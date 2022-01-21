Май в конце тоннеля: станет ли «Омикрон» последним штаммом вируса

Пандемия коронавируса может закончиться в мае — по крайней мере новых массовых штаммов в 2022 году уже не будет, считают многие вирусологи. Причина тому — сверхзаразный штамм «Омикрон», вспышка заболеваемости которым в России уже началась. Так или иначе с коронавирусом в ближайшие месяцы столкнутся до 80% граждан России — на таком уровне и сформируется коллективный иммунитет. Но рассчитывать на то, что «Омикрон» безопаснее «Дельты», не стоит, — Минздрав призывает не отказываться от защитных мер и избегать мест скопления людей.

Умирающая звезда

Распространение штамма «Омикрон» в пятницу, 21 января, зафиксировано уже в 57 регионах России , сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. В целом по стране «Дельта» еще держит долю в 52,3%, но доминирование нового варианта не за горами , уверены эксперты.

«Омикрон» может стать одним из последних массовых штаммов коронавируса в 2022 году, полагает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

— В силу того, что этот штамм очень заразен, им переболеет огромное количество людей — и так или иначе мы сформируем тот самый популяционный иммунитет. «Омикроном», скорее всего, заразятся те немногие, кто еще не болел коронавирусом и не вакцинировался от него. В какой-то степени его можно назвать «живой вакциной», но жертв среди населения избежать не удастся, — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко также высказал предположение, что «Омикрон» может стать последним штаммом коронавируса. Пандемия, по его мнению, может закончиться в мае.

Май в конце тоннеля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это действительно можно подтвердить математически: во-первых, самые продолжительные вспышки ковида в России длились не более трех месяцев. А во-вторых, очевидно, что если число переболевших и привитых в популяции достигает 50–80% — а после вспышки «Омикрона» так и будет, — то это и есть предел пандемии , — считает Павел Волчков.

Уровень коллективного иммунитета в России за последнюю неделю вырос с 63,7 до 64,4%, уточняет оперштаб. Некоторые регионы уже близки к отметке 80%. Это Мурманская (79,1%) и Липецкая области (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Московская (75,8%) и Калининградская (75,5%) области.

По мнению Павла Волчкова, предположение о том, что Россия стоит на пороге затухания пандемии, вполне обоснованно.

— Если провести параллель с астрофизикой, то коронавирус — это умирающая звезда, на которой перед гибелью происходит последняя яркая вспышка, и в данном случае это «Омикрон» , — сказал ученый.

Тем не менее коронавирус вряд ли уйдет из человеческой популяции, предположил Павел Волчков.

— Думаю, что отголоски COVID-19 будут и в 2023, и в 2024 годах. Но за счет того, что очень многие уже переболели или переболеют в 2022 году, уровень новых заражений этой инфекцией будет существенно ниже. Конечно, нельзя исключать вероятность появления нового суперштамма, но я бы сказал, что это маловероятно. Почти все регионы мира так или иначе уже проявили себя в этой пандемии — Индия, Африка, Латинская Америка, Европа и другие. Опасности можно ждать из Китая, полуторамиллиардное население которого так и не переболело ковидом. С другой стороны, люди там вакцинированы, — рассказал он.

Менее оптимистичен в отношении «Омикрона» вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

— Оценить вероятность того, что «Омикрон» станет последним штаммом в пандемии, можно как 50 на 50. Ранее я предполагал, что и «Дельта» станет последним — в нем было несколько очень важных замен в области рецептор-связывающего домена (RBD), и мне казалось, что дальше уже заменять нечего. Но следом за «Дельтой» пришел вариант «Омикрон», который к тому же сейчас эволюционно разделился на две ветви — BA.1 и BA.2, разделяющиеся двадцатью мутациями. А это означает, что он и дальше будет эволюционировать , — сказал Сергей Нетесов в беседе с «Известиями».

По этой причине вероятность завершения пандемии в мае вирусолог оценил как не слишком высокую.

Безопаснее «Дельты»?

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 20 января, что новый штамм «Омикрон» более заразен, но менее летален. Косвенно это подтверждается течением пандемии. Так, количество госпитализаций за последние сутки составило 9136 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 0,34%, сообщил оперштаб . Еще один показатель: хотя число заболевших растет — 49 513 случаев на 21 января по сравнению с 38 850 днем ранее, количество смертных случаев почти не увеличилось (692 и 684 соответственно) .

Мировая статистика также свидетельствует о менее тяжелых последствиях распространения нового варианта коронавируса по сравнению с «Дельтой», но экстраполировать на Россию ее не совсем верно , заметил Сергей Нетесов.

— Нам целесообразно тщательно защищаться от «Омикрона», тем более что слухи о его безвредности преувеличены. Мы по-прежнему не можем адекватно оценить смертность от этого варианта, поскольку сейчас он наиболее распространен в Западной Европе, где привито от 80 до 90% населения. Все-таки «Дельта» пришла, когда было привито лишь 30–40% людей, — напомнил вирусолог.

Иными словами, люди в странах с наибольшим распространением «Омикрона» частично защищены за счет прививок — поэтому и кажется, что смертность от него меньше. Данных о смертности среди непривитых людей всё еще не хватает.

Май в конце тоннеля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С ним согласился Павел Волчков.

— К сожалению, «Омикрон» также приводит к смерти, хотя многие считают его более легким. Вероятно, более легкий он в сравнении с «Дельтой», летальность которой от 2–3 до 15%. У «Омикрона» летальность на уровне 1% — но в абсолютных цифрах это очень много, поскольку число зараженных намного выше. Например, в США ежесуточно регистрируют около миллиона заболевших. И не стоит забывать, что статистика по «Омикрону» в основном базируется на странах, где высокий процент привитого населения. Чтобы интерпретировать ее на Россию, нужны повышающие коэффициенты , — заметил он.

Кроме того, для адекватной оценки патогенности «Омикрона» нужно знать, что человек болеет именно им, добавил Сергей Нетесов.

— Если сравнивать с «Дельтой», то «Омикрон» в гораздо большей степени поражает верхние дыхательные пути — то есть у заразившихся часто возникает насморк и боль в горле. Но такая же симптоматика есть и у зараженных парамиксовирусами, пневмовирусами, гриппом. Поэтому точный диагноз можно ставить только с помощью методов лабораторной диагностики, — подчеркнул он.