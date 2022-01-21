В Кремле рассказали об эффективности «Спутника V» против «Омикрона»

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» доказана. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть определенный процент, не больше 5–6%, тех, кто болеют с прививками. Но в целом эффективность особенно «Спутника V» против «Омикрона» доказана, и она очевидна», — сказал он.

Представитель Кремля также рассказал о том, как проходят встречи президента РФ Владимира Путина во время ситуации с «Омикроном» в стране. Он пояснил, что при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности, но комбинированный режим является предпочтительным для президента.

Он добавил, что в течение дня Путин проводит много рабочих встреч, которые носят непубличный характер.

«Он проводит просто на расстоянии их, несколько метров от собеседника. Но тем не менее проходит очное общение», — пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что количество больших публичных мероприятий все сейчас пытаются минимизировать.

«В том числе и президент», — добавил он.

18 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет около 75%.

12 января Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса. Результаты клинических испытаний эффективности препарата против нового штамма станут окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а достаточно просто ревакцинироваться «Спутником Лайт», добавил он.

В тот же день Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Российский лидер также отметил, что «Спутник V» эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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