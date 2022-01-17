Врач рассказала о неожиданном симптоме «Омикрона»

О заражении штаммом коронавируса «Омикрон» может свидетельствовать конъюнктивит. Об этом заявила британский терапевт Нина Аслам, чьи слова приводит издание Daily Express.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», согласно сведениям из британского научного проекта ZOE COVID Study, только 50% пациентов с «Омикрон»-штаммом сталкиваются с тремя классическими симптомами коронавируса, среди которых лихорадка, кашель и потеря обоняния. При этом симптомом заболевания может быть конъюнктивит.

По словам специалиста, коронавирус может проникать в организм при помощи клеточных рецепторов, которые имеются в глазах, пишет «Ридус». Они располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки, отмечает телеканал «Звезда».

Аслам отметила, что при «Омикроне» конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания, пишет НСН.

Конъюнктивит является воспалением слизистой оболочки глаза, вызванным аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной). Он случается при аллергии, занесении грязи в глаза, сообщает телеканал «360».

Как сообщает сайт kp.ru, в России количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» выросло в период новогодних праздников в три раза.

14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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