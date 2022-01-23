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Названы семь наиболее распространенных симптомов «Омикрона» у детей

Business Insider: при «Омикроне» у детей часто отмечают усталость, кашель и боль в горле
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О наличии штамма коронавируса «Омикрон» у детей могут свидетельствовать семь признаков, на которые следует обратить внимание родителям. Это высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель. Такие данные 20 января, привела газета Business Insider со ссылкой на ZOE Covid Study (британское приложения для отслеживания симптомов COVID-19).

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Журналисты поговорили с экспертами и получили данные о ранних симптомах, которые обычно проявляются у детей при «Омикроне».

«Основываясь на предварительных результатах, при «Омикроне» у детей в возрасте от 8 до 12 лет часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, першение в горле, насморк, повышение температуры, чихание и кашель. В некоторых случаях развивается круп, когда инфекция дыхательных путей заставляет ребенка издавать при кашле звуки, похожие на лай», — говорится в материале.

Среди менее распространенных симптомов выделили сыпь и кишечные расстройства, таких как диарея.

При этом протекание болезни схоже как у привитых, так и у непривитых детей, отметила профессор Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, участвовавшая в исследовании. Она также рассказала, что у детей болезнь вызывает менее тяжелые последствия, чем у взрослых, и в целом дети реже подвержены риску заражения.

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Его выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «Дельта» и становится доминирующим. По мнению специалистов, им могут быть инфицированы как переболевшие, так и вакцинированные.

23 января директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Днем ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предположил, что волна распространения штамма «Омикрон» закончится к началу марта.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» доказана. 12 января Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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