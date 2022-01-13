У гребня волны: заболеваемость ковидом может достичь 500 тыс. в день

Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19, прогнозируют вирусологи. В четверг, 13 января, в стране зафиксирован резкий рост заболеваемости — 21,2 тыс. случаев против 17,9 тыс. в среду. Причина — в штамме «Омикрон», который начал активно распространяться в России неделей ранее. По мнению некоторых специалистов, заболеваемость будет расти в полтора–два раза ежесуточно, и может достичь полумиллиона случаев в день. «Известиям» выяснили, насколько регионы страны готовы к такой волне пандемии.

Неминуемая волна

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России 13 января достиг 18% : в четверг зарегистрировано 21,2 тыс. новых случаев против 17,9 тыс. в среду. Антирейтинг регионов возглавила столица: в Москве за сутки заболели почти 5,5 тыс. человек — на 37% больше, чем днем ранее . Умерли за минувшие сутки 740 пациентов. Больше всего, 71, в столице. В последний раз столь интенсивный рост наблюдался в конце октября–ноябре прошлого года: тогда в России на пике регистрировали по 40 тыс. новых заболевших в день.

Сейчас Россия стоит на пороге наиболее значительной волны пандемии за все время существования COVID-19, уверен вирусолог , член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов .

— По сравнению со штаммом «Дельта», у «Омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется. Поэтому масштаб пятой волны коронавируса в России может быть колоссальным. Мы уже наблюдаем это в США — сейчас там регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки. А уж за 100 тысяч случаев в день мы точно перевалим. Такого не было ни разу за все время пандемии , — сказал Нетесов «Известиям».

Похожий прогноз дали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— В течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта «Дельта», а инкубационный период короче. Человек может стать заразным уже на второй–третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий–пятый. В зарубежных странах в течение двух–трех дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза. Если ориентироваться на эту динамику, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр, — сказала «Известиям» замдиректора по клинико–аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иных объяснений резкого роста заболевших, кроме распространения «Омикрона», нет, уверен Сергей Нетесов.

— В России этот штамм начал активно проявлять себя неделю назад — когда число заболевших им стало измеряться сотнями. Думаю, что заболеваемость коронавирусом сейчас начнет расти в полтора-два раза каждый день — поскольку примерно так сейчас происходит в Европе, — считает вирусолог.

Это неминуемо вызовет перегрузку больниц и поликлиник , и большой стресс у населения, отметил он.

— Единственный способ уберечься — срочно вакцинироваться и носить защитные маски везде и по всем правилам, менять их каждые три-четыре часа. Также необходимо избегать людных мест — но в Москве сделать это практически невозможно, поскольку метро уже два года является рассадником коронавируса, — сказал вирусолог.

С Сергеем Нетесовым согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Пятая волна коронавирусной инфекции неизбежна. На мой взгляд, она будет очень серьезной и, вполне вероятно, даст нам рекорды по заболеваемости, так как штамм «Омикрон» отличается высоким уровнем заразности, — сказал он «Известиям».

Менее смертелен, чем «Дельта»?

По мнению Анатолия Альтштейна, есть надежда, что благодаря невысокому уровню летальности штамма, Россия не будет бить рекорды по смертности.

— Но в любом случае, нагрузка на систему здравоохранения будет колоссальной. Важно соблюдать ограничительные меры, которые уменьшат количество контактов между людьми — ношение масок, социальная дистанция, самоизоляция и, самое главное, — необходимо вакцинироваться, — предостерег он.

Будут ли в России болеть «Омикроном» тяжелее, чем в странах Западной Европы и США? С учетом, что доля привитого населения у нас меньше, — вполне вероятно , заметил Сергей Нетесов.

— Особенно беспокоит низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет — а именно они чаще всего умирают от последствий коронавирусной инфекции. Из статистики мы видим, что 90% умерших от ковида пожилых людей в РФ были не привиты. В группе риска и дети, поскольку их вакцинация в России еще не началась, а «Омикрон» вызывает у них заболевания намного чаще исходного, уханьского варианта , — напомнил вирусолог.

По мнению Нетесова, об уровне смертности от «Омикрона» говорить пока рано, все станет понятно через две-три недели.

— Спровоцированная «Омикроном» волна заболеваемости в мире только началась, а все смерти происходят на грани второй и третьей недели. В целом на смертность влияет процент вакцинации среди населения и качество препаратов, которыми лечат больных. Недавняя вакцинация третьей дозой защитит от смертельного исхода на 90–95%, — заключил он.

Две недели на подготовку

У России есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому подъему заболеваемости коронавирусом, отметил 12 января президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в связи с распространением «Омикрона» необходима мобилизация и федеральных, и региональных, и отраслевых учреждений здравоохранения.

«Известия» направили запрос в Минздрав РФ с просьбой рассказать о подготовке к росту заболеваемости в стране.

В целом система здравоохранения России готова к приходу пятой волны коронавируса, заявил в четверг главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко на Гайдаровском форуме.

Многие регионы в настоящий момент не ужесточают ограничительные меры, введенные ранее, но готовят медицинские учреждения и разрабатывают план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации , выяснили «Известия».

Так, в пресс-службе губернатора Свердловской области «Известиям» сообщили, что «будут наблюдать, как развивается ситуация с распространением нового штамма «Омикрон», и в случае необходимости принимать соответствующие решения». В Челябинской области вопрос об ужесточении ограничительных мер также будет решаться в зависимости от эпидситуации, отметили в пресс-службе регионального правительства.

В Краснодарском крае ограничительные меры ужесточать не планируют.

— Медучреждения обеспечены всем необходимым, сформирован полуторамесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты, в том числе всеми зарегистрированными в России вакцинами. Мы готовы к новой волне , — сказали «Известиям» в пресс-службе администрации края.

В Ростовской области созданы все необходимые условия для оказания медицинской помощи жителям региона при осложнении ситуации с ковидом, сообщили в администрации региона. Оборудованы более трех тыс. коек в ковидных госпиталях, в конце декабря введен в эксплуатацию Донской инфекционный центр. Регион в достаточной степени обеспечен аппаратами ИВЛ, медикаментами, больницы укомплектованы персоналом. В случае роста заболеваемости возможно увеличение койко-мест для ковидных пациентов, добавили там.



Росздравнадзоры по Удмуртии, Ивановской области, Красноярскому краю, Республике Башкортостан, а также по Курской, Новгородской, Владимирской, Пензенской, Мурманской и Волгоградской областям, рассказали «Известиям», что в их регионах достаточно лекарств и вакцин от коронавируса.