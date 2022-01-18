К весне «Омикроном» в России могут переболеть до 2 млн человек

Количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Об этом во вторник, 18 января, заявил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий в разговоре с агентством «РИА Новости».

«При таком развитии волны можно ожидать, что к весне «Омикроном» в России переболеет от 1,5 до 2 млн человек», — отметил он.

Эксперт добавил, что по оценкам ВОЗ, только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день. Также Тоневицкий напомнил о необходимости своевременной вакцинации и ревакцинации. Только таким образом возможно снизить риск заражения и последующей госпитализации.

По данным международного статистического агентства Worldometer, в России за последние сутки выявлено 30 726 случаев заболевания COVID-19. За всё время пандемии зарегистрировано 10 834 260 случаев.

Ранее, 14 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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