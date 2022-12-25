Хам себе враг: как удержаться от скандала в общественном месте

По статистике 90% россиян не умеют противостоять хамству. И если где-то в очереди, на улице или в общественном транспорте вспыхивает конфликт, люди не способны достойно выйти из ситуации. Одни боятся «трамвайного хама» и уходят униженными и оскорбленными, другие ввязываются в свару, но по неопытности проигрывают дуэль с грубияном. Как с наименьшими эмоциональными потерями разрядить обстановку и погасить конфликт — в материале «Известий».

При чем здесь трамвай

Перспектива стать жертвой грубияна пугает пассажиров не меньше, чем толчея в час пик. Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Андрей Щербаков отмечает, что понятие «трамвайный хам» идет со времен возникновения общественного транспорта, а это конец XIX — начало XX века. Именно тогда в разных городах Российской империи появилось трамвайное сообщение, а в первые годы советской власти трамвай стал особенно популярным.

Обеспеченные люди пользовались услугами извозчиков, ездили в собственных экипажах и каретах, а потом и в автомобилях. Пассажирами общественного транспорта были в основном далекие от культуры, малообразованные люди, поэтому в вагонах периодически возникали конфликты, звучала бранная лексика. Понятие «хам» уже существовало в русском языке — этимологически это слово, ставшее нарицательным, восходит к библейскому персонажу, который насмеялся над своим отцом — Ноем.

Хам себе враг Трамвай, переполненный пассажирами. Москва, 1925 год Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

— Поскольку именно в общественном транспорте часто случались стычки с руганью, к слову «хам» прибавилось определение «трамвайный». Потом появился более резкий, с лингвистической точки зрения, вариант: негативно-оценочное выражение «хамло трамвайное». Применительно к человеку использовать существительное среднего рода — это означает обезличивать его, демонстрировать презрительное к нему отношение. Поэтому «хамло трамвайное» и считается более обидным, чем «хам» или «хамка» , — комментирует Андрей Щербаков.

Все эти выражения широко используются и сейчас, если речь идет о непристойном поведении в публичных местах, в том числе и во всех видах общественного транспорта, а не только в трамвае.

Амели на мели

Задеть человека и вызвать у него ответную реакцию — такую цель, по мнению экспертов Академии безопасности Ольги Бочковой, преследуют нарушители спокойствия в общественных местах. Причем скандалисты понимают, что их слова неприятны другим и тем не менее провоцируют конфликты.

— Цель грубияна — обидеть, а ваша задача в этой ситуации — не поддаваться на провокацию, не обижаться и понимать, что всё сказанное не имеет к вам никакого отношения. Необходимо соблюдать дистанцию, уйти подальше от хама и думать в первую очередь о своей эмоциональной безопасности , — комментирует Ольга Бочкова, основатель Академии, семейный психолог.

Казалось бы, что может быть проще? Но когда люди слышат грубые слова в свой адрес, они не способны удержаться от ответной реакции в виде гнева и обиды. Или же долго расстраиваются, теряются, не находят слов, а эмоции накапливаются. Потом обиженный человек отыгрывается на других людях.

Хам себе враг Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Так происходит потому, что у людей есть внутренние триггеры (буквально, «спусковые крючки»). Триггерами могут послужить ситуации, когда человека, например, обозвали, не пропустили вперед или «подрезали» на дороге. Люди в этот момент чувствуют себя уязвленными, оскорбленными и униженными. Ответной реакцией они пытаются восстановить свое положение , — продолжает эксперт.

По словам психолога, если бы сам человек не терял опору под ногами, слыша хамство, то вряд ли бы он болезненно реагировал на ситуацию. Людям очень важно уметь распознавать собственные триггеры и работать с ними для того, чтобы не тратить нервы в потасовках с грубиянами.

— Также играет роль соперничество, характерное для мира животных: мне показали зубы, значит, я должен показать зубы в ответ. И кто первый отведет глаза, тот и проиграл. Но дело в том, что в животном мире демонстрируют эту силу и соревнуются за самку и за территорию, а в человеческом мире такой необходимости нет. Люди просто сознательно друг друга унижают в тех ситуациях, когда у них нет необходимости демонстрировать эту силу , — подсказывает эксперт.

Психологи сетуют на то, что люди зависимы от чужого мнения. Представление о себе как об уверенном, крутом и классном человеке порой строится исключительно на том, что говорят о нас другие. И если кто-то услышал оскорбление в свой адрес, то оно автоматически «прилипает» к обиженному и требуется «отмыться» от грубости. Сделать это человек может только в активной словесной перепалке, а иногда и в физической борьбе. Поэтому важно работать с самооценкой, устойчивостью, независимостью от мнения окружающих людей.

Ольга Бочкова напоминает о простых лайфхаках, которые помогут удержаться от противостояния. Во-первых, следует руководствоваться принципом, который берут на вооружение автомобилисты — дай дорогу дураку. Когда человек ведет себя агрессивно, рискованно или высокомерно на дороге, грамотные и опытные водители предпочтут его пропустить, чтобы не создавать ни для себя, ни для других аварийную ситуацию. Психолог советует помнить, что такие «дураки» встречаются не только на автомобильной дороге, в подобных случаях стоит руководствоваться принципом «моя безопасность и мое спокойствие на первом месте».

Хам себе враг Фото: Global Look Press/ZB/Hendrik Schmidt

Филолог Андрей Щербаков тоже считает, что лучшая тактика поведения — это игнорировать скандалиста.

— Надо постараться успокоиться, сделать несколько выдохов и не реагировать, потому что любая реакция на грубое поведение порождает дальнейшую эскалацию негативного сюжета. Как только мы отреагировали, сразу же в ответ получим еще что-то обидное, неприятное и оскорбительное, — рассуждает он.

Если сдержаться не удалось, филолог советует по возможности сохранять хладнокровие. Отвечать и реагировать нужно спокойно или перевести всё в шутку, если хватит реакции и чувства юмора. Сложность в том, что человек не всегда может быстро сориентироваться и найти подходящий вариант. О такой ситуации прекрасно сказано в фильме «Амели»: «Как было бы здорово, если бы в каждом подвальном окне сидел суфлер и подсказывал хлесткий ответ. Тогда бы и самый робкий человек знал, что сказать». Но в жизни таких суфлеров нет, поэтому лучше просто не обращать внимания на грубиянов, отвлечься и не погружаться в дискомфортную ситуацию, подчеркивает эксперт.

И нам молчание дается

Для того чтобы воспользоваться советом «Промолчи, не реагируй, будь умней», многим действительно надо серьезно работать над собой.

— Безусловно, мудрее не реагировать, но тогда сторонняя агрессия превращается в аутоагрессию (направленную на себя). При постоянном воздействии это чревато депрессией, соматическими заболеваниями, да и просто упадком настроения, потерей самоценности, снижением работоспособности , — предостерегает психолог Олеся Маряева.

Хам себе враг Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

По словам эксперта, люди всегда бессознательно оценивают окружающих. Например, если надо обратиться к незнакомым людям с просьбой, мы бессознательно определяем, кто не откажет. Точно так же и хам выбирает того, кому он может нагрубить. Жертвами чаще всего становятся те, кто неуверен в себе, у кого занижена самооценка, а также люди с высоким чувством вины — они боятся кого-то зацепить или обидеть.

Психолог предупреждает: некоторые граждане выходят из дома уже в ожидании войны и они, как магнитом, притягивают в свой адрес скандалы и хамство. Всё потому, что считываются подсознанием потенциальных агрессоров как враги. Когда один очень хочет выплеснуть негативную энергию, а второй готов к бою, получается ситуация из серии «нашла коса на камень».

— Самая главная рекомендация для того, чтобы избегать хамства в свой адрес, — «прокачать» уверенность в себе. Не просто надеть маску уверенного в себе человека — это не сработает. Важно излучать уверенность. Задача хама — вывести человека из равновесия. Нужно осознать это и не включаться в игру, сохранив здравый смысл , — продолжает Олеся Маряева.

Психолог советует применять метод «психологического айкидо». Суть в том, чтоб сбить противника с толку, соглашаться с ним и довести ситуацию до абсурда. «Куда прешь, не видишь, что я тут стою?» — возмущается грубый человек. «Действительно, куда я пру? Здесь же вы стоите. Спасибо, что подсказали!» — таков ответ агрессору. «Что за чушь ты несешь?» — атакует недоброжелатель. «Полнейшую чушь, да, верно вы заметили!» — соглашается знаток психологического айкидо. С помощью этого приема создается абсурдная ситуация, хам оказывается в тупике, окружающие, как правило, над ним потешаются.

— Примерно таким же образом действует обратная положительная связь. Вам хамит женщина-покупатель? Похвалите ее маникюр, прическу или платье. Задача — обескуражить и пойти не по шаблону конфликта. Говорить лучше с приветливым выражением лица — это верный способ выйти из ситуации с хорошим расположением духа и победной улыбкой, — советует эксперт.

Хам себе враг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При таких обстоятельствах в большинстве случаев поток ругани мгновенно прекращается.

Маска, я тебя знаю

Психолог Анна Гусева считает хамство маской, за которой человек скрывает свои комплексы, недостатки и боль. Такие люди не умеют просить о помощи и поэтому грубят, чтобы привлечь к себе внимание. Они ведут себя подобно маленьким детям, которые плачут когда им плохо, например, если хотят есть или обиделись.

— С ними желательно держать дистанцию, что называется — создавать границы безопасности. Эти границы могут быть малые (родственники и друзья), средние (работа) и большие (магазины, общественный транспорт), — комментирует Анна Гусева.

Если довелось обнаружить хама у самой близкой границы, то психолог рекомендует выяснить, чего ему не хватает, почему человеку плохо и постараться помочь. А вот в трудовом коллективе от грубияна можно дистанцироваться, перейдя в другой отдел, или разобраться, как можно конструктивно решить ситуацию в свою пользу.

— Главное — отчетливо донести до хама мысль, что он не имеет права вести себя подобным образом по отношению к вам. Это важный момент. Не стесняйтесь четко и резко произносить такие слова , — добавляет Анна Гусева.

Хам себе враг Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Психолог считает, что важно понимать важность конкретной ситуации и свою цель, когда мы что-то делаем, например, ввязываемся в конфликт. Например, у человека есть цель и задача прийти домой в хорошем настроении, приготовить вкусный ужин для своей семьи и хорошо провести вечер. В этом случае помеха в виде уличного хамства не будет являться чем-то ценным.

— Когда мы понимаем, что собеседник сейчас вот-вот «закипит», важно у себя из лексикона убрать так называемые вредные буквализмы. Желательно совсем исключить такие слова и выражения, как «успокойся», «не расстраивайся», «проблема», «головная боль», «добиваться», «ты должен», «не принимай близко к сердцу», — рассказала собеседница издания.