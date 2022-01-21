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Вирусолог допустил окончание распространения «Омикрона» в марте

Вирусолог Лукашев заявил о возможном окончании распространения «Омикрона» в марте
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Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев 21 января предположил, что волна распространения штамма коронавируса «Омикрон» закончится к началу марта.

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«1 марта вся история уже будет закончена с «Омикроном». Она так быстро развивается, что 1 марта, скорее всего, мы будем оглядываться назад на эту историю как на давно пришедшую», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Лукашев добавил, что период подъема заболеваемости «Омикроном» в других странах длится не более двух-трех недель.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что «Омикрон» вскоре вытеснит предыдущие штаммы коронавируса.

Специалист призвал не акцентировать внимание на прогнозах о дальнейшем росте числа заболевших этим штаммом. По его словам, важнее выявить заболевание на ранней стадии — в первые два дня. Это позволит врачам лечить молодых пациентов с более легким «Омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.

18 января советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Он отметил, что при таком развитии ситуации можно ожидать, что к весне «Омикроном» в России переболеют от 1,5 до 2 млн человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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