Голикова назвала уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по РФ за прошедшие пять суток и за прошедшую неделю показатель улучшился, он составил 63,7%», — заявила Голикова на брифинге.

По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

Ранее в этот день глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон».

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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