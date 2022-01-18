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Эффективность «Спутника V» против «Омикрона» составила около 75%

Гинцбург: эффективность «Спутника V» против штамма «Омикрон» составляет около 75 %
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Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет около 75%. Об этом 18 января сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация <...> «Спутником Лайт», то 100%-ная защита к «Омикрону», — заявил он в ходе XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Также во вторник Гинцбург сообщил, что специалисты центра имени Гамалеи разработали тест-систему для определения нейтрализующих вирус антител к штамму «Омикрон».

12 января глава центра имени Гамалеи указал на то, что «Спутник V» лучше других противостоит изменчивости вируса. Результаты клинических испытаний эффективности препарата против нового штамма станут окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться «Спутником Лайт», добавил он.

В тот же день Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Российский лидер также отметил, что «Спутник V» эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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