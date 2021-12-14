Предъявили поправку: регионы назвали свои условия для введения QR-кодов
Граждане, у которых есть противопоказания к прививкам от ковида, а также переболевшие тоже должны иметь возможность получить QR-коды. Кроме того, доступ в общественные места необходимо разрешить при наличии отрицательного теста на коронавирус. Важно прописать и перечень организаций, в которых предъявление цифрового пропуска станет обязательным. Такие предложения содержатся в отзывах регионов на законопроект о QR-кодах, документы имеются у «Известий». Они отчасти перекликаются с предложениями вице-премьера Татьяны Голиковой. Несмотря на то что документ будет существенно доработан, поддержать его пока готовы не все фракции. Эксперты считают, что часть населения всё равно отнесется к новым нормам критически, независимо от того, какие будут внесены поправки.
На условиях доработки
Как выяснили «Известия», регионов, которые готовы поддержать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест только с учетом высказанных ими замечаний, немного. Источники в аппарате комитета Госдумы по безопасности рассказали, что на сегодня это три субъекта — Чукотка, Алтайский край и Республика Коми, предложения которых отчасти перекликаются с поправками, которые в понедельник, 13 декабря, представила вице-премьер Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время обсуждения депутатами Государственной думы законопроектов о QR-кодах
«Предусмотреть возможность получения гражданами QR-кода не только в случае наличия профилактической прививки, наличия медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждения, что гражданин перенес заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, но и в случае наличия антител, при предъявлении документов о результатах исследования на антитела», — говорится в отзыве заксобрания Чукотского автономного округа, который имеется в распоряжении «Известий».
Также в документе отмечается, что гражданам необходимо предоставить возможность посещения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли и иных объектов при предъявлении документа об отрицательном тесте на COVID-19.
Созвучные предложения содержатся и в отзыве заксобрания Алтайского края, депутаты которого, помимо этого, предлагают переименовать QR-коды в «сертификаты здоровья», установить федеральный перечень объектов, для посещения которых будут необходимы цифровые пропуска, а также урегулировать вопрос о том, чтобы проверка кодов в России происходила без предъявления документов, удостоверяющих личность.
«Краевое законодательное собрание постановляет: считать целесообразным принятие проекта федерального закона с учетом замечаний и предложений», — отмечают парламентарии в своем отзыве.
Аналогичные предложения разработали и в заксобрании Республики Коми.
«Вызывает сомнение необходимость представления вместе с QR-кодом документа, удостоверяющего личность, при этом неясно, что в рамках законопроекта относится к документу, удостоверяющему личность (только паспорт гражданина или иные документы, к примеру, водительское, пенсионное, служебное удостоверения)», — говорится в отзыве, который также есть у «Известий».
— Ни одного отрицательного отзыва не поступало. Большая часть — положительная и без каких-либо условий и замечаний, — пояснили «Известиям» в аппарате комитета по безопасности Госдумы.
Также там отметили, что срок сбора всех отзывов истекает 14 декабря, а первое чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест пройдет 16 декабря. После чего Госдума вновь запросит отзывы регионов для рассмотрения документа ко второму чтению.
Второй законопроект — о цифровых пропусках на транспорте — Госдума пока решила не обсуждать. Об этом накануне сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал глава парламента в своем Telegram-канале.
Позже там же он добавил, что президент Владимир Путин подчеркивал: опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.
Не все поймут
О намерении смягчить нормы о QR-кодах 13 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На встрече с фракциями она сообщила, что правительство продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан. Такие россияне смогут оформить сертификаты переболевших на полгода, с антителами и с положительным ПЦР-тестом — на год. Кроме того, вице-премьер заявила, что кодами обеспечат тех, кто привился иностранными вакцинами.
Однако, несмотря на эти послабления в ограничениях, пока о своем желании поддержать законопроект публично заявила только фракция «Единой России». При этом партия власти выдвинула свое условие правительству.
— Ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами, — заявил журналистам глава фракции Владимир Васильев после встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Участники обсуждения законопроектов о QR-кодах на встрече членов фракции КПРФ с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в Государственной Думе РФ
Как пояснил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, поводом к такому решению фракции послужили миллион просмотров и 742 тыс. комментариев к постам в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина о законопроектах, посвященных QR-кодам. Большинство из них были критические.
— Эта обратная связь побудила один законопроект снять с рассмотрения, а другой — серьезно доработать, — пояснил депутат.
Несмотря на смягчение и проработку новых норм, не готовы их поддержать во фракциях КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду».
— Сейчас это очень сырой законопроект, поэтому в первом чтении мы его не поддержим, а ко второму подготовим свои поправки. Мы считаем, что в законопроекте должно быть учтено то, что если у человека есть антитела, то ему должны выдать QR-код, даже если гражданин привился иностранной вакциной, — пояснил «Известиям» первый зампред «Справедливой России» Олег Нилов.
В КПРФ также считают, что инициатива недостаточно проработана. Первый зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что партия провела внутреннее голосование, на котором 80% высказалось против цифровых ограничений.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что население отнесется спокойно к QR-кодам, если ответственность за исполнение новых норм возложат на регионы, которые будут вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
— Людей больше всего беспокоит введение QR-кодов на транспорте. Более того, понятно, что и вся транспортная отрасль, и Минфин переживают, что у них появятся выпадающие доходы, которые очевидно придется чем-то компенсировать, — пояснил он «Известиям».
Вне зависимости от поправок часть населения будет относиться к QR-кодам критически, полагает политтехнолог Александр Твердов. По его словам, именно для того чтобы избежать ненужного негатива, был отложен законопроект об их введении на транспорте.