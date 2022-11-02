Микро в организм: ученые нашли «бактерию радости»

Российские ученые определили вид бактерий, обитающих в кишечнике, концентрация которых заметно снижается при депрессии . Это открытие можно использовать для создания психобиотиков — лекарств, способных лечить эмоциональные расстройства, воздействуя на микрофлору в организме человека. Также результаты исследования, вероятно, будут полезны для разработки экспресс-тестов на депрессию. По словам независимых экспертов, взаимосвязь психических процессов с микробиомом известна, однако для создания лекарства разработчикам необходимо решить еще множество проблем.

Животные мысли

Российские ученые определили вид бактерий, концентрация которых в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей . Открытие сделали специалисты Сколтеха вместе с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. «Бактерией радости» оказались микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека и не встречаются в пищеварительной системе животных . Результаты получили благодаря анализу метагенома — совокупности генов кишечных бактерий.

— Если вы знаете, какие гены в метагеноме кишечной микробиоты пациентов с депрессией представлены существенно больше или меньше, чем у здоровых людей, можно попытаться сделать две вещи. Во-первых, вы можете использовать анализ кала как вспомогательный инструмент при диагностике психических заболеваний . Во-вторых, вы можете создавать лекарства, которые нормализуют микрофлору пациентов с депрессией , — рассказал первый автор научной статьи о проделанной работе, стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Алексей Ковтун.

Веселый случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Чтобы найти микроорганизмы, содержание которых в кишечнике изменяется при депрессии, ученые полностью расшифровали ДНК всех бактерий, взятых из кала больных депрессивным расстройством и здоровых людей. В целом специалисты обратили внимание, что у людей с эмоциональными нарушениями в меньшей степени чем у здоровых представлены три группы генов. Первая из них участвует в выработке гормона сна — мелатонина, вторая влияет на производство организмом нейромедиаторов, регулирующих работу нервной системы, а третья отвечает за синтез короткоцепочечных жирных кислот, которые играют важную роль в пищеварении .

Вокруг оси

Многие микроорганизмы в кишечнике в качестве продуктов жизнедеятельности выделяют нейромедиаторы, которые регулируют процессы в головном мозге , пояснил заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Чавдар Павлов.

— Если какие-то бактерии начинают преобладать в кишечной флоре, то изменяются и процессы, связанные с высшей нервной деятельностью, — отметил он.

Однако пока изменение состава микробиома — это только красивая научная гипотеза, которая требует дальнейшего изучения и доказательства , сказал эксперт «Известиям».

Веселый случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, в этом взаимодействии много аспектов: играет роль проницаемость кишечной стенки, попадание продуктов, которые выделяют бактерии, в кровь и печень. Там идет модификация всего того, что выделяют бактерии. Затем они проходят через барьер между кровеносной и центральной нервной системами. И в каждом из этих звеньев нужно проследить механизмы развития нарушений, чтобы напрямую связать количество бактерий в кишке с тем, что происходит в головном мозге.

Специалист добавил: важно понять, каким образом нехватка «бактерии радости» модифицирует нервные импульсы , вызывающие депрессию. А затем можно будет разрабатывать препараты для лечения .

— Сегодня ученые проводят огромное количество исследований взаимосвязи биома человека и особенностей психических процессов, — заметил заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. По его словам, набор бактерий и их концентрация действительно могут быть признаком определенных расстройств или состояний .

Веселый случай Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Но пока непонятно, ключевой ли это фактор . Любое психоактивное вещество влияет на состояние человека, но качественных изменений оно произвести не может, как и традиционные транквилизаторы или антидепрессанты. А дальше необходима более тонкая работа с психикой, — сказал Иван Хватов.