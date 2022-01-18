Гинцбург заявил о разработке теста на антитела к «Омикрону»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест-систему для определения нейтрализующих вирус антител к штамму коронавируса «Омикрон». Об изобретении 18 января заявил директор центра Александр Гинцбург.

Он уточнил, что для пользования среди широких масс населения она недоступна.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «Омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Гинцбург в интервью «РИА Новости».

Ранее, 17 января, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, что низкий уровень антител или их отсутствие у переболевших COVID-19 не является свидетельством отсутствия иммунитета к заболеванию. Он пояснил, что у перенесших инфекцию даже в тяжелой форме уровень антител может не определяться или быть очень невысоким.

Однако клетки памяти находят возбудитель заболевания, что говорит об иммунитете: на повторное попадание антигена организм ответит, уточнил эксперт.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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