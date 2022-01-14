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Общество
Гинцбург рассказал о легко перенесенном «Омикроне» благодаря «Спутнику V»
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Гинцбург рассказал о легко перенесенном «Омикроне» благодаря «Спутнику V»

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Привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 14 января.

«Чисто с медицинской точки зрения «Спутник V» давно был бы одобрен»
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Он отметил, что сам был инфицирован «Омикроном», но благодаря защите вакцины не болел.

«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют [ковидом], вызванным штаммом «Омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «Омикрон». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «Омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — рассказал Гинцбург «РИА Новости».

По приезду анализ крови у директора центра им. Гамалеи показал очень высокие титры вируснетрализующих «Омикрон»-антител. Отсутствие симптомов болезни при инфекции он объясняет защитой вакцины «Спутник V».

12 января Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других противостоит изменчивости вируса. Клинические данные о том, насколько эффективна вакцинация «Спутником V» против штамма COVID-19 «Омикрон», появятся через две недели. Они станут окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться «Спутником Лайт», сказал он.

Гинцбург также сообщил, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российский препарат отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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