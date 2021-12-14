 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Директор «Ленкома» назвал Сергея Соловьёва уникальным творцом
Мир
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Общество
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
Общество
Депутат Рашкин после суда уехал домой на метро
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
Жители французского Руана выступили за возвращение статуи Наполеона
Общество
Рашкин намерен обжаловать решение суда о мере пресечения
Общество
Отец Цоя выразил соболезнования в связи со смертью режиссера «Ассы» Соловьева
Общество
В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов
/

Предъявили поправку: регионы назвали свои условия для введения QR-кодов

Как идет процесс согласования законопроекта и кто выступает против него
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Предъявили поправку: регионы назвали свои условия для введения QR-кодов
2021-12-13 18:04:24">
2021-12-13 18:04:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане, у которых есть противопоказания к прививкам от ковида, а также переболевшие тоже должны иметь возможность получить QR-коды. Кроме того, доступ в общественные места необходимо разрешить при наличии отрицательного теста на коронавирус. Важно прописать и перечень организаций, в которых предъявление цифрового пропуска станет обязательным. Такие предложения содержатся в отзывах регионов на законопроект о QR-кодах, документы имеются у «Известий». Они отчасти перекликаются с предложениями вице-премьера Татьяны Голиковой. Несмотря на то что документ будет существенно доработан, поддержать его пока готовы не все фракции. Эксперты считают, что часть населения всё равно отнесется к новым нормам критически, независимо от того, какие будут внесены поправки.

На условиях доработки

Как выяснили «Известия», регионов, которые готовы поддержать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест только с учетом высказанных ими замечаний, немного. Источники в аппарате комитета Госдумы по безопасности рассказали, что на сегодня это три субъекта — Чукотка, Алтайский край и Республика Коми, предложения которых отчасти перекликаются с поправками, которые в понедельник, 13 декабря, представила вице-премьер Татьяна Голикова.

Предъявили поправку
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время обсуждения депутатами Государственной думы законопроектов о QR-кодах

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время обсуждения депутатами Государственной думы законопроектов о QR-кодах

Фото: пресс-служба Госдумы

«Предусмотреть возможность получения гражданами QR-кода не только в случае наличия профилактической прививки, наличия медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждения, что гражданин перенес заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, но и в случае наличия антител, при предъявлении документов о результатах исследования на антитела», — говорится в отзыве заксобрания Чукотского автономного округа, который имеется в распоряжении «Известий».

Общественное сомнение: почему власти отложили введение QR-кодов на транспорте
Госдума сможет принять закон о ковид-сертификатах в общественных местах до конца года

Также в документе отмечается, что гражданам необходимо предоставить возможность посещения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли и иных объектов при предъявлении документа об отрицательном тесте на COVID-19.

Созвучные предложения содержатся и в отзыве заксобрания Алтайского края, депутаты которого, помимо этого, предлагают переименовать QR-коды в «сертификаты здоровья», установить федеральный перечень объектов, для посещения которых будут необходимы цифровые пропуска, а также урегулировать вопрос о том, чтобы проверка кодов в России происходила без предъявления документов, удостоверяющих личность.

«Краевое законодательное собрание постановляет: считать целесообразным принятие проекта федерального закона с учетом замечаний и предложений», — отмечают парламентарии в своем отзыве.

Аналогичные предложения разработали и в заксобрании Республики Коми.

«Вызывает сомнение необходимость представления вместе с QR-кодом документа, удостоверяющего личность, при этом неясно, что в рамках законопроекта относится к документу, удостоверяющему личность (только паспорт гражданина или иные документы, к примеру, водительское, пенсионное, служебное удостоверения)», — говорится в отзыве, который также есть у «Известий».

Ни одного отрицательного отзыва не поступало. Большая часть — положительная и без каких-либо условий и замечаний, — пояснили «Известиям» в аппарате комитета по безопасности Госдумы.

Предъявили поправку
транспорт куар код
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Режимный субъект: военнослужащих РФ освободят от QR-кодов
Минобороны предлагает разрешить людям в погонах обходиться сертификатом о вакцинации

Также там отметили, что срок сбора всех отзывов истекает 14 декабря, а первое чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест пройдет 16 декабря. После чего Госдума вновь запросит отзывы регионов для рассмотрения документа ко второму чтению.

Второй законопроект — о цифровых пропусках на транспорте — Госдума пока решила не обсуждать. Об этом накануне сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал глава парламента в своем Telegram-канале.

Позже там же он добавил, что президент Владимир Путин подчеркивал: опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

Не все поймут

О намерении смягчить нормы о QR-кодах 13 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На встрече с фракциями она сообщила, что правительство продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан. Такие россияне смогут оформить сертификаты переболевших на полгода, с антителами и с положительным ПЦР-тестом — на год. Кроме того, вице-премьер заявила, что кодами обеспечат тех, кто привился иностранными вакцинами.

Однако, несмотря на эти послабления в ограничениях, пока о своем желании поддержать законопроект публично заявила только фракция «Единой России». При этом партия власти выдвинула свое условие правительству.

Ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами, — заявил журналистам глава фракции Владимир Васильев после встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Предъявили поправку
Участники обсуждения законопроектов о QR-кодах на встрече членов фракции КПРФ с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в Государственной Думе РФ

Участники обсуждения законопроектов о QR-кодах на встрече членов фракции КПРФ с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в Государственной Думе РФ

Фото: пресс-служба Госдумы

Как пояснил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, поводом к такому решению фракции послужили миллион просмотров и 742 тыс. комментариев к постам в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина о законопроектах, посвященных QR-кодам. Большинство из них были критические.

В том и антитело: в ГД предложили давать QR-коды привитым иностранной вакциной
Какие поправки разработали депутаты к законопроекту о цифровом пропуске

— Эта обратная связь побудила один законопроект снять с рассмотрения, а другой — серьезно доработать, — пояснил депутат.

Несмотря на смягчение и проработку новых норм, не готовы их поддержать во фракциях КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду».

Сейчас это очень сырой законопроект, поэтому в первом чтении мы его не поддержим, а ко второму подготовим свои поправки. Мы считаем, что в законопроекте должно быть учтено то, что если у человека есть антитела, то ему должны выдать QR-код, даже если гражданин привился иностранной вакциной, — пояснил «Известиям» первый зампред «Справедливой России» Олег Нилов.

В КПРФ также считают, что инициатива недостаточно проработана. Первый зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что партия провела внутреннее голосование, на котором 80% высказалось против цифровых ограничений.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что население отнесется спокойно к QR-кодам, если ответственность за исполнение новых норм возложат на регионы, которые будут вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Предъявили поправку
куар код транспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Людей больше всего беспокоит введение QR-кодов на транспорте. Более того, понятно, что и вся транспортная отрасль, и Минфин переживают, что у них появятся выпадающие доходы, которые очевидно придется чем-то компенсировать, — пояснил он «Известиям».

Вне зависимости от поправок часть населения будет относиться к QR-кодам критически, полагает политтехнолог Александр Твердов. По его словам, именно для того чтобы избежать ненужного негатива, был отложен законопроект об их введении на транспорте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021