитываться не один год.

— Я не рекомендую брать кредит на обучение, если вы не уверены, что оно будет приносить вам деньги. Не стоит занимать на открытие нового бизнеса, даже если у вас составлен бизнес-план и вы уверены, что дело пойдет. Кредит имеет смысл брать для масштабирования уже работающего бизнеса, который приносит доход , — разъясняет эксперт.

Что касается ипотеки, то здесь, по мнению Дарьи Шремовой, всё очень индивидуально. Если ситуация с жильем критическая, то можно рассмотреть этот вариант. Но нужно тщательно взвесить все за и против. Например, в самом начале человек чувствует себя в силе выплачивать ипотеку, то непонятно, как сложится ситуация через 5–10 лет и какой тогда будет доход.

Тщательно переживая Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Если мы говорим про кредитную технику, то я бы рекомендовала рассмотреть беспроцентную рассрочку. Но такой вариант подходит самым дисциплинированным заемщикам, которые обязательно оплачивают всё вовремя, — продолжает Дарья Шремова.

Перед тем, как взять автокредит, эксперт советует посчитать размер переплаты и не забывать, что когда машина выезжает из автосалона, она теряет в стоимости 15–30%. Поэтому надо хорошо оценить, есть ли смысл брать в кредит именно новый автомобиль.

— Но если вы приобретаете машину не только для личных нужд, но еще и в качестве такси либо транспорта для грузоперевозок, то оцените — работающий ли это бизнес, приносит ли он доход или нет, — подсказывает квалифицированный инвестор.

Свободная касса

Спонтанные покупки, по мнению психотерапевта, сродни сердечным делам. Поначалу приобретение кажется очень важным и радует. Но люди по причине аффекта плохо оценивают возможности своего бюджета, не задумываются о том, как потом придется жить до зарплаты. Транжира обязательно пожалеет о такой покупке, но когда он делает необдуманные траты, то испытывает эйфорию и счастье. Ради этого мгновения человек порой оправдывает свои рискованные и спонтанные действия.

Тщательно переживая Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— С другой стороны, есть люди, которым больше свойственны тревожность и мнительность. Именно они никогда не совершают спонтанных и сумасбродных поступков, потому что всегда просчитывают последствия. Тревога и мнительность не дадут им совершить даже самое обычное действие, если оно сопряжено с малейшим риском. Порой они сами придумывают несуществующие риски или преувеличивают их возможное появление , — рассказывает Алексей Вилков.

Тревожно-мнительные личности не склонны к спонтанности, стараются жить максимально осторожно и спокойно, не попадают в ловушку иррациональных поступков. Именно по этой причине такие люди в общем-то лишены позитивных эмоций и ярких моментов жизни, отмечает эксперт. Даже когда они находятся в полной безопасности, то всё равно испытывают тревогу.

— Что лучше — быть сумасбродом или рационалом? Каждому свое. С точки зрения психологии важно, чтобы этих качеств было в меру, чтобы сохранялась гибкость личности. Хорошо, когда человек способен на спонтанные поступки и в то же время может включать разум, чтобы не допустить серьезных ошибок. Такая пластичность — это признак гармоничной личности , — рассуждает психотерапевт.

О значении меры и баланса советует не забывать и практикующий психолог Ольга Елисеева. По ее мнению, когда человек живет только по плану, разумно и расчетливо, из его жизни пропадает азарт, радость, интерес. Жизнь становится скучной и однообразной. В делах таких людей царит порядок, они держат под контролем деньги и ставят перед собой реальные цели. Но в их жизни слишком много «надо» и мало «хочу». А главное — нет радости. В дальнейшем это может привести к депрессии или апатии, предостерегает эксперт.

Тщательно переживая Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Другая грань — когда жизнь человека состоит из сплошных спонтанных поступков — эмоциональных решений. Вот у таких людей много детской позиции («хочу»), мало родительской («надо») и недостаточно взрослой («важно»). Это дает избыток радости и веселья, но часто приводит к нереализованным целям, проблемам со здоровьем и долгам, — рассказывает Ольга Елисеева.

Для порядка в деньгах, по мнению психолога Елисеевой, нужна внутренняя «взрослая часть», а чтобы беречь здоровье, необходима «родительская». При этом эксперт рекомендует научиться как спонтанным поступкам для радости, так и рациональным — для достижения целей.