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Названы четыре «скрытых» симптома штамма коронавируса «Омикрон»

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Основными признаками COVID-19 являются кашель, потеря вкуса и обоняния, а также повышенная температура тела, однако заболевшие «Омикроном» могут столкнуться с рядом «скрытых» симптомов. Об этом 24 января пишет британская газета The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).

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Одним из скрытых симптомов «Омикрона» эксперты назвали усталость. Однако, как отметили в службе, бывает сложно определить, связана ли усталость и переутомление с коронавирусом или с другими факторами образа жизни.

Другим «скрытым» симптомом «Омикрона» является ломота и боли в мышцах. Подобное состояние может быть вызвано тем же чувством усталости, отметили медики. Кроме того, при «Омикроне» человек может потерять аппетит и чувствовать туман в голове, однако, как поясняют эксперты, такой признак может наблюдаться и при штамме «Дельта».

Четвертым «скрытым» симптомом «Омикрона» специалисты назвали боль в животе, диарею и тошноту.

23 января врачи Бангладеш назвали частые симптомы штамма «Омикрон». По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, 73% заболевших «Омикроном» сообщили о насморке, 68% жаловались на головные боли, у 64% отмечалась усталость. При этом 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, 44% — на кашель.

18 января вирусолог центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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