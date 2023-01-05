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Тщательно переживая: какие поступки мешают россиянам жить

Эксперты рассказали, всегда ли нужно бояться безрассудства и сумасбродства
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Спонтанные покупки, кредиты и влюбленность портили россиянам жизнь в минувшем году. Наши соотечественники переживали из-за конфликтов с руководством, излишней доверчивости и даже испытывали досаду после скоропалительной женитьбы. Стоит ли жалеть о необдуманных и рискованных поступках, а в каких случаях без них не обойтись — в материале «Известий».

Любовь зла

Больше всего россияне корили себя за внезапные, незапланированные покупки. На втором месте необдуманные кредиты, а на третьем — личные дела: ненужная влюбленность и даже брак. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob. Наши соотечественники также жалели о недальновидности при смене места жительства, кто-то был недоволен новым имиджем и сокрушался из-за таких лихачеств, как купание в холодной воде и прыжки с парашютом.

Согласно статистике, лишь 47% россиян держались в рамках всевозможных приличий и вели себя рационально. Причем каких-то два года назад трезвомыслием отличались только четверо из десяти опрошенных. Интересно, что женщины реже, чем мужчины совершали безрассудные поступки.

Спонтанные поступки — это всегда лотерея. Человек либо попадает «в десятку» и радуется тому, что пошел на риск, либо потом горько сокрушается, ругая себя за опрометчивый шаг.

Такие поступки обычно совершают эмоционально нестабильные люди или те, для кого эмоции стоят на первом плане, а разум и логика отходят на второй план, — отмечает психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.

Тщательно переживая
влюбленные
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Не зря влюбленность занимает высокую строчку в рейтинге безрассудств. Когда гормоны и страсть затмевают рассудок, люди склонны принимать поспешные решения. Кто-то поспешно вступает в брак, другие ради несущественной интрижки бездумно разрушают существующие семьи.

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— А потом, когда влюбленные начинают жить вместе, обнаруживается несовместимость характеров, возникают различные бытовые проблемы. Всё это может привести к кризису и расставанию, — рассказывает сексолог.

Психотерапевт советует всегда учитывать соотношение спонтанной влюбленности с реальностью. Например, задуматься, есть ли возможность обрести взаимность. Всегда важно взвешивать плюсы и минусы новых взаимоотношений. Если риски преобладают, то чаще всего такие связи не заканчиваются успехом и могут приносить больше страданий, чем позитивных эмоций.

Жизнь взаймы

Впрочем, противостоять влюбленности практически невозможно — недаром сильные чувства сравнивают со стихийным бедствием. Но для того, чтобы оформить кредит, всё-таки требуется время, за которое можно и «остыть». Тем не менее, безрассудные займы тоже лидируют среди поступков, о которых потом приходится жалеть. А всё потому, что люди не желают думать о последствиях.

Тщательно переживая
офис
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Я всегда рекомендую своим клиентам, когда они хотят что-то купить в кредит, ответить себе честно на вопрос «Для чего?» И затем копать глубже, — говорит Дарья Шремова, квалифицированный инвестор, инвестиционный советник в реестре ЦБ. — Допустим, человек намерен взять в кредит смартфон, такой, как у многих в его окружении. Рассуждать надо так: «У меня же есть только 5 тыс. рублей на карте, а телефон стоит 105 тыс. Получается, что мне нужно взять дополнительно 100 тыс., да еще и заплатить проценты».

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Порой люди берут кредиты на путешествие, руководствуясь тем, что ежедневная рутина надоела, а сосед уже несколько раз за год куда-то уезжал. Финансист предлагает не влезать в долги, а задуматься над решением глобальной проблемы, из-за которой ради поездки приходится брать кредит. Возможно, за путешествие придется рассчитываться не один год.

Я не рекомендую брать кредит на обучение, если вы не уверены, что оно будет приносить вам деньги. Не стоит занимать на открытие нового бизнеса, даже если у вас составлен бизнес-план и вы уверены, что дело пойдет. Кредит имеет смысл брать для масштабирования уже работающего бизнеса, который приносит доход, — разъясняет эксперт.

Что касается ипотеки, то здесь, по мнению Дарьи Шремовой, всё очень индивидуально. Если ситуация с жильем критическая, то можно рассмотреть этот вариант. Но нужно тщательно взвесить все за и против. Например, в самом начале человек чувствует себя в силе выплачивать ипотеку, то непонятно, как сложится ситуация через 5–10 лет и какой тогда будет доход.

Тщательно переживая
автомобиль
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Если мы говорим про кредитную технику, то я бы рекомендовала рассмотреть беспроцентную рассрочку. Но такой вариант подходит самым дисциплинированным заемщикам, которые обязательно оплачивают всё вовремя, — продолжает Дарья Шремова.

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Перед тем, как взять автокредит, эксперт советует посчитать размер переплаты и не забывать, что когда машина выезжает из автосалона, она теряет в стоимости 15–30%. Поэтому надо хорошо оценить, есть ли смысл брать в кредит именно новый автомобиль.

— Но если вы приобретаете машину не только для личных нужд, но еще и в качестве такси либо транспорта для грузоперевозок, то оцените — работающий ли это бизнес, приносит ли он доход или нет, — подсказывает квалифицированный инвестор.

Свободная касса

Спонтанные покупки, по мнению психотерапевта, сродни сердечным делам. Поначалу приобретение кажется очень важным и радует. Но люди по причине аффекта плохо оценивают возможности своего бюджета, не задумываются о том, как потом придется жить до зарплаты. Транжира обязательно пожалеет о такой покупке, но когда он делает необдуманные траты, то испытывает эйфорию и счастье. Ради этого мгновения человек порой оправдывает свои рискованные и спонтанные действия.

Тщательно переживая
магазин
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— С другой стороны, есть люди, которым больше свойственны тревожность и мнительность. Именно они никогда не совершают спонтанных и сумасбродных поступков, потому что всегда просчитывают последствия. Тревога и мнительность не дадут им совершить даже самое обычное действие, если оно сопряжено с малейшим риском. Порой они сами придумывают несуществующие риски или преувеличивают их возможное появление, — рассказывает Алексей Вилков.

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Тревожно-мнительные личности не склонны к спонтанности, стараются жить максимально осторожно и спокойно, не попадают в ловушку иррациональных поступков. Именно по этой причине такие люди в общем-то лишены позитивных эмоций и ярких моментов жизни, отмечает эксперт. Даже когда они находятся в полной безопасности, то всё равно испытывают тревогу.

Что лучше — быть сумасбродом или рационалом? Каждому свое. С точки зрения психологии важно, чтобы этих качеств было в меру, чтобы сохранялась гибкость личности. Хорошо, когда человек способен на спонтанные поступки и в то же время может включать разум, чтобы не допустить серьезных ошибок. Такая пластичность — это признак гармоничной личности, — рассуждает психотерапевт.

О значении меры и баланса советует не забывать и практикующий психолог Ольга Елисеева. По ее мнению, когда человек живет только по плану, разумно и расчетливо, из его жизни пропадает азарт, радость, интерес. Жизнь становится скучной и однообразной. В делах таких людей царит порядок, они держат под контролем деньги и ставят перед собой реальные цели. Но в их жизни слишком много «надо» и мало «хочу». А главное — нет радости. В дальнейшем это может привести к депрессии или апатии, предостерегает эксперт.

Тщательно переживая
покупки
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Другая грань — когда жизнь человека состоит из сплошных спонтанных поступков — эмоциональных решений. Вот у таких людей много детской позиции («хочу»), мало родительской («надо») и недостаточно взрослой («важно»). Это дает избыток радости и веселья, но часто приводит к нереализованным целям, проблемам со здоровьем и долгам, — рассказывает Ольга Елисеева.

Для порядка в деньгах, по мнению психолога Елисеевой, нужна внутренняя «взрослая часть», а чтобы беречь здоровье, необходима «родительская». При этом эксперт рекомендует научиться как спонтанным поступкам для радости, так и рациональным — для достижения целей.

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