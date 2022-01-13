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Победить в волне: какие поправки к законопроекту о QR-кодах предложили в ГД

Во втором чтении документ могут рассмотреть уже на следующей неделе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Победить в волне: какие поправки к законопроекту о QR-кодах предложили в ГД
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2022-01-12 18:00:01
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Законопроект о введении в общественных местах QR-кодов во втором чтении собираются рассмотреть уже на следующей неделе, поэтому он может быть принят до конца января. Как выяснили «Известия», фракции подготовили к нему свои поправки. В частности, они касаются цен на тесты и ограничения срока действия нового закона. Правда поддержать новые нормы по-прежнему готовы не все. За введение цифровых ограничений — в «Единой России» и ЛДПР, остальные фракции относятся к этим мерам неоднозначно. В экспертном сообществе считают, что вопрос действия QR-кодов в России фактически уже решен, ведь и врачи, и чиновники в последние дни активно предупреждают о надвигающейся волне «Омикрона».

Достаточно времени

Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в комитете ГД по охране здоровья. При этом в парламенте допускают, что в документ могут внести значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.

Победить в волне
госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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QR-коды уже давно активно применяются во всех регионах России, но законодательной базы для этого до сих пор нет. Поэтому нужен федеральный закон, который установит единые для всех рамки применения этих ограничений. В нем должно быть четко сказано, кто принимает решения о QR-кодах и так далее. В этом смысле законопроект правительства надо принимать. У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят, — пояснил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, возможно в нормы о применении QR-кодов будут внесены существенные поправки. Последний день, когда ведомства и фракции могут их предложить, — 14 января.

Как рассказал «Известиям» источник в парламенте, 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом. По его словам, на следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Тогда же должно пройти второе чтение законопроекта. Кроме того профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма «Омикрон».

Второй законопроект, вводящий QR-коды в транспорте и снятый с рассмотрения, пока не нашел поддержку у руководства парламента и президента, хотя отзывы на него в Госдуму от регионов поступают. Не исключено, что к нему вернутся только в крайнем случае при очень серьезном ухудшении эпидемиологической обстановки, — пояснил источник в парламенте.

В профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции, отвечающем за прохождение законопроекта о цифровых пропусках в общественных местах, сообщили, что могут рассмотреть законопроект на следующей неделе. Однако от более подробных комментариев о поправках в него воздержались.

Победить в волне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На предмет готовности поправок «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства, которому Госдума рекомендовала доработать текст ко второму чтению. В том числе, речь шла об обозначении в законопроекте медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19; установлении единого порядка получения справок о прививке, в том числе гражданами, привитыми иностранными вакцинами; налаживании постоянной обратной связи уполномоченных органов с гражданами для решения вопросов, возникающих при получении документации. Также Госдума предложила предоставить гражданам возможность посещения религиозных организаций без предъявления документации о прививках, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ.

Какие есть предложения

Большинство фракций Госдумы также вели работу над законопроектом.

Мы уже внесли свои поправки. Они касаются предельной цены на тесты по выявлению заболевания и наличия антител, а также предельных сроков выдачи гражданам их результатов. Кроме того, мы считаем, что QR-коды должны получать все граждане, у кого будут выявлены антитела, вне зависимости болели они официально или нет, а также какими вакцинами прививались: иностранными или российским, — рассказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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По его словам, также в числе поправок ограниченный срок действия законопроекта, который должен завершиться 1 июня без права продления.

Во фракции «Новые люди» заявили, что раз избежать принятия новых норм не удастся, то нужно внести в них как можно больше поправок, чтобы облегчить жизнь гражданам.

Мы предлагаем сделать бесплатными ПЦР и тесты на антитела, выдавать QR-коды людям, оформившим добровольное медицинское страхование от COVID-19, а также тем, кто имеет высокий уровень Т-клеточного иммунитета или переболел бессимптомно, — заявили «Известиям» в пресс-службе партии.

В «Справедливой России» подготовили и внесли поправку, позволяющую вводить QR-коды в России только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации. При этом глава партии Сергей Миронов заявил журналистам о своей надежде на то, что законопроект не будет принят во втором чтении.

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Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что партия, как и в первом чтении, будет голосовать против законопроекта. По его словам, коммунисты не видят связи между кодами и борьбой с COVID-19.

— Никаких поправок в него мы вносить не планируем, — отметил его коллега по фракции Юрий Синельщиков.

В «Единой России» сообщили, что как и в первом чтении, официально намерены поддержать законопроект.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что вопрос принятия законопроекта о QR-кодах фактически уже решен — российские врачи во всю говорят об очередной надвигающейся волне COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон». Поэтому это актуальные нормы, их быстро примут, до конца января, и президент скорее всего подпишет их, убежден эксперт.

При этом он отметил, что отказ Госдумы от рассмотрения второго законопроекта по введению QR-кодов на транспорте значительно снизил градус напряженности в обществе в отношении этих ограничений.

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