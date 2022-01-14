Штамм и ярость: как Европу накрывает «Омикрон»

«Омикрон» в ближайшие недели может стать доминирующим штаммом коронавируса в Европе , оценили опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ВОЗ, им может заразиться более 50% населения региона в ближайшие 6–8 недель . Как сообщили «Известиям» в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по предварительным данным, болезнь при заражении этим вариантом COVID протекает в менее тяжелой форме. Однако опасность связана с тем, что существующие вакцины перед ним менее устойчивы. Европейские страны активно наращивают темпы тестирования и ужесточают ограничения. Так, масочный режим вернулся во Францию. В Италии он действует даже на улицах .

Новые рекорды

13 января ВОЗ зафиксировала самый большой прирост заболеваемости. За неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 15 млн . Пока в лидерах Юго-Восточная Азия, однако Европа уже сталкивается с небывалым ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма «Омикрон». Так, Франция стала лидером среди европейских стран по числу заражений. 11 января в Пятой республике было зафиксировано почти 360 тыс. новых случаев .

— Подобных цифр мы не видели с начала кризиса. Настоящая приливная волна — настолько велико число заражений. 22 тыс. человек госпитализированы, из них 3900 находятся в критическом состоянии или в реанимации, — заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

По данным от 12 января, в стране заразились еще 332 тыс. человек . Параллельно во Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса. С 3 января работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах запрещено. Маски в общественных местах обязаны носить и дети старше шести лет . Кроме того, с 15 января в республике начнут действовать паспорта вакцинации, если парламент одобрит соответствующий законопроект. Так, для посещения общественных и культурных заведений жителям республики потребуется предъявить не отрицательный тест, а документ, подтверждающий наличие прививки.

Штамм и ярость Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

Не лучше дела в настоящий момент обстоят и в Италии. 11 января здесь было выявлено более 220 тыс. новых случаев — вдвое больше, чем днем ранее (117 тыс.). По данным от 12 января, в республике заразились еще 196 тыс. человек .

— Я не исключаю, что «Омикрон» в ближайшее время будет доминирующим в Европе, но данных для такого вывода пока недостаточно, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.

По его словам, в соответствии с эпидемиологическими исследованиями при заражении «Омикроном» болезнь протекает в менее тяжелой форме, однако этот штамм более заразен. То есть в случае инфицирования большого количества людей давление на систему здравоохранения будет высоким.

— Некоторые данные свидетельствуют о том, что эффективность двух доз вакцин в снижении риска заражения этим штаммом низкая, в то время как эффективность трех доз составляет примерно 60%. В любом случае две дозы вакцины помогут предотвратить по крайней мере тяжелое протекание болезни, — заявил Антонио Клавенна.

По мнению вирусолога, в связи с быстрым распространением «Омикрона» необходимо соблюдать другие «немедикаментозные меры», в частности ограничить контакты и обязать носить маски. В закрытых и людных местах рекомендуется использовать респираторы типа FFP2 .

Штамм и ярость Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pasquale Gargano

Обязательное ношение масок в Италии ввели еще в конце декабря. Причем даже на улице. Кроме того, с 10 января власти страны расширили действие так называемого усиленного сертификата о вакцинации (документ, подтверждающий, что его владелец переболел или прошел полный курс вакцинации). Теперь его надо предъявлять не только при посещении ресторанов и кинотеатров, но и при заселении в отели и для проезда в общественном транспорте.

В Германии число заразившихся также стремительно увеличивается. Если 10 января этот показатель составлял 16 тыс., то 11 января — 120 тыс. 12 января в ФРГ было выявлено 86 тыс. новых случаев . На фоне распространения «Омикрона» федеральные и земельные власти Германии 7 января согласовали новые правила по борьбе с распространением вируса. Теперь в ФРГ действует так называемое правило 2G+. Это означает, что заведения общественного питания можно посещать только привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста или бустерной прививки. Кроме того, премьер-министры всех 16 федеральных земель ФРГ поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации. В скором времени соответствующий вопрос обсудит бундестаг .

— После каникул очень многие мои знакомые заболели. Не знаю, именно «Омикроном» или нет, но, учитывая, что он недавно начал распространяться в Европе, исключать этого нельзя. В свою очередь, я постоянно прохожу экспресс-тестирование, стараюсь ограничивать контакты, — заявила «Известиям» жительница Потсдама Полина.

Ограничения возвращаются и в Швецию, которая ранее отличалась низким уровнем заражения на фоне своих соседей. С 12 января в стране возвращают удаленный режим работы . Рестораны должны будут закрываться в 23:00, посетителей будут рассаживать группами не более восьми человек.

Штамм и ярость Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch

В Румынии с 8 января вводится штраф за ношение тканевых масок . Согласно вступившим в силу правилам все жители старше пяти лет должны носить в общественных местах хирургические защитные маски или респираторы типа FFP2 под угрозой штрафа в $570.

Прогнозы ВОЗ

В Лондоне «Омикрон» назвали доминирующим на территории Великобритании еще 19 декабря . Об этом сообщил глава минздрава страны Саджид Джавид. Министерство обороны королевства еще на прошлой неделе стало направлять военных в больницы, испытывающие нехватку персонала и крайнюю нагрузку из-за рекордного роста случаев заражения коронавирусом в стране.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более половины населения Европы может заразиться «Омикроном» уже к марту . На пресс-конференции 10 января региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клуге напомнил, что в первую неделю 2022 года в регионе было зафиксировано более 7 млн новых случаев, причем этот показатель за две недели удвоился.

«При таком ритме Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что в ближайшие 6–8 недель «Омикроном» заразится более 50% населения региона», — подчеркнул ранее представитель организации .

Штамм и ярость Фото: Global Look Press/Xinhua/Stephen Chung

Как рассказали «Известиям» в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний, по предварительным данным, болезнь при заражении этим вариантом COVID протекает в менее тяжелой форме. Однако опасность связана с тем, что существующие вакцины перед ним менее устойчивы.

— Еще рано давать полноценную оценку опасности «Омикрона», необходимы дополнительные исследования и данные, в том числе из стран европейского региона, чтобы полностью оценить, распространяется ли он на все группы населения. Тем не менее предварительные исследования показывают более низкую эффективность вакцин и более быстрое ослабление иммунитета при заражении данным штаммом , — заявили «Известиям» в ECDC.

При этом в организации отметили, что бустерная доза обеспечивает более сильную защиту от «Омикрона», а наличие хотя бы двух доз вакцины в любом случае предотвращает тяжелое протекание болезни .

— Вакцинация остается ключевым способом снижения воздействия нового штамма «Омикрон», однако для замедления передачи вируса необходимо соблюдать и другие меры, включая ограничение социальных контактов и оптимизацию систем тестирования. Необходимо обеспечить мониторинг эпидситуации, — подчеркнули в ECDC.