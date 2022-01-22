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В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»

Правительство утвердило дополнительные меры по борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон»
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Правительство России утвердило 22 января план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Обсуждение документа состоялось на расширенном заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 18 января.

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Главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и медицинскими страховые организации до 24 января проведут экспертизы качества помощи для граждан, у которых был выявлен коронавирус. Об итогах экспертизы будут уведомлены региональные минздравы.

«Отчитываться Правительству о выполнении этой работы ФФОМС должен еженедельно. Региональным минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить необходимую работу с медицинскими организациями. Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения – 24 января», — уточнили в правительстве.

Российский премьер также поручил проработать вопрос укомплектованности персонала колл-центров. На оплату труда дополнительных сотрудников колл-центров кабмин поручил выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно.

Колл-центры служб оперативной помощи в регионах страны начали работать в 2020 году. Решение о запуске колл-центров по России было принято в связи с необходимостью уменьшить нагрузку на регистратуры поликлиник.

По распоряжению Мишустина будут проверены цены на ПЦР-тесты на наличие коронавируса. Федеральная антимонопольная служба представит отчет по данному вопросу до 1 февраля.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что доминирование «Омикрона» фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, по словам Голиковой, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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