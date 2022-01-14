Повысил скорость: как «Омикрон» наращивает свои обороты в России

В России выявили уже 783 случая заражения новым штаммом «Омикрон» , сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Большая их часть приходится на Москву. По различным оценкам, контагиозность «Омикрона» выше «Дельты» в три-семь раз . Человек становится заразным уже в первые сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Целевой показатель коллективного иммунитета в России — 80% — пока достигнут только в четырех регионах . В целом по стране он составляет 63,7%. А в некоторых субъектах уменьшился из-за низкого уровня ревакцинации. Между тем вирусологи отмечают, что в странах, где стали активно использовать «бустер», инфекция быстро пошла на спад .

Будет расти

За последние пять дней в России зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 20,2%. Увеличение заболеваемости отмечается в 37 регионах . Кроме того, в России уже подтверждено 783 случая заражения новым штаммом «Омикрон», 53% которых приходится на столицу. Максимальные показатели заболеваемости отмечают в трех регионах: Москве, Сахалинской области и Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу, 14 января, на брифинге зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

— То есть с 10 января, за три дня, число заражений штаммом «Омикрон» возросло в России в целом в 2,6 раза. В 2,3 раза оно возросло по Москве . И мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, количество, естественно, будет расти, — отметила вице-премьер, уточнив, что, по различным оценкам, заразность «Омикрона» выше, чем у «Дельты» в три-семь раз.

Вице-премьер отметила, что показатель коллективного иммунитета в России сейчас составляет 63,7% , но целевой уровень — 80% — пока достигнут только в четырех регионах: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотском автономном округе. При этом в пяти субъектах — Москве, Подмосковье, Белгородской области, Ненецком автономном округе и Чечне — отмечено его снижение за счет низкого уровня ревакцинации .

Многие россияне не торопятся на повторную прививку, подтвердил «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— У нас многие сделали прививки шесть месяцев назад и ранее. Делать «бустерную» дозу нужно обязательно — особенно в условиях, когда на нас надвигается «Омикрон», который требует большей иммунной активности от вакцины, нежели «Дельта» , — отметил Анатолий Альштейн. — Почему необходим «бустер»? Посмотрим на Израиль: там очень высокий процент вакцинации населения, но с приходом «Дельты» начался резкий рост заболеваемости. Затем людям стали делать «бустер» — и инфекция быстро пошла на спад.

Готовятся к худшему

По словам Татьяны Голиковой, правительство активно изучает опыт других стран в борьбе с «Омикроном», анализирует предложения регионов и уже во вторник, 18 января представит проект новых мер по защите от него на обсуждение Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Мишустина.

Кардинальных нововведений ожидать не стоит, считает глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Власти, по мнению эксперта, сконцентрируют внимание на отработке уже принятых мер. На первом месте стоит задача ускорить добровольную вакцинацию населения .

— Также, вероятно, ужесточат меры контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах. Сейчас люди несколько расслабились . В крупных магазинах и ресторанах контроль недостаточный, — сказал Вадим Покровский.

Эксперт не исключает, что все больше сотрудников будут переводить на удаленку, где это возможн о. Это позволит избежать ненужных социальных контактов.

С этим согласны и в Госдуме. В основном федеральные и региональные власти будут готовиться к самому плохому сценарию пандемии, сообщил «Известиям» зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Все меры борьбы с коронавирусом уже придуманы, поэтому на местах с оглядкой на Москву будут решать, как их применять . Параллельно с этим властям предстоит обсудить вопросы вакцинации детей и подростков.

Что же касается врачей, от них жалоб на нехватку рабочих рук не поступало , сказал «Известиям» зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. Дополнительные выплаты медперсоналу очень помогли сотрудникам, особенно в регионах . Сейчас все больницы готовятся к возможному наплыву пациентов, о котором уже неоднократно предупреждали федеральные чиновники.

Новые симптомы

Штамм «Омикрон» быстро размножается на слизистых верхних дыхательных путей — носа и горла. Человек становится заразным уже в первые сутки . Но вирус также остается уязвим к дезинфектантам, поэтому «все меры, которые были разработаны ранее, абсолютно актуальны», — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— Если раньше мы говорили, что средний инкубационный период — шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней, то есть распространение идёт гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса, — рассказала Анна Попова.

Она подчеркнула, что несмотря на высокий уровень контагиозности, у вакцинированных и переболевших коронавирусом людей заболевание проходит в легкой форме . Важно продолжать наращивать темпы прививочной кампании и соблюдать все ограничительные меры, в числе которых социальная дистанция и масочный режим.

— Первые симптомы штамма «Омикрон» очень похожи на банальный ОРВИ и грипп. Но дальнейшее развитие не всегда предсказуемо, поэтому в случае недомогания , мне кажется, не стоит пытаться самому проводить дифференциальную диагностику. Разобраться может только медицинский работник, который сделает специальный тест — сегодня они абсолютно доступны во всех лечебных учреждениях — и определит, какое именно заболевание у нас, — добавила глава Роспотребнадзора.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что «Омикрон» не имеет уникальной симптоматики, но все же отличается от «Дельты».

— Большинство заболевших коронавирусом, вызванным штаммом «Омикрон», в России и за рубежом имеют такую симптоматику, как головная боль, насморк, заложенность носа. Часто отмечается чихание, першение в горле, усталость . Нередко отмечают и такое лёгкое болезненное состояние, которое специалисты называют продромальным: яркой клиники нет, но чувство, как будто человек заболевает , — сказал Михаил Мурашко.

Он напомнил, что беременным женщинам также стоит позаботиться о вакцинации и привиться после 22-й недели.

— Дело в том, что среди заболевших 15% — это дети. Особое внимание вызывают дети с периода новорожденности до четырёх лет. Вакцинированная мама, особенно кормящая, передаёт защитные силы: антитела проходят через грудное молоко, и тем самым ребёнок становится также защищённым, а близкий контакт матери и ребёнка становится более безопасным, — подчеркнул Михаил Мурашко.