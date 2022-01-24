Насморк и головные боли назвали самыми частыми симптомами «Омикрона»

Врачи Бангладеш назвали частые симптомы штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила интернет-газета bdnews24.

Как рассказал официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам, 73% зараженных «Омикроном» сообщили о насморке, 68% заразившихся жаловались на головные боли, у 64% отмечалась усталость.

При этом 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, 44% — на кашель.

Врачи предупредили, что эти симптомы похожи на сезонный грипп, однако требуют особого внимания.

Назмул Ислам также отметил, что штамм «Дельта» всё еще доминирует в Бангладеш, но «Омикрон» постепенно вытеснит его.

Согласно международному статистическому агентству Worldometer, всего в Бангладеш зафиксировано 1 685 136 случаев COVID-19 с начала пандемии, скончались от последствий заболевания 28 223 пациента, выздоровели 1 556 861 человек.

Ранее в этот день газета Business Insider сообщила о семи признаках «Омикрона», на которые следует обратить внимание родителям. Эксперты отметили, что у детей в возрасте от 8 до 12 лет часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, першение в горле, насморк, повышение температуры, чихание и кашель. Среди менее распространенных симптомов выделили сыпь и кишечные расстройства, таких как диарея.

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Его выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «Дельта» и становится доминирующим. По мнению специалистов, им могут быть инфицированы как переболевшие, так и вакцинированные.

23 января директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Днем ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предположил, что волна распространения штамма «Омикрон» закончится к началу марта.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» доказана. 12 января Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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