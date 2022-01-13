Эндокринолог рассказала о смертельной опасности хронического стресса

Хронический стресс и переизбыток кортизола — гормона стресса — может не только испортить настроение и пошатнуть здоровье, но и стать причиной смерти, рассказала 12 января эндокринолог Алена Барредо.

Она напомнила, что гормон кортизол работает в острых, стрессовых ситуациях, провоцируя реакцию «бей или беги», но если это состояние становится хроническим, гормон негативно влияет на организм.

«В норме кортизол повышает сахар в крови для того, чтобы мобилизовать энергетический баланс, чтобы эта глюкоза пошла на синтез энергии в клетке. Также кортизол повышает давление, плюс добавляются гормоны: адреналин, норадреналин, стрессовые гормоны, гормоны надпочечников», — объяснила специалист в беседе с «Пятым каналом».

Барредо добавила, что среди запускаемых гормоном стресса процессов — удар по белковому обмену, из-за чего снижается их синтез. Если такие встряски происходят регулярно и длительное время, кортизол постоянно разрушает белки — уровни сахара и холестерина становятся стабильно высокими. Ответом организма на это станет выработка инсулина для снижения опасного уровня сахара, а это приведет прибавке в весе.

«Инсулин — гормон, который запасает, откладывает жир в различные места. Особенно в верхнюю половину туловища: живот, грудь, руки и ноги. Из-за того, что снижается белковый обмен на фоне кортизола, руки и ноги будут худые, потому что будут разрушаться белки», — рассказала врач.

По словам эндокринолога, от повышенного кортизола страдают сосуды, возникают спазмы, повышается холестерин из-за проблем липидного обмена. Хронический стресс бьет по желудочно-кишечному тракту и половой жизни. Поскольку кортизол забирает все силы организма, выработка тестостерона и эстрогена снижается, а это гормоны, которые в большей степени отвечают не только за репродуктивную функцию, но и за эластичность сосудов, здоровое артериальное давление. Вместе с тестостероном и эстрогеном снижается уровень прогестерона — гормона, регулирующего стабильность настроения и удовлетворение.

«Человек с хорошим прогестероном не будет в раздражительном состоянии. А при снижении как раз будет раздражительность, плаксивость и так далее», — отметила она.

Врач подчеркнула, что при наличии хронических проблем со здоровьем спровоцированные гормоном стресса изменения в организме могут стать фатальными и привести к смерти. Поэтому необходимо прислушиваться к себе и своим состояниям, чтобы вовремя обращаться за медицинской помощью.

Немало стресса можно пережить от необходимости выходить на работу после долгих выходных. Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Шляпников поделился с «Известиями» советами о том, как вернуться в офис после новогодних праздников, не потеряв при этом мотивацию и желание работать.

В конце декабря исследователь-психиатр Андерс Хансен заявил, что социальные сети, которые убеждают пользователей в необходимости стремиться к непрерывному счастью, привели к распространению депрессивных расстройств. Хансен обратил внимание на то, что тревога, которую принято называть болезненным состоянием, на самом деле является более естественной, выработанной в процессе эволюции человека, эмоцией.