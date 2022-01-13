Победить в волне: какие поправки к законопроекту о QR-кодах предложили в ГД

Законопроект о введении в общественных местах QR-кодов во втором чтении собираются рассмотреть уже на следующей неделе , поэтому он может быть принят до конца января. Как выяснили «Известия», фракции подготовили к нему свои поправки. В частности, они касаются цен на тесты и ограничения срока действия нового закона . Правда поддержать новые нормы по-прежнему готовы не все. За введение цифровых ограничений — в «Единой России» и ЛДПР, остальные фракции относятся к этим мерам неоднозначно. В экспертном сообществе считают, что вопрос действия QR-кодов в России фактически уже решен, ведь и врачи, и чиновники в последние дни активно предупреждают о надвигающейся волне «Омикрона» .

Достаточно времени

Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в комитете ГД по охране здоровья . При этом в парламенте допускают, что в документ могут внести значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений .

Победить в волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— QR-коды уже давно активно применяются во всех регионах России, но законодательной базы для этого до сих пор нет . Поэтому нужен федеральный закон, который установит единые для всех рамки применения этих ограничений. В нем должно быть четко сказано, кто принимает решения о QR-кодах и так далее. В этом смысле законопроект правительства надо принимать. У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят, — пояснил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов .

По его словам, возможно в нормы о применении QR-кодов будут внесены существенные поправки. Последний день, когда ведомства и фракции могут их предложить, — 14 января.

Как рассказал «Известиям» источник в парламенте, 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом . По его словам, на следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Тогда же должно пройти второе чтение законопроекта . Кроме того профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма «Омикрон».

— Второй законопроект, вводящий QR-коды в транспорте и снятый с рассмотрения, пока не нашел поддержку у руководства парламента и президента, хотя отзывы на него в Госдуму от регионов поступают. Не исключено, что к нему вернутся только в крайнем случае при очень серьезном ухудшении эпидемиологической обстановки, — пояснил источник в парламенте.

В профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции, отвечающем за прохождение законопроекта о цифровых пропусках в общественных местах, сообщили, что могут рассмотреть законопроект на следующей неделе . Однако от более подробных комментариев о поправках в него воздержались.

Победить в волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На предмет готовности поправок «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства, которому Госдума рекомендовала доработать текст ко второму чтению. В том числе, речь шла об обозначении в законопроекте медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19; установлении единого порядка получения справок о прививке, в том числе гражданами, привитыми иностранными вакцинами; налаживании постоянной обратной связи уполномоченных органов с гражданами для решения вопросов, возникающих при получении документации. Также Госдума предложила предоставить гражданам возможность посещения религиозных организаций без предъявления документации о прививках, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ.

Какие есть предложения

Большинство фракций Госдумы также вели работу над законопроектом.

— Мы уже внесли свои поправки. Они касаются предельной цены на тесты по выявлению заболевания и наличия антител, а также предельных сроков выдачи гражданам их результатов. Кроме того, мы считаем, что QR-коды должны получать все граждане, у кого будут выявлены антитела , вне зависимости болели они официально или нет, а также какими вакцинами прививались: иностранными или российским, — рассказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, также в числе поправок ограниченный срок действия законопроекта, который должен завершиться 1 июня без права продления .

Во фракции «Новые люди» заявили, что раз избежать принятия новых норм не удастся, то нужно внести в них как можно больше поправок, чтобы облегчить жизнь гражданам.

— Мы предлагаем сделать бесплатными ПЦР и тесты на антитела, выдавать QR-коды людям, оформившим добровольное медицинское страхование от COVID-19, а также тем, кто имеет высокий уровень Т-клеточного иммунитета или переболел бессимптомно , — заявили «Известиям» в пресс-службе партии.

В «Справедливой России» подготовили и внесли поправку, позволяющую вводить QR-коды в России только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации. При этом глава партии Сергей Миронов заявил журналистам о своей надежде на то, что законопроект не будет принят во втором чтении .

Победить в волне Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что партия, как и в первом чтении, будет голосовать против законопроекта . По его словам, коммунисты не видят связи между кодами и борьбой с COVID-19.

— Никаких поправок в него мы вносить не планируем, — отметил его коллега по фракции Юрий Синельщиков.

В «Единой России» сообщили, что как и в первом чтении, официально намерены поддержать законопроект.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что вопрос принятия законопроекта о QR-кодах фактически уже решен — российские врачи во всю говорят об очередной надвигающейся волне COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон» . Поэтому это актуальные нормы, их быстро примут, до конца января, и президент скорее всего подпишет их, убежден эксперт.