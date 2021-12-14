Предъявили поправку: регионы назвали свои условия для введения QR-кодов

Граждане, у которых есть противопоказания к прививкам от ковида, а также переболевшие тоже должны иметь возможность получить QR-коды . Кроме того, доступ в общественные места необходимо разрешить при наличии отрицательного теста на коронавирус. Важно прописать и перечень организаций, в которых предъявление цифрового пропуска станет обязательным . Такие предложения содержатся в отзывах регионов на законопроект о QR-кодах , документы имеются у «Известий». Они отчасти перекликаются с предложениями вице-премьера Татьяны Голиковой . Несмотря на то что документ будет существенно доработан, поддержать его пока готовы не все фракции. Эксперты считают, что часть населения всё равно отнесется к новым нормам критически, независимо от того, какие будут внесены поправки.

На условиях доработки

Как выяснили «Известия», регионов, которые готовы поддержать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест только с учетом высказанных ими замечаний, немного. Источники в аппарате комитета Госдумы по безопасности рассказали, что на сегодня это три субъекта — Чукотка, Алтайский край и Республика Коми , предложения которых отчасти перекликаются с поправками, которые в понедельник, 13 декабря, представила вице-премьер Татьяна Голикова.

Предъявили поправку Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время обсуждения депутатами Государственной думы законопроектов о QR-кодах Фото: пресс-служба Госдумы

«Предусмотреть возможность получения гражданами QR-кода не только в случае наличия профилактической прививки, наличия медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждения, что гражданин перенес заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, но и в случае наличия антител, при предъявлении документов о результатах исследования на антитела », — говорится в отзыве заксобрания Чукотского автономного округа, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в документе отмечается, что гражданам необходимо предоставить возможность посещения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли и иных объектов при предъявлении документа об отрицательном тесте на COVID-19 .

Созвучные предложения содержатся и в отзыве заксобрания Алтайского края, депутаты которого, помимо этого, предлагают переименовать QR-коды в «сертификаты здоровья», установить федеральный перечень объектов, для посещения которых будут необходимы цифровые пропуска , а также урегулировать вопрос о том, чтобы проверка кодов в России происходила без предъявления документов, удостоверяющих личность.

«Краевое законодательное собрание постановляет: считать целесообразным принятие проекта федерального закона с учетом замечаний и предложений», — отмечают парламентарии в своем отзыве.

Аналогичные предложения разработали и в заксобрании Республики Коми.

« Вызывает сомнение необходимость представления вместе с QR-кодом документа, удостоверяющего личность, при этом неясно, что в рамках законопроекта относится к документу, удостоверяющему личность (только паспорт гражданина или иные документы, к примеру, водительское, пенсионное, служебное удостоверения)», — говорится в отзыве, который также есть у «Известий».

— Ни одного отрицательного отзыва не поступало . Большая часть — положительная и без каких-либо условий и замечаний, — пояснили «Известиям» в аппарате комитета по безопасности Госдумы.

Предъявили поправку Фото: ТАСС/Егор Алеев

Также там отметили, что срок сбора всех отзывов истекает 14 декабря, а первое чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест пройдет 16 декабря . После чего Госдума вновь запросит отзывы регионов для рассмотрения документа ко второму чтению.

Второй законопроект — о цифровых пропусках на транспорте — Госдума пока решила не обсуждать . Об этом накануне сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

« Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан . Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал глава парламента в своем Telegram-канале.

Позже там же он добавил, что президент Владимир Путин подчеркивал: опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

Не все поймут

О намерении смягчить нормы о QR-кодах 13 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова . На встрече с фракциями она сообщила, что правительство продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан . Такие россияне смогут оформить сертификаты переболевших на полгода, с антителами и с положительным ПЦР-тестом — на год. Кроме того, вице-премьер заявила, что кодами обеспечат тех, кто привился иностранными вакцинами .

Однако, несмотря на эти послабления в ограничениях, пока о своем желании поддержать законопроект публично заявила только фракция «Единой России». При этом партия власти выдвинула свое условие правительству.

— Ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами, — заявил журналистам глава фракции Владимир Васильев после встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Предъявили поправку Участники обсуждения законопроектов о QR-кодах на встрече членов фракции КПРФ с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в Государственной Думе РФ Фото: пресс-служба Госдумы

Как пояснил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, поводом к такому решению фракции послужили миллион просмотров и 742 тыс. комментариев к постам в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина о законопроектах, посвященных QR-кодам. Большинство из них были критические.

— Эта обратная связь побудила один законопроект снять с рассмотрения, а другой — серьезно доработать, — пояснил депутат.

Несмотря на смягчение и проработку новых норм, не готовы их поддержать во фракциях КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду».

— Сейчас это очень сырой законопроект, поэтому в первом чтении мы его не поддержим, а ко второму подготовим свои поправки . Мы считаем, что в законопроекте должно быть учтено то, что если у человека есть антитела, то ему должны выдать QR-код, даже если гражданин привился иностранной вакциной, — пояснил «Известиям» первый зампред «Справедливой России» Олег Нилов.

В КПРФ также считают, что инициатива недостаточно проработана. Первый зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что партия провела внутреннее голосование, на котором 80% высказалось против цифровых ограничений.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что население отнесется спокойно к QR-кодам, если ответственность за исполнение новых норм возложат на регионы , которые будут вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Предъявили поправку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Людей больше всего беспокоит введение QR-кодов на транспорте. Более того, понятно, что и вся транспортная отрасль, и Минфин переживают, что у них появятся выпадающие доходы, которые очевидно придется чем-то компенсировать, — пояснил он «Известиям».