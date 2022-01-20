Пиковая драма: когда «Омикрон» в России развернется по полной

Россия продолжает ставить антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число заражений приблизилось к максимуму за всю пандемию, а в отдельных субъектах превысило его. Так, в Москве впервые выявили более 11,5 тыс. заболевших за сутки. Другие регионы дойдут до пиковых значений не позднее чем через полтора месяца, считают вирусологи. Эксперты советуют прививаться, тем более что результаты последних исследований вакцины «Спутник V» показывают ее высокую эффективность против «Омикрона» — она в два раза выше, чем у Pfizer.

Антирекорды пятой волны

В России суточная заболеваемость COVID-19 за две недели (с 6 по 20 января) выросла более чем в два раза — с 15 тыс. до почти 39 тыс. случаев в день. Это следует из статистики оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В предыдущую волну — осенью 2021 года — заболеваемость увеличилась вдвое лишь через два месяца активного роста (в сентябре фиксировали около 20 тыс. заражений, 40 тыс. случаев ежедневно стали выявлять только в ноябре).

Согласно данным оперштаба, 20 января выявили 38 850 заболевших. Это почти на 5 тыс. превышает показатели предыдущего дня. Россия приблизилась к максимальному показателю за всё время пандемии — наибольшее число заболевших фиксировалось 6 ноября 2021 года — 41 335 человек.

Больше всего заражений приходится на Москву — 11 557. И это уже максимум с начала эпидемии в России. Последний рекорд был установлен 19 июня: тогда за сутки заболели 9120 человек. В столице, по последним данным, занято 50% коек, развернутых под больных COVID-19.

Пиковая драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Максимальное число заболевших в сутки с начала пандемии — 4753 — отмечено и в Санкт-Петербурге.

Распространение штамма «Омикрон» сегодня фиксируется уже в 55 регионах страны , сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%», — добавили там.

По состоянию на 20 января, общее количество госпитализаций в стране за сутки составило 9167 человек и снизилось по сравнению с предшествующим днем на 3,8% . При этом в 27 регионах наблюдается рост числа тех, кто попадает в больницы с коронавирусом.

Отрицательную динамику заболеваемости COVID-19 демонстрируют 67 субъектов , заявила 18 января вице-премьер Татьяна Голикова. Так, в Свердловской области за неделю с 13 по 20 января число зараженных коронавирусом, выявляемых за сутки, увеличилось с 410 до 695, в Воронежской — с 242 до 489. Тем не менее регионы еще не достигли пиковых исторических значений.

— У нас традиционно рост заболеваемости начинается с Москвы и Петербурга, — отметил в беседе с «Известиями» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Дальше вирус начинает распространятся с некоторой задержкой по Среднему и Нижнему Поволжью и югу России, затем по Уралу и средней полосе. И в последнюю очередь доходит до Сибири и Дальнего Востока. «Омикрон», скорее всего, будет идти быстрее, чем «Дельта». Думаю, его распространение по регионам займет максимум полтора месяца.

До достижения пика пятой волны потребуется около четырех-пяти недель, считает эксперт.

Пиковая драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы значительно превзойдем рекорды по выявленным случаям в четвертую волну. А в потолок упремся на отметке, близкой к 100 тыс. заболевших в сутки из-за невозможности проведения большего количества ПЦР-тестов и ограниченных мощностей лабораторий. Вероятно, реальных случаев заболевания будет еще больше , — полагает он.

В ближайшие две-три недели во всем мире произойдет вытеснение «Омикроном» других штаммов, уверен замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов. И Россия не станет исключением.

— В настоящий момент идет фаза роста заболеваемости. Согласно математическому моделированию, проведенному отечественными специалистами, с большей долей вероятности пик придется на начало февраля. Сейчас Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лидерами по выявлению COVID-19, а остальные регионы запаздывают обычно на две-три недели. Учитывая, что «Омикрон» распространяется очень быстро, будем надеяться, что за пиком последует скорое снижение заболеваемости , — сказал он.

Коечная недостаточность

Сейчас регионы активно готовятся к широкому распространению «Омикрона». К примеру, в больницах Волгоградской области снова развернут все ковидные койки, и их станет на тысячу больше — в общей сложности 10 тыс. Такое решение было принято сегодня на заседании оперштаба. А в Нижегородской области для больных коронавирусом готовят новый обсерватор.

Тем не менее в некоторых субъектах решили ослабить антиковидные ограничения. Так, в Свердловской области с 20 января отменят QR-коды для посещения общественных мест. Цифровые пропуска будут необходимы только для входа в госучреждения, а также для поездки в санатории. Временно приостановили требование QR-кодов для посещения ТЦ в Курганской области. Однако меру могут вернуть уже с 1 февраля — всё будет зависеть от уровня заболеваемости.

Пиковая драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Смягчать ограничения преждевременно. Прямо сейчас в регионах еще нет значительного повышения заболеваемости, но это не значит, что процесс не запущен. Рано или поздно койки всё равно будут заполняться, поэтому лучше сейчас принять меры, чем потом подвергнуть коллапсу систему здравоохранения. Тем более пока неясно, какая смертность будет от «Омикрона» в России, учитывая, что у нас не так много вакцинированных, — считает Николай Крючков.

По последним данным, прививку от коронавируса в России первым компонентом сделали более 80 млн человек. Полностью завершили курс вакцинации свыше 76,5 млн.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить текущий уровень вакцинации.

Именно вакцинация остается главной защитой от коронавируса в целом и «Омикрона» в частности. «Спутник V» показал высокую эффективность против нового штамма и даже превысил аналогичный показатель препарата Pfizer. О результатах сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии и команды ученых института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи сообщили 20 января в РФПИ.

Согласно им, «Спутник V» продемонстрировал титр вируснейтрализующих антител к штамму «Омикрон» в 2,1 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (и в 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации), говорится в сообщении.

— И «Спутник V» и Pfizer были сделаны на основе материала гена, который кодирует S-белок. В этом отношении они могут отличаться от применяемой дозы и от количества исходного материала. Тем не менее абсолютно все вакцины принципиально близкие. Они спасают от тяжелого течения болезни и смерти, а это главное. Поэтому их применение и обосновано, — отметил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.