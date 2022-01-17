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Академик объяснил отсутствие антител у перенесших COVID-19

Академик Зверев: иммунитет не зависит от низкого уровня антител у переболевших COVID-19
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Низкий уровень антител или их отсутствие у переболевших коронавирусом не является свидетельством отсутствия иммунитета к заболеванию. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

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Как он отметил в ходе заседания рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19 в Госдуме, у перенесших инфекцию даже в тяжелой форме уровень антител может не определяться или быть очень невысоким. Однако клетки памяти находят возбудитель заболевания, что говорит об иммунитете: на повторное попадание антигена организм ответит.

«У нас есть несколько пациентов, которые переболели ковидом, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме», — указал он.

По словам академика, у этих пациентов антитела появились в более высоком титре, чем сразу после болезни.

Как подчеркнул Зверев, повторное попадание антигена как раз вызывает к жизни клетки иммунной системы и они предотвращают развитие заболевания.

Ранее в понедельник британский терапевт Нина Аслам отметила, что о заражении штаммом коронавируса «Омикрон» может свидетельствовать конъюнктивит. По словам специалиста, коронавирус может проникать в организм при помощи клеточных рецепторов, которые имеются в глазах.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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