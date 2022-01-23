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Гинцбург оценил вероятность завершения пандемии штаммом-«Омикрон»

Гинцбург: «Омикрон»-штамм не станет выходом из пандемии COVID-19
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Штамм «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации, заявил 23 января директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

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«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75-80% населения России за полгода, добавил специалист.

«Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% накрыть вакциной «Спутник», которая на данный момент защищает», — подчеркнул Гинцбург.

Если этого не сделать, то нельзя гарантировать, что не появится более опасный штамм, который не будет реагировать на используемые в настоящее время вакцины, продолжил он.

По словам Гинцбурга, «Омикрон»-штамм также опасен для людей из групп риска, как и «Дельта».

«Для той их части, которая не привита, безусловно», — добавил он.

Гинцбург напомнил, что в группе риска — пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, курильщики.

22 января правительство России утвердило 22 января план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Днем ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предположил, что волна распространения штамма «Омикрон» закончится к началу марта. В тот же день доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что «Омикрон» вскоре вытеснит предыдущие штаммы коронавируса.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что доминирование «Омикрона» фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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