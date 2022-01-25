Эндокринолог назвала неочевидные причины хронической усталости

Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала «Известиям», из-за чего человек может испытывать хроническую усталость.

Как отметила специалист, хроническая усталость и отсутствие сил — признаки банального переутомления из-за недостатка сна и регулярного стресса. В таком случае врач рекомендовала найти время на отдых — возможно, уйти в небольшой отпуск и посмотреть на самочувствие после отдыха.

«Помогут восьмичасовой сон, полноценное и сбалансированное питание, посильная физическая активность, например прогулка перед сном», — отметила Садовская.

Однако иногда причиной хронической усталости может стать не сбой режима, а болезнь. Постоянный упадок сил может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы); железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулез, ВИЧ-инфекция, депрессия, онкологические заболевания.

«Если усталость не проходит даже после того, как вы наладили режим и отдохнули, лучше обратиться к специалисту — для начала к терапевту или эндокринологу. <...> Специалист сможет составить полную картину вашего состояния: выявит дополнительные симптомы, оценит внешние проявления (цвет кожи, слизистых, участки гиперпигментации или выпадения волос), измерит показатели давления и многое другое», — подчеркнула эндокринолог.

Садовская привела статистику, согласно которой около 18% пациентов, которые лечатся от депрессии, на самом деле страдают от гипотиреоза.

В зависимости от полученных данных доктор составит перечень необходимых анализов. Как правило, основная «тройка» анализов — это общий анализ крови, анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон, гормон щитовидной железы) и исследование уровня ферритина в крови, подчеркнула врач.

12 января эндокринолог Алена Барредо рассказала, что хронический стресс и переизбыток кортизола (гормон стресса) могут не только испортить настроение и пошатнуть здоровье, но и стать причиной смерти. Врач добавила, что среди запускаемых гормоном стресса процессов — удар по белковому обмену, из-за чего снижается их синтез.

Если такие встряски происходят регулярно и длительное время, кортизол постоянно разрушает белки — уровни сахара и холестерина становятся стабильно высокими. Ответом организма на это станет выработка инсулина для снижения опасного уровня сахара, а это приведет к прибавке в весе.