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Руки опускаются: усталость может быть симптомом серьезных заболеваний

Врачи предупредили об опасности такого состояния
Фото: Getty Images
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Руки опускаются: усталость может быть симптомом серьезных заболеваний
2022-01-25 13:25:38">
2022-01-25 13:25:38
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Ощущение усталости может быть симптомом различных опасных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию и болезни эндокринной системы. Это выяснили врачи из разных стран мира. Подробности — в материале «Известий».

Как усталость связана с COVID-19

Ощущение усталости в наше непростое и стремительное время знакомо, пожалуй, каждому. Однако не всегда это просто последствие переутомления на работе или дома. Иногда усталость может свидетельствовать о развитии опасного заболевания. Так, специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) установили, что ощущение постоянной усталости может быть одним из скрытых симптомов коронавирусной инфекции при заражении штаммом «Омикрон». Врачи при этом признали, что в условиях современной цивилизации бывает трудно определить, связана ли усталость напрямую с болезнью или является остаточным последствием переутомления. Кроме усталости, британские медики назвали скрытыми симптомами «Омикрона» ломоту и боль в мышцах, потерю аппетита, диарею и тошноту. Как подчеркивают врачи, любое из этих проявлений может быть поводом для обращения за медицинской помощью.

Руки опускаются
больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Британские педиатры также обратили внимание на жалобы на усталость детей, зараженных новым штаммом коронавируса. Об этом сообщили изданию Business Insider специалисты, отслеживающие трекер ZOE Covid Study (британское приложение для наблюдения симпотомов COVID-19). «Основываясь на предварительных результатах, при «Омикроне» у детей в возрасте от 8 до 12 лет часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, першение в горле, насморк, повышение температуры, чихание и кашель. В некоторых случаях развивается круп, когда инфекция дыхательных путей заставляет ребенка издавать при кашле звуки, похожие на лай», — говорится в подготовленной журналистами издания статье.

Наблюдения британских медиков подтверждают и специалисты из Бангладеш. Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам сообщил, что на усталость жалуются 64% инфицированных штаммом «Омикрон». Кроме того, пациенты страдают от насморка (73%) и головных болей (68%). При этом кашель, который был главным симптомом предыдущих штаммов коронавируса, наблюдался, по словам медиков из Бангладеш, лишь у 60% пациентов.

Чем опасен «Омикрон»

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Его выявили уже более чем в 100 странах мира, включая Россию. Скорость распространения штамма значительно выше, чем у предыдущего («Дельта»), и, как подчеркивают специалисты, он может быть заразен для уже переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных. Однако, судя по имеющимся данным, отечественная вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против штамма «Омикрон». «Есть определенный процент, не больше 5–6%, тех, кто болеет с прививками. Но в целом эффективность особенно «Спутника V» против «Омикрона» доказана, и она очевидна», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев предположил, что волна распространения штамма «Омикрон» закончится к началу марта. «1 марта вся история уже будет закончена с «Омикроном». Она так быстро развивается, что 1 марта, скорее всего, мы будем оглядываться назад на эту историю как на давно пришедшую», — сказал он, выступая по телевидению.

Руки опускаются
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подчеркивает, что нельзя преуменьшать опасность штамма «Омикрон», поскольку при пониженной летальности он обладает крайне высокой заразностью. «Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне», — объясняет эксперт.

О чем еще свидетельствует усталость

Но усталость может свидетельствовать не только о заболевании коронавирусной инфекцией, но и о других, более знакомых человечеству, но не менее опасных болезнях. Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала «Известиям», что хроническая усталость может быть и синдромом сама по себе, но может быть и симптомом других недугов.

Иногда хроническая усталость и ощущение упадка сил — признак обычного переутомления. Но в ряде случае эти симптомы указывают на такие серьезные болезни, как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы); железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулез. Даже ВИЧ-инфекция и онкологические заболевания часто сопровождаются ощущением полного упадка сил. Нередко на усталость жалуются пациенты с депрессией, однако, как указала Садовская, 18% таких больных по статистике на самом деле страдают от гипотериоза. В любом случае при не отпускающем ощущении постоянной усталости специалист рекомендует обращаться к врачу и, по крайней мере, сдать кровь на анализ.

Руки опускаются
зима
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Если усталость не проходит даже после того, как вы наладили режим и отдохнули, лучше обратиться к специалисту — для начала к терапевту или эндокринологу. <...> Специалист сможет составить полную картину вашего состояния: выявит дополнительные симптомы, оценит внешние проявления (цвет кожи, слизистых, участки гиперпигментации или выпадения волос), измерит показатели давления и многое другое», — подчеркнула эндокринолог.

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